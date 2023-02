Tattoo-Model Jenni Mitkovic verlobt sich mit 27 Jahre älteren Freund

Jenni Mitkovic hat sich in Hamburg verlobt.

Das Besigheimer Tattoo-Model Jenni Mitkovic (41) verlobte sich nach 14 Monaten Beziehung mit ihrem 27 Jahre älteren Freund. Auf Facebook hatte sie kurz vorher ihre Verlobungsvorbereitungen bekanntgegeben. Die Verlobung selbst fand im Stillen in Hamburg statt.

Mitkovic‘ Beiträge auf sozialen Medien lassen darauf hinweisen, dass sich die Verlobung letzten Samstag ereignete. Am Tag zuvor reiste das Model aus dem Stuttgarter Raum nach Hamburg und damit zu ihrer Verlobung, wie aus einem ihrer Facebook-Posts zu entnehmen ist. Ihr Verlobter ist der Ahnenforscher Reiner Laars aus Hamburg.

Kurz nach ihrer Verlobung gaben beide diese öffentlich auf sozialen Medien bekannt.

Die Botschaft teilte das Model auf seinem Facebook-Account. Mitkovic veröffentlichte Verlobungsfotos mit ihrem Verlobungsstrauß, der aus drei roten Rosen bestand. Sie trägt ein rotes Verlobungskleid und Netzstrümpfe und steht auf einem Hamburger Balkon. Ein goldene Verlobungsring ziert ihren Finger. Unter einem Bild schreibt sie: „Ich habe Ja gesagt“.

Die Verlobung kam überraschend. Erst wenige Tage zuvor hatte das Model ihre Ringgröße ausmessen lassen und auf Facebook gepostet.

Der Antrag wurde nachts um 1:15 Uhr gemacht, wie ihr Verlobter auf Facebook bekanntgab.

Hamburger Labskaus zur Verlobung

Zur Verlobung gab es Labskaus in einem Hamburger Restaurant, in dem die beiden ihre Verlobung ausklingen ließen. Für die gebürtige Schwäbin ist die Hamburger Küche Neuland. An ihrer Verlobung ging sie das erste Mal in Hamburg essen, wie sie in einem ihrer Facebook-Kommentar erwähnte.

Das Model ist von der Hamburger Küche begeistert. „Labskaus hat mir sehr gut geschmeckt“, schreibt Mitkovic auf Facebook. Ihre schwäbischen Kochkünste können dagegen auf Facebook und Instagram bewundert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Frau Jenni Mitkovic

Löchgauer Steige 10

74354 Besigheim

Deutschland

fon ..: 0176 66912707

web ..: http://www.jennimitkovic.com

email : mitkovic_jenni@gmx.de

Jenni Mitkovic (geboren 1981 in Bietigheim-Bissingen) machte eine Ausbildung zur Modedesignerin an der Modeschule Brigitte Kehrer in Stuttgart und studierte zwei Semester Freie Kunst an der Freien Kunstschule P.ART in Stuttgart. Sie arbeitet als selbstständige Künstlerin in der Kleinstadt Besigheim. Als Model mit großflächigen Tätowierungen hat sie mittlerweile über 50.000 Follower auf Facebook.

