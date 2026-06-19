Sportstech stellt WoodPad Pro vor: faltbares Walking Pad mit Echtholzverarbeitung für den Homeoffice-Alltag

Sportstech stellt mit dem WoodPad Pro ein faltbares Walking Pad mit Echtholzverarbeitung vor – für mehr Bewegung im Homeoffice und eine hochwertige Integration ins Wohnumfeld.

Berlin, 19. Juni 2026 – Sportstech erweitert sein Laufband-Sortiment um das WoodPad Pro, ein faltbares Walking Pad, das für mehr Bewegung im Homeoffice und im Alltag konzipiert wurde. Das kompakte Gerät richtet sich an Menschen, die längere Sitzzeiten reduzieren und moderate Aktivität einfacher in ihre tägliche Routine integrieren möchten.

Eine Besonderheit des neuen Modells ist die Verarbeitung von Echtholz. Damit verbindet das WoodPad Pro funktionale Home-Fitness-Technologie mit einem hochwertigen Materialansatz, der sich bewusst vom klassischen, technisch geprägten Erscheinungsbild vieler Fitnessgeräte abhebt. Nach Unternehmensangaben zählt das WoodPad Pro zu den ersten faltbaren Walking Pads mit Echtholzverarbeitung und adressiert damit auch Nutzerinnen und Nutzer, die bei Trainingsgeräten Wert auf Qualität, Optik und eine harmonische Integration in das Wohnumfeld legen.

Bewegung im Arbeitsalltag: Gehen statt durchgehend sitzen

Viele Tätigkeiten im Homeoffice finden über längere Zeit am Schreibtisch statt. Genau hier setzt das WoodPad Pro an: Als Walking Pad ist es darauf ausgelegt, moderate Bewegung während typischer Arbeitssituationen zu ermöglichen – etwa beim Lesen, in Telefonaten, in Online-Meetings oder bei konzentrierten Aufgaben, die keine intensive körperliche Belastung erfordern. Der Fokus liegt nicht auf klassischem Lauftraining, sondern auf alltagstauglicher Aktivität, die sich in bestehende Arbeitsabläufe einfügen lässt.

Durch die faltbare Bauweise eignet sich das Modell insbesondere für Wohn- und Arbeitsbereiche, in denen Platz eine wichtige Rolle spielt. Das Gerät kann bei Bedarf genutzt und anschließend platzsparend verstaut werden. Dadurch unterstützt es eine flexible Nutzung im Tagesverlauf – vom kurzen Einsatz zwischen Terminen bis zur regelmäßigen Bewegung während der Arbeitswoche.

„Mit dem WoodPad Pro möchten wir Menschen dabei unterstützen, Bewegung einfacher in den Homeoffice-Alltag zu integrieren – ohne dafür ihren Arbeitstag grundlegend umstellen zu müssen“, sagt der Produktmanager von Sportstech. „Gleichzeitig war uns wichtig, ein Produkt zu entwickeln, das nicht nur funktional ist, sondern sich auch optisch besser in moderne Wohn- und Arbeitsumgebungen einfügt.“

Echtholz als gestalterisches und funktionales Unterscheidungsmerkmal

Während viele Walking Pads vor allem über technische Daten und kompakte Abmessungen positioniert werden, setzt Sportstech beim WoodPad Pro zusätzlich auf die Materialwirkung. Die Echtholzverarbeitung soll dem Gerät eine wohnlichere und hochwertigere Anmutung verleihen und es stärker als Bestandteil des Interieurs begreifbar machen.

Damit greift Sportstech einen Aspekt auf, der für viele Nutzerinnen und Nutzer im Homeoffice zunehmend relevant wird: Fitnessgeräte sollen nicht nur funktional sein, sondern auch in das eigene Zuhause passen. Gerade bei Produkten, die sichtbar im Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden, gewinnen Design, Materialqualität und Aufbewahrung eine größere Bedeutung.

Ergänzung des Home-Fitness-Portfolios

Mit dem WoodPad Pro ergänzt Sportstech sein bestehendes Laufband-Sortiment um ein Modell, das den Use Case „Arbeiten und Gehen“ in den Mittelpunkt stellt. Das Gerät ist als Teil des breiten Home-Fitness-Portfolios von Sportstech eingeordnet und zahlt auf die Ausrichtung des Unternehmens ein, vernetzte und alltagstaugliche Trainingslösungen für das eigene Zuhause anzubieten.

Die Produkteinführung unterstreicht den Anspruch, Fitness- und Aktivitätsangebote so zu gestalten, dass sie in unterschiedliche Lebensstile passen – vom strukturierten Workout bis zur zusätzlichen Bewegung im Alltag.

„Home-Fitness bedeutet für viele Menschen heute nicht nur feste Trainingseinheiten, sondern auch praktikable Lösungen für mehr Aktivität über den Tag verteilt“, so der Produktmanager weiter. „Das WoodPad Pro steht genau für diesen Gedanken: kompakt, wohnraumtauglich und auf den modernen Arbeitsalltag ausgerichtet.“

Mit der Einführung des WoodPad Pro macht Sportstech deutlich, dass Homeoffice und Bewegung besser miteinander verbunden werden können. Statt Aktivität ausschließlich auf einzelne Trainingszeiten zu begrenzen, lässt sich Bewegung dort integrieren, wo viele Menschen täglich besonders viel Zeit verbringen: am Arbeitsplatz zu Hause.

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