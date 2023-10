Stilvoller Genuss mit regionalen Spezialitäten in schönster Umgebung

Endlich Sommer, jetzt unbeschwert das Leben genießen, einfach Zeit miteinander zu verbringen in schöner Umgebung und dabei stilvoll genießen. Dann ist das Restaurant Landhaus Blum die perfekte Wahl.

Umkirch, 17.10.2023 – Familiäre Gastfreundschaft und beste Zutaten – so wird Essen gehen zum Erlebnis

Lebensleichtigkeit, Speisen mit besten Zutaten und eine wunderbare Umgebung im Süden Deutschlands – diese Mischung ermöglicht eine stilvolle Auszeit bei Freiburg im Breisgau. Dort lädt das Restaurant Landhaus Blum zu regionaler Küche mit süddeutschen und badischen Spezialitäten ein. Bei schönem Wetter laden großzügige Außenbereiche zu unbeschwerter Zweisamkeit bei stilvollem Genuss ein. Auch größere Besuchergruppen und Einzelgäste dürfen sich auf herzliche Gastfreundschaft freuen.

Genuss Restaurant Landhaus Blum bei Freiburg im Breisgau

Das Restaurant erwartet seine Gäste in einer warmen, weiten Raumatmosphäre. Die hellen Holzelemente mit stilvoll ausgeleuchteten Raumbereichen tauchen als Gartenmöbel ebenfalls im luftigen Außenbereich auf. In diesem entspannenden Ambiente werden regionale und täglich frische Zutaten der süddeutschen und badischen Küche serviert. Leichte Rohkostsalate als Salatteller oder knackiger Feldsalat mit Speck und Croûtons stimmen auf die weiteren Menüfolgen ein. Vegetarische Speisen, Klassiker vom Grill oder Köstlichkeiten vom Fisch bieten für jeden Gaumen Abwechslung auf höchstem Küchenniveau.

Ebenso sind regional-typische Suppen, Beilagen und Desserts ideal für den kleinen Hunger oder als kleine Gaumenfreude zum geschmackvollen Abschluss. Die Weine zu den Mahlzeiten oder für einen gemütlichen Abendausklang stammen ausschließlich von Winzern der Region, sind nach strengen Kriterien und höchsten Ansprüchen ausgewählt und garantieren eine zusätzliche Gaumenfreude für Gourmets.

Hotelambiente zum Wohlfühlen

Das Hotel Landhaus Blum – in dem das Genuss Restaurant angesiedelt ist – liegt zwischen Freiburg und dem Kaiserstuhl. In beinahe mediterranem Klima und südlicher Flora und Fauna finden Besucher familiäre Gastfreundschaft, angeschlossen an das Genuss Restaurant der gleichen Inhaber.

Hotelgäste übernachten in Luxuszimmern, eingerichtet im komfortablen Landhausstil. Moderne Zimmerausstattung, ein frisches und opulentes Frühstücksbuffet sowie saisonal frische Mittags- und Abendspeisen stehen zur Verfügung. Fußböden, Möblierung und Raumtextilien entsprechen den hygienischen Anforderungen für Allergiker. Familien mit Kindern sind hier ebenso willkommen wie Geschäftsreisende und Reisegruppen.

Immer einen Ausflug wert: Genuss Restaurant in traumhafter Landschaft

Die Region, in der das Landhaus Blum angesiedelt ist, gehört seit jeher zu den Ruhepolen und ist nur 30 Kilometer vom Freizeitpark Rust entfernt. Zur spontanen, einmaligen Übernachtung eignet sich das Hotel beim Genuss Restaurant ebenso wie für ein paar Tage völlige Auszeit aus Alltagstrubel, Stress und Großstadtgewimmel. Wegen guter Belegung ist eine frühzeitige Reservierung empfehlenswert, vor allem in der Hauptsaison. Der angenehme Service macht Lust, sich die Adresse gleich für die nächste Schwarzwaldreise vorzumerken.

Die Inhaber des Landhauses Blum freuen sich auf telefonische Anfragen, Online Termin-Reservierung und den persönlichen Besuch von Gästen aus der Region, Deutschland und international.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

