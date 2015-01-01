Stiegenhausreinigung & Fassadenreinigung – www.bgn.at

Stiegenhaus- und Fassadenreinigung – Sauberkeit, Werterhalt und Sicherheit für Immobilien in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Ein gepflegtes Stiegenhaus und eine saubere Fassade sind weit mehr als nur eine Frage der Optik. Sie tragen entscheidend zum Werterhalt von Gebäuden bei, verbessern die Lebensqualität der Bewohner und sorgen für mehr Sicherheit im Alltag. Besonders in Ballungsräumen wie Wien sowie in den umliegenden Regionen Niederösterreichs (z. B. Mödling, Baden, Wiener Neustadt, Brunn am Gebirge, Perchtoldsdorf) und im Burgenland spielen regelmäßige Reinigungsarbeiten eine wichtige Rolle. Das Stiegenhaus ist meist der erste Bereich, den Bewohner, Besucher oder Mieter betreten. Staub, Straßenschmutz, Fingerabdrücke, Feuchtigkeit und im Winter Streusalz führen schnell zu Verschmutzungen. Rutschige Böden oder schmutzige Geländer können Unfallrisiken bergen. Professionelle Reinigung umfasst typischerweise:

– Kehren und Wischen von Treppen und Fluren

– Säubern von Handläufen, Geländern und Türgriffen

– Reinigen von Fenstern, Fensterbänken und Briefkästen

– Pflege von Eingangsbereichen und eventuellen Aufzügen

Häufigkeit – Bei stark genutzten Mehrparteienhäusern in Wien empfehlen Experten meist eine wöchentliche Reinigung. In kleineren Objekten oder weniger frequentierten Gebäuden reicht oft alle 14 Tage oder monatlich eine gründliche Unterhaltsreinigung. Zusätzlich sind 1-2 Grundreinigungen pro Jahr sinnvoll. Außenfassaden sind Wind, Regen, Sonne, Abgasen, Pollen, Algen, Moos und Feinstaub ausgesetzt – in städtischen Gebieten wie Wien besonders stark durch Verkehr, im ländlicheren Burgenland oder Teilen Niederösterreichs eher durch organische Bewuchs. Eine verschmutzte Fassade wirkt nicht nur unansehnlich, sondern kann langfristig die Bausubstanz schädigen (z. B. durch eindringende Feuchtigkeit).

Typische Methoden sind:

– Sanfte Hochdruckreinigung (Kalt- oder Heißwasser)

– Dampf- oder Trockeneisreinigung (umweltfreundlich und materialschonend)

– Chemische oder partikelstrahlbasierte Verfahren (je nach Material)

Wichtig: Immer materialgerecht arbeiten (Putz, WDVS, Naturstein, Klinker, Metall etc.) und von oben nach unten reinigen, um Streifen zu vermeiden.

Die Verantwortung für beide Reinigungsarten liegt in der Regel bei der Eigentümergemeinschaft bzw. Hausverwaltung. In Mietverträgen sind oft Regelungen zur Kostenverteilung enthalten. Bei Fassadenreinigungen gelten Umweltauflagen: Abwasser darf nicht einfach in die Kanalisation eingeleitet werden – viele Gemeinden verlangen Genehmigungen oder Auffangsysteme. Während kleine Stiegenhäuser manchmal in Eigenregie gereinigt werden können, lohnt sich bei größeren Objekten oder Fassaden fast immer ein Fachbetrieb. Profis arbeiten materialschonend, kennen die richtigen Mittel, erfüllen gesetzliche Vorgaben und sparen langfristig Kosten – weil teure Folgeschäden (z. B. Putzschäden, Schimmel) vermieden werden. Regelmäßige Stiegenhausreinigung und Fassadenreinigung ist eine der wirksamsten Maßnahmen für Werterhalt, Sicherheit und ein positives Erscheinungsbild. Besonders in Wien und Umgebung lohnt es sich, auf erfahrene regionale Anbieter zu setzen, die die klimatischen und städtischen Besonderheiten kennen und ganzheitliche Pflegekonzepte anbieten.

