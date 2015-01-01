Sonnenschutz und ästhetische Prävention: S-thetic warnt vor UV-Schäden und setzt auf moderne Frühbehandlungen

Düsseldorf: Sonnenschäden gehören zu den häufigsten Ursachen für vorzeitige Hautalterung.

Pigmentstörungen, Fältchen, Trockenheit und Elastizitätsverlust entstehen oft durch viele Jahre ungeschützte UV-Exposition – auch bei bedecktem Himmel oder im Alltag. Die S-thetic Klinikgruppe klärt auf, welche Auswirkungen UV-Strahlung langfristig hat und welche präventiven ästhetischen Maßnahmen helfen können, die Haut frühzeitig zu schützen und zu regenerieren.

UV-Strahlen dringen tief in die Haut ein und zerstören dort kollagene Strukturen. Die Folge sind sichtbare Hautveränderungen, die oft erst Jahre später auftreten. Obwohl Sonnenschutz heute besser verstanden wird als früher, unterschätzen viele Menschen die täglichen Belastungen, denen ihre Haut ausgesetzt ist.

„UV-Strahlung ist der Nummer-eins-Faktor für vorzeitige Hautalterung – und sie wirkt jeden Tag, nicht nur im Sommerurlaub“, sagt Dr. med. Afschin Fatemi, Gründer der S-thetic Gruppe. „Wir sehen in unseren Kliniken viele Patienten, bei denen frühzeitige ästhetische Maßnahmen dazu beitragen können, Sonnenschäden zu verhindern oder zu mildern. Prävention ist heute genauso wichtig wie Behandlung.“

S-thetic kombiniert umfassenden Sonnenschutz mit modernen ästhetischen Methoden zur Vorbeugung und Regeneration:

„Viele Schäden lassen sich vermeiden, wenn frühzeitig professionelle Pflege, regelmäßige Kontrollen und präventive Behandlungen kombiniert werden“, betont Dr. Fatemi. „Unsere Aufgabe ist es, Menschen nicht nur zu behandeln, sondern ihnen zu helfen, ihre Haut langfristig gesund zu erhalten.“

Interessierte finden auf www.s-thetic.de detaillierte Informationen zu Sonnenschutz, UV-Schäden und modernen präventiven Behandlungsmethoden.

S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und zählt heute zu den führenden privaten Anbietern für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum. Neben klassischer Schönheitschirurgie bietet S-thetic an über 15 Standorten auch spezialisierte medizinische Behandlungen – unter anderem im Bereich der Lipödem-Therapie. Das Unternehmen verbindet moderne Technik mit fundiertem Fachwissen und legt besonderen Wert auf eine individuelle, einfühlsame Betreuung. In den Lipödem-Zentren stehen dafür sowohl operative Expertise als auch langjährige Erfahrung in der Begleitung betroffener Frauen zur Verfügung.



