SYSTEMLED SurfaceOne: Wenn Licht zur Prüfinstanz wird

Die SYSTEMLED SurfaceOne von LED2WORK wurde für Prüf- und Montagearbeitsplätze entwickelt, an denen es auf höchste Genauigkeit ankommt.

Ob Farbton, Struktur oder Oberfläche, in der visuellen Kontrolle entscheidet das richtige Licht, ob ein Detail übersehen oder erkannt wird. Die SYSTEMLED SurfaceOne von LED2WORK wurde für Prüf- und Montagearbeitsplätze entwickelt, an denen es auf höchste Genauigkeit ankommt. Die breit aufgestellte LED-Leuchte erfüllt die Anforderungen der VDA 16 und liefert normgerechtes Licht für präzise Sichtprüfungen an Bauteilen, Oberflächen und Baugruppen.

Die SYSTEMLED SurfaceOne besteht aus drei oder vier nebeneinander angeordneten Leuchtensegmenten mit abwechselnder Lichtfarbe in 4000 Kelvin neutralweiß und 6500 Kelvin tageslichtweiß. So entsteht eine großflächige und gleichmäßig ausgeleuchtete Arbeitszone mit harmonischem Lichtverlauf. Jedes Segment kann einzeln oder gemeinsam mit anderen geschaltet werden, sodass sich die Lichtverhältnisse gezielt an die jeweilige Prüfumgebung anpassen lassen. Mit einer Farbwiedergabe von Ra > 90 und einem hohen R9-Wert zeigt sie feinste Farbnuancen und sorgt für eine natürliche, kontrastreiche Farbwahrnehmung. Richtig eingesetzt, ermöglicht der niedrige UGR-Wert unter 22 angenehmes und blendfreies Arbeiten auch über längere Zeiträume.

Das eloxierte Aluminiumgehäuse schützt die innenliegende Technik und sorgt für Stabilität. Seine Oberfläche fungiert zugleich als effizienter Kühlkörper und trägt zur konstanten Leistung und langen Lebensdauer der Leuchte bei. Eine bruchsichere Microprismenabdeckung mit CPC-Entblendung unterstützt eine blendfreie Beleuchtung ohne störende Reflexionen auf Oberflächen.

Mit einer Lichtausbeute von bis zu 185 Lumen pro Watt arbeitet die SYSTEMLED SurfaceOne besonders effizient. Lichtfarben und Helligkeit lassen sich über ein externes Bedienteil steuern, dimmen oder in individuellen Lichtszenen abspeichern.

Die Leuchte ist in drei Längen erhältlich und kann sowohl als Stand-alone-Lösung als auch im Verbund mit mehreren Leuchten eingesetzt werden. Ihr modularer Aufbau erlaubt eine passgenaue Integration in Prüfplätze, Anlagen oder mobile Gestelle. Damit ist sie ideal für Anwendungen in der Fahrzeuglackierung, der Qualitätssicherung und der Montage, wo präzise Farbwahrnehmung und gleichmäßige Ausleuchtung entscheidend sind.

Die SYSTEMLED SurfaceOne steht für Lichtqualität auf höchstem Niveau. Sie vereint technische Präzision, durchdachtes Design und robuste Bauweise für Prüf- und Montagebereiche, in denen jedes Detail zählt.

LED2WORK bietet eine breite Palette an LED-Leuchten und Lichtlösungen für die Industrie, insbesondere für Arbeitsplätze und in Bereichen von Maschinen und Anlagen.

