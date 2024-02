WISE MAN CLUB: die Idee und die Story

fashionconsult-Webmeeting am Donnerstag, 29.02.2024, 9 bis 10 Uhr: Dieter H. Gambke und Leo Faltmann über eine verrückte Idee, die zum Startup wurde – 2. Bericht zur EuroCIS Düsseldorf

Die Veranstalter des fashionconsult-Webmeetings bieten den Teilnehmern und Teilnehmerinnen am Donnerstag, den 29. 02. 2024, eine Premiere: Dieter H. Gambke berichtet, wie es ist, mit 60+ ein Start-up zu gründen.

Im Gespräch mit Leo Faltmann erzählt Gambke, wie er die Jux-Idee, die er gemeinsam mit seinem Freund Uwe Henrik Bernecker in Florenz im historischen Caffè Gilli hatte, in die Tat umsetzte: Mode für die Babyboomer-Generation zu kreieren!

„Sie haben Stil, sie haben Status, sie haben Zeit, sie haben Geld.“

Die Generation der Babyboomer ist die aktuell kaufkräftigste Zielgruppe in der Mode. Für sie hat Qualität immer ihren Preis. Sie wurden modetechnisch sozialisiert, bevor die Fast Fashion die Moral der Branche zerstört hat. Billiges ist ihnen ebenso fremd wie Stilloses. Sie haben gelernt, dass ihr Outfit ein wichtiger Teil ihrer Erscheinung ist, und kultivieren das tägliche Anziehritual mit Freude. Beste Voraussetzungen, diesen Männern ein attraktives Fashionangebot zu machen.

Und der Spaß an diesem Thema kommt nicht zu kurz und macht gute Laune.

Wir sind total gespannt auf diese Story!

2. Thema: KI auf der EuroCIS in Düsseldorf

Letzte Woche hatte das fashionconsult-Webmeeting das Thema KI mit Susanne Deiss. Dieses Webmeeting hat eine enorme Resonanz.

In dieser Woche findet die EuroCIS in Düsseldorf statt. Sönke Padberg und Michael Spilker berichten, wie rasant sich das Thema KI in der IT-Branche und in konkreten Retail-Anwendungen entwickelt.

Zum Webmeeting eingeladen sind Händler, Erfa-Gruppen und Netzwerke. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos.

Das fashionconsult-Webmeeting, Donnerstag, 29.2.24, 9:00 Uhr, zur Teilnahme hier klicken!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

fashionconsult

Herr Leo Faltmann

Stiftsstraße 19

48301 Nottuln

Deutschland

fon ..: +49 171 690 8934

web ..: https://www.fashionconsult.de

email : info@fashionconsult.de

fashionconsult ist ein auf die Mode-, Schuh- und Sport-Branche spezialisiertes Beratungshaus. Die ganzheitliche Beratung unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Besonderheiten ist ein Erfolgsfaktor von fashionconsult. Die Kunden schätzen die Vernetzung der Beratungsfelder, u.a. M&A, Restrukturierung, integrierte Finanzplanung und Prozessoptimierung.

Für fashionconsult sind ausschließlich Branchen-Experten tätig. Durch die Fach-und Methodenkompetenz, die sie sich aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit in führenden Positionen erarbeitet haben, sind sie es gewohnt, sicher und schnell Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.

https://www.fashionconsult.de

Pressekontakt:

faltmann PR – Öffentlichkeitsarbeit für IT-Unternehmen

Frau Sabine Faltmann

Marshallstraße 23

52066 Aachen

fon ..: +49.241.5707 3570

web ..: https://www.faltmann-pr.de

email : presse@faltmann-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SPOTdiscount: Süße Expansion in Deutschland lockt Schnäppchenjäger an E.DIS setzt auf Digitalisierung beim Stromnetz in Brandenburg: Erster Funkstandort im intelligenten Messsystem