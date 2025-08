Starnberger See Gespräche 2025: Deutschlands Zukunft zwischen Technologie, Haltung und Verantwortung

Erleben Sie am 18. September 2025, ab 12:00 Uhr, auf der Wirtschaftskonferenz für Familienunternehmen, 7 Top-Speaker aus Wirtschaft & Wissenschaft: u.a. Karl-Theodor zu Guttenberg und Natalie Amiri…

Nun schon zum dritten Mal lädt die Steinbeis Augsburg Business School (SABS) zu den Starnberger See Gesprächen ein, in diesem Jahr ins beccult Kongresszentrum in Tutzing. Die Veranstaltungsreihe bringt jährlich führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien zusammen, um im vertraulichen Rahmen über die Zukunft Deutschlands zu sprechen – faktenbasiert, meinungsstark und branchenübergreifend.

Unter dem diesjährigen Leitthema „Deutschlands Zukunft: Technologien, Haltung und Chancen“ richtet sich das Format gezielt an Entscheiderinnen und Entscheider aus Familienunternehmen, dem Mittelstand und dem C-Level. Der Austausch fokussiert sich auf Themen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz: Künstliche Intelligenz, geopolitische Neuordnung, Innovationsfähigkeit und ethisch fundiertes Unternehmertum. Die Starnberger See Gespräche sind bewusst kein Massenkongress, sondern ein selektiv besetztes Forum für Verantwortungsträger mit Perspektive.

Andreas Renner, Leiter der Steinbeis Augsburg Business School, erklärt:

„Wir schaffen einen Raum für intellektuell anspruchsvollen Austausch. Die Teilnehmenden übernehmen Verantwortung – nicht nur für ihre Unternehmen, sondern auch für die gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit.“

Michael Kieppe, Leiter der Starnberger See Gespräche, ergänzt:

„Auch für das Jahr 2025 haben wir ein spannendes Programm gestalten können, bei dem die sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland unsere Schwerpunktthemen sind. Ein weiteres Jahr der Rezession lässt sich nur schwer verkraften – die jüngsten Ergebnisse der deutschen Automobilhersteller sind deutliche Zeichen und die aktuelle US-Zollpolitik hilft uns nicht dabei. Trotz allem gibt es Unternehmen, die eine erfolgreiche Transformation absolviert haben – diese Beispiele machen Mut.“

Das sind die hochkarätigen Referenten und Referentinnen der Starnberger See Gespräche 2025 mit ihren Redebeiträgen:

o Karl-Theodor zu Guttenberg

o Andreas Renner

o Prof. Dr. Dr. Julian Nida-Rümelin

o Dr. Benedikt Franke

o Natalie Amiri

o Olaf Koch

o Christian Mohr

Karl-Theodor zu Guttenberg, Bundesverteidigungsminister a.D., Chairman Spitzberg Partners, Kolumnist (u.a. FAZ, NZZ): „USA, China, Russland und Nahost – Europa und Deutschland in einer unbequemen Zukunft“

Mit der ihm eigenen Klarheit analysiert Karl-Theodor zu Guttenberg die tektonischen Verschiebungen globaler Machtverhältnisse. Zwischen Transatlantik, Eurasien und Systemrivalität: Wie soll sich Europa positionieren? Und wie können Unternehmen resilient bleiben in einer Ära struktureller Unsicherheit?

Andreas Renner, Leiter der Steinbeis Augsburg Business School: „KI beschleunigt Automatisierung und Effizienz – aktuelle Cases aus Wirtschaft und Verwaltung“

Wie verändert Künstliche Intelligenz die operativen Prozesse in deutschen Unternehmen? Andreas Renner, mehrfach ausgezeichneter Strategieberater und KI-Dozent, zeigt konkrete Umsetzungsbeispiele aus produzierendem Mittelstand, der Finanzwirtschaft und öffentlichen Institutionen. Dabei geht es nicht um Technologie allein, sondern um die Frage: Wo lassen sich mit KI messbare Effizienzgewinne erzielen – und wo sind die Grenzen verantwortungsvoller Automatisierung?

Prof. Dr. Dr. Julian Nida-Rümelin, Philosoph, Staatsminister a.D., Professor für Philosophie und politische Theorie, LMU München: „Was darf und kann KI – und was ergibt sich daraus für die unternehmerische Praxis?“

Der frühere Kulturstaatsminister hinterfragt den ethischen Rahmen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz: Wie lässt sich menschliche Entscheidungskompetenz mit algorithmischer Effizienz verbinden? Welche normativen Leitplanken braucht es für Unternehmen, die Verantwortung ernst nehmen? Eine Denkschule jenseits der Effizienzlogik – mit Relevanz für Führungsetagen.

Dr. Benedikt Franke, CEO & Vice-Chairman der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC): „Die Weltordnung im Wandel – Wie sollte Europa, insbesondere Deutschland, reagieren?“

Klimakrise, Ressourcenwettbewerb, neue geopolitische Allianzen: Benedikt Franke erläutert die sicherheitspolitischen und ökonomischen Verschiebungen der kommenden Dekade – und was diese für den europäischen Wirtschaftsraum bedeuten. Welche Rolle können deutsche Unternehmen in einer multipolaren Welt spielen? Und warum braucht es jetzt eine neue Kultur der strategischen Vorausschau?

Natalie Amiri, ARD- und BR-Auslandskorrespondentin, Buchautorin, Trägerin des Preises „Beste politische Journalistin 2024“: „Komplex Nahost – Politische und wirtschaftliche Auswirkungen für Europa“

Die renommierte Nahost-Expertin spricht über die fragile Lage in der Region und ihre Auswirkungen auf Europa. Lieferketten, Energiepolitik, Migration und Wertefragen – welche geopolitischen Entwicklungen müssen Wirtschaft und Politik jetzt antizipieren? Ein Bericht aus erster Hand, geprägt von langjähriger Vor-Ort-Erfahrung.

Olaf Koch, ehem. Vorstandsvorsitzender Metro AG, Verwaltungsratsvorsitzender Hubert Burda Media, Aufsichtsrat Mercedes-Benz Group: „Wandel in der Lebensmittelindustrie – Eine Chance von historischem Ausmaß?“

Wie sieht die Lebensmittelversorgung der Zukunft aus? Olaf Koch beleuchtet die disruptiven Kräfte im globalen Ernährungssystem – von Vertical Farming über digitale Lieferketten bis hin zu nachhaltigem Konsumverhalten. Der Vortrag zeigt auf, wie Unternehmer und Investoren frühzeitig Chancen erkennen und gestalten können.

Christian Mohr, Geschäftsführer und Chief Commercial Officer bei UnternehmerTUM, Europas größtem Innovations- und Gründerzentrum: „Deutschland: Land der Ideen – aber können wir sie auch umsetzen?“

Innovation ist kein Selbstzweck – sie muss in Produkte, Märkte und Lösungen münden. Christian Mohr schildert anhand konkreter Beispiele aus dem Münchner Ökosystem, wie Start-ups und Mittelstand voneinander profitieren können – und warum Deutschland den Mut zur Umsetzung wiederentdecken muss.

Paneldiskussion: Deutschlands Zukunft – Technologien, Haltung und Chancen

Ab 17:20 Uhr diskutieren alle Referentinnen und Referenten gemeinsam mit Moderatorin Caro Matzko abschließend, wie ein zukunftsfähiges Deutschland aussehen kann. Die zentrale Leitfrage: Wie gelingt verantwortungsvolle Führung in einer komplexen Welt? Was braucht es für ein zukunftsfähiges Deutschland?

Michael Kieppe, Leiter der Starnberger See Gespräche:

Mit seinem abschließenden Beitrag „One more thing…“ rundet Michael Kieppe den Tag ab. Er würdigt die Referenten und Gäste, zieht ein persönliches Fazit und gibt einen Ausblick auf die nächste Ausgabe der Starnberger See Gespräche – mit dem Anspruch, aus Impulsen Wirkung zu schaffen.

Moderiert wird die Veranstaltung von Caro Matzko, bekannt aus dem Bayerischen Rundfunk. Die Gäste erleben dazu begleitende Live-Musik von Max Stadler. Im Anschluss lädt die SABS zu einem 4-Gänge-Netzwerkdinner im Midgardhaus direkt am Starnberger See. Der Abend bietet Gelegenheit für vertiefende Gespräche und persönliche Begegnungen auf Augenhöhe.

Partner & Unterstützer:

Die Starnberger See Gespräche 2025 werden unterstützt von einem starken Netzwerk aus Praxis und Wissenschaft:

UnternehmerTUM München, EuropCar, Martius Rechtsanwälte, Tchibo Coffeeservice, Das Mandat – Das Magazin, EBC – Executive Business Club, Wirtschaftsbeirat Bayern, !AYCON Management Consulting, dem Deutschen KI-Beirat, Steinbeis, 100Beiräte für Familienunternehmen, dem Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg sowie der Augsburg Business School.

Teilnahme & Akkreditierung:

Die Teilnehmerzahl ist limitiert und werden selektiert vergeben. Mehr Informationen zum Event und zur Anmeldung unter: http://www.see-gespräche.de

Medienvertreter sind herzlich eingeladen und können sich unter folgender Adresse akkreditieren:

marketing@steinbeis-ifem.de

