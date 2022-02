Spektakuläre Außenwerbung

Wie ALGROUP eine besondere Reichweite erzielt

Wer seine Werbebotschaft wirksam bei Passanten platzieren möchte, der sollte auf die Möglichkeiten der Outdoorwerbung setzen. Das Unternehmen ALGROUP aus Köln bietet dazu optimale Lösungen: großformatige Außenwerbung für Hauswände oder Einkaufszentren mit zusätzlicher Beleuchtung in der Dunkelheit. Das Outdoorrahmensystem FRAMELESS sorgt damit für maximale Aufmerksamkeit.

Außenwerbung erzeugt dank Ihrer auffälligen Größe und exklusiver Lage einen sehr hohen Wahrnehmungs- und Erinnerungswert. Außerdem überzeugt diese Werbemaßnahme mit ihrem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Das Textilspannrahmensystem von ALGROUP ist speziell für den Außeneinsatz konzipiert. „Unser Outdoorsystem trotzt Sonne, Wind und Regen und ist mittels eines umlaufenden Abdeckprofils gegen Vandalismus und Diebstahl geschützt“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei der ALGROUP. „Wir legen bei unseren Produkten besonderen Wert darauf, dass wir alle Kundenwünsche flexibel umsetzen. Daher sind individuelle Größen und Formate bei uns erhältlich und die Konstruktion auf einen einfachen Motivwechsel der Großformatdrucke ausgelegt.“

Für eine aufmerksamkeitsstarke Präsentation in der Dämmerung oder bei Dunkelheit sorgt die integrierbare Beleuchtung. Die moderne LED-Technik ist langlebig und robust und damit ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Sie leuchtet das Werbemotiv gleichmäßig aus.

Mit FRAMELESS MEDIA vermittelt ALGROUP zudem zwischen Eigentümern ungenutzter Flächen und Kunden für die Außenwerbung. So profitieren die Vermieter von monatlichen Einnahmen und die Werbekunden von exklusiven Flächen.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Werbefläche vermieten oder Leuchtbilder finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALGROUP GmbH

Herr Lucas Vogt

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 / 68 93 23 0

fax ..: 0221 / 68 93 23 88

web ..: https://www.algroup.de

email : info@algroup.de

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Infektionsschutzgesetz: Entschädigung für Quarantäne von nicht Geboosterten?