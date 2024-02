SPOTdiscount: Süße Expansion in Deutschland lockt Schnäppchenjäger an

Mit bis zu 50% Ersparnis auf MHD-Produkte lockt der Discounter Kunden aus Flensburg und Dänemark. Existenzgründer haben nun die Chance selbstständiger Lizenzpartner zu werden.

Flensburg, Deutschland – SPOTdiscount setzt seinen Expansionskurs in Deutschland fort und möchte mit selbständigen Lizenzpartnern in Deutschland weiter wachsen. Der Fokus liegt dabei auf einem breiten Sortiment von Süßigkeiten, Lebensmitteln, Reinigungs- und Körperpflegeprodukten. Kunden können hier von attraktiven Angeboten profitieren, insbesondere von stark reduzierten Produkten mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum, bei denen Ersparnisse zwischen 30 und 50 Prozent möglich sind.

Mit wechselnden Angeboten und einer vielfältigen Produktpalette lockt SPOTdiscount nicht nur lokale Kunden, sondern auch viele Besucher aus Dänemark und dem Flensburger Umland an. Die Expansion des Unternehmens in Deutschland wird durch selbstständige Lizenzpartner vorangetrieben, die die Chance erhalten, eigene SPOTdiscount-Läden zu eröffnen. Dabei bietet das Unternehmen umfangreiche und kontinuierliche Unterstützung für seine Partner an.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden hochwertige Produkte zu unschlagbaren Preisen anzubieten und gleichzeitig unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, erfolgreiche Geschäfte zu führen“, erklärt ein Sprecher von SPOTdiscount. „Die Eröffnung unseres Lagerverkaufs in Flensburg war ein wichtiger Schritt auf unserem Expansionsweg in Deutschland, und wir freuen uns darauf, noch mehr Menschen mit unseren Angeboten zu begeistern.“

Interessierte an der Eröffnung eines eigenen SPOTdiscount-Ladens und weitere Informationen finden sich auf der Webseite https://eigenen-laden-eroeffnen.de. Mit SPOTdiscount bietet sich eine vielversprechende Gelegenheit, Teil eines erfolgreichen Konzepts zu werden und von der wachsenden Nachfrage nach günstigen Produkten zu profitieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nordic e-commerce GmbH

Herr Mathias Dziuba

Apenrader Str. 109

24939 Flensburg

Deutschland

fon ..: 0461 182 99 830

web ..: https://spotdiscount-flensburg.de/

email : office@spotdiscount-flensburg.de

Pressekontakt:

Nordic e-commerce GmbH

Herr Mathias Dziuba

Apenrader Str. 109

24939 Flensburg

fon ..: 0461 182 99 830

web ..: https://spotdiscount-flensburg.de/

email : office@spotdiscount-flensburg.de

