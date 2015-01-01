  • Moderne Hyperhidrose-Behandlung: S-thetic bietet effektive Lösungen gegen übermäßiges Schwitze

    Köln: Starkes Schwitzen unabhängig von Temperatur oder Aktivität – für viele Betroffene ist Hyperhidrose ein ernstzunehmendes Problem, das den Alltag und die Lebensqualität massiv beeinträchtigen kann

    Die S-thetic Klinikgruppe setzt auf moderne, wissenschaftlich geprüfte Verfahren zur Schweißdrüsenbehandlung, die übermäßiges Schwitzen deutlich reduzieren oder sogar dauerhaft beseitigen können.

    Hyperhidrose tritt häufig an Achseln, Händen, Füßen oder im Gesicht auf. Viele Patienten haben bereits verschiedene Deodorants oder Hausmittel ausprobiert – meist ohne langfristigen Erfolg. Moderne medizinische Verfahren können jedoch gezielt die überaktive Schweißproduktion regulieren und bieten zuverlässige, schnelle und nachhaltige Ergebnisse.

    „Übermäßiges Schwitzen ist für viele mehr als ein kosmetisches Problem – es belastet beruflich und privat“, sagt Dr. med. Afschin Fatemi, Gründer der S-thetic Gruppe. „Wir setzen auf sichere, minimalinvasive Behandlungsmethoden, die den Betroffenen oft ein ganz neues Lebensgefühl ermöglichen.“

    S-thetic bietet verschiedene Therapieoptionen, abhängig vom Schweregrad und den individuellen Bedürfnissen:

    Viele Patientinnen und Patienten erleben bereits kurz nach der Behandlung deutliche Verbesserungen. Die Wahl des richtigen Verfahrens erfolgt bei S-thetic ausschließlich nach einer ausführlichen Diagnose und Beratung durch erfahrene Fachärzte.

    „Unser Ziel ist es, den Betroffenen eine Lösung zu bieten, die wirklich zu ihrem Alltag passt“, erklärt Dr. Fatemi. „Die Fortschritte in der ästhetischen Medizin ermöglichen heute effektive, schonende und nachhaltige Ergebnisse – ohne, dass eine große Operation nötig ist.“
    Weitere Informationen zur Hyperhidrose-Behandlung und zur Terminvereinbarung finden Interessierte auf www.s-thetic.de.

    S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und zählt heute zu den führenden privaten Anbietern für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum. Neben klassischer Schönheitschirurgie bietet S-thetic an über 15 Standorten auch spezialisierte medizinische Behandlungen – unter anderem im Bereich der Lipödem-Therapie. Das Unternehmen verbindet moderne Technik mit fundiertem Fachwissen und legt besonderen Wert auf eine individuelle, einfühlsame Betreuung. In den Lipödem-Zentren stehen dafür sowohl operative Expertise als auch langjährige Erfahrung in der Begleitung betroffener Frauen zur Verfügung.

