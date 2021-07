Syrien unzerstört – Ein einsichtsreicher Erfahrungsbericht

Karin Möbius gibt den Lesern in „Syrien unzerstört“ einen aufklärenden Einblick in ein Land voller Gegensätze.

Ein Stipendium ermöglicht der Autorin einen Aufenthalt im Syrien des kalten Krieges. Statt mit dem Flugzeug reist sie mit dem Auto dorthin und beschreibt eindrucksvoll sowohl die Reise als auch das herausfordernden Alltagsleben in einem Land voller Gegensätze, sozialistische Mangelwirtschaft, Willkür und Vetternwirtschaft auf der einen Seite, gastfreundliche und hilfsbereite Menschen auf der anderen Seite. Sie schildert die Faszination des syrischen Kulturlandes, das durch seine geographische Lage zwischen Orient und Okzident über Jahrtausende ein Zentrum des Austauschs war und daher durch eine große ethnische, kulturelle und sprachliche Vielfalt geprägt worden ist.

Die Leser begleiten Karin Möbius in ihrem Reisebericht „Syrien unzerstört“ von Anfang an auf ihrer Reise. Sie nehmen an den Reisevorbereitungen teil, fahren im Auto auf dem Weg zum Zielort mit durch die Länder und lernen dabei jede Menge über die Welt, in die wir leben. Die Autorin, geboren im Jahr 1960, studierte Islamwissenschaft, Ethnologie und Psychologie in Bonn, Köln und Damaskus. Sie arbeitete als Lehrerin sowie in der interkulturellen Bildung. Zahlreiche, ausgedehnte Reisen führten sie in die islamische Welt von Marokko bis Indonesien.

„Syrien unzerstört" von Karin Möbius ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31781-9 zu bestellen.

