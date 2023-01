Tauchen Sie ein in die Welt des Fallschirmsports mit Fallschirmspringen TandemFun

TandemFun ist seit über 30 Jahren im Fallschirmsport unterwegs. Erleben auch Sie ihren Fallschirmsprung bei uns!

Sie haben sich bereits für Ihren ersten Fallschirmsprung angemeldet? Prima, wir freuen uns schon sehr darauf, Sie in „unserer Welt“ zu begrüßen und Ihnen die Schönheit unseres Sports näherzubringen. Vor dem ersten Tandemsprung ist beinahe jeder nervös. Geben Sie es zu, auch Ihnen wird leicht mulmig bei dem Gedanken, demnächst aus einem Flugzeug zu springen. Machen Sie sich keine Sorgen, denn dieses Gefühl ist völlig normal. Auch wir sind nicht mit dem Abenteuer-Gen auf die Welt gekommen und hatten bei unserem ersten Sprung ganz schön „weiche Knie“. Doch sobald man einmal Höhenluft schnuppert, der Wind einem beim Freifall durch die Finger gleitet und man die Welt aus einer ganz anderen Perspektive wahrnimmt, lässt einen die Faszination für den Fallschirmsport einfach nicht mehr los.

Beim Fallschirmspringen kann man die Gedanken abschalten, Alltagsprobleme auf der Erde zurücklassen und in eine andere Sphäre eintauchen. Der Mensch ist dazu geboren, Neues zu erfahren und auch mal seine körperlichen sowie mentalen Grenzen zu überschreiten. Häufig setzen wir uns durch die Angst, welche in unseren Köpfen festsitzt, genau diese Grenzen jedoch selbst. Treten Sie aus Ihrer Komfortzone und besiegen Sie Ihre Ängste! Für Menschen mit Höhenangst beispielsweise kann ein Tandem-Skydive der erste Schritt in ein neues Leben bedeuten. Bereits viele Menschen mit Angst vor Höhe haben mit uns erfolgreich einen Tandemsprung durchgeführt. Wagen Sie einen Fallschirmsprung, denn er wird Ihr Leben bereichern!

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!

