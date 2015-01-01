  • Top-aktuell: Zoom-Konferenz „Deutschland und China vor dem Kanzlerbesuch“, 06.Februar 2026

    Der bevorstehende Besuch des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland in der Volksrepublik China vom 24.-27. Februar 2026 veranlasst zu einer kompetenten Bestandsaufnahme.

    BildBerlin/Beijing (GGTFBerlin) – Der bevorstehende, für langjährige Betrachter lange überfällige Besuch des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland in der Volksrepublik China vom 24.-27. Februar 2026 veranlasst uns zu einer Bestandsaufnahme. Die aktuellen und fast täglich durch neue Nachrichten begründeten Herausforderungen in der Welt erfordern Expertise, Fingerspitzengefühl, konstruktive und gute Lösungen. Aus gegebenem Anlass veranstaltet das German Global Trade Forum Berlin in Zusammenarbeit mit dem China Forum Berlin eine hochkarätig besetzte Video-Konferenz. Namhafte Vertreter aus Kultur, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport stellen ihre Sichtweisen der Beziehungen unter dem Eindruck der nicht gerade einfachen globalen Herausforderungen dar. Stellvertretend für viele kompetente Vertreter der seit über 50 Jahren gewachsenen und im Kern sowohl stabilen wie erfolgreichen bilateralen Beziehungen bietet der erwartete Dialog einen Überblick über den Istzustand der deutschen Beziehungen zum 2. großen östlichen Pol der Erde. Das Forum freut sich daher darauf, dass auf vielen Gebieten besonders erfahrene Mitgestalter der bilateralen Beziehungen in den letzten Jahrzehnten für diese Konferenz gewonnen werden konnten. Die Etikette ist dabei wichtig: Ein grundsätzlich höflicher, konstruktiver, trotz allem aber nicht unkritischer Dialog ist die Grundlage des auch von interessierten Teilnehmern erwarteten Dialogs.

    Die Teilnahme ist nur mit Bestätigung durch eMail oder direkt bereit gestellten Link mit den Zugangsdaten möglich. Gerne kann diese Einladung weitergegeben werden. Der Zoom-Zugangs-Link wird nach bestätigter Registrierung und Zulassung zugesendet. Wir bitten mit Rücksicht auf die Bedeutung dieser Konferenz um Nachsicht, dass es uns um einen durchweg konstruktiven Dialog geht.Einladung und Sprecher sind auf der Webseite des China Forum Berlin veröffentlicht: www.berlin-beijing.de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    German Global Trade Forum Berlin
    Herr Eberhard Trempel
    Burggrafenstr. 3
    10787 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 01723116595
    fax ..: 030-2185432
    web ..: https://www.germanglobaltrade.de
    email : berlin@germanglobaltrade.de

    Das German Global Trade Forum Berlin fördert den internationalen Handel und Wirtschaftsdialog. Als offene und nicht kommerzielle Plattform dient es dem Meinungs- und Informationsaustausch zwischen Deutschland und seinen internationalen Handelspartnern aber auch gezielt der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturförderung. Administration und Verwaltung obliegt der gleichnamigen Limited mit dem Registersitz in England und der Geschäftsleitung in Berlin. Durch Kongresse, Foren, Seminare, Business Missions aber auch eine gezielte Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse im In- und Ausland wirken das Forum und seine derzeit in über 40 Ländern ansässigen Vertreter nachhaltig und gezielt im öffentlichen und privaten Sektor. Das Forum bildet als Dienstleister die Grundlage für die Durchführung internationaler Kongresse, Symposien, Messen und Veranstaltungen im In- und Ausland.

    Die Sprecher:

    RA/Fachanwalt f.StR Eberhard J. Trempel,
    Director General German Global Trade Forum Berlin, Chairman China Forum Berlin. Seit 1978 aktiv im bilateralen Dialog.
    Moderation

    Dr. jur. Norbert Egger,
    Erster Bürgermeister von Mannheim (1981-2005), Ehrenbürger der Stadt Zhenjiang (2001), Ehrenbürger Qingdaos (2003) Ehrenbürger der Provinz Shandong (2022). Publikationen (u.a.) „Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht – Möglichkeiten gestaltender Kommunalpolitik(2013)“ – „Ein Tor zur Welt – Qingdaos Aufstieg aus persönlicher Sicht“ 2. Auflage in deutsch, englisch und chinesisch (2020) – „Perle am Yangtse – Zhenjiangs Aufstieg aus persönlicher Sicht“ 2.Auflage in deutsch (2025), englisch und chinesisch (2026).

    Martin Brudermüller, angefragt, tbc
    Vorsitzender des Aufsichtsrats Mercedes Benz AG.

    Dr. Wolfgang Röhr,
    Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Shanghai a. D., ehem. Leiter und Botschafter des Arbeitsstabes Deutschland-China im Auswärtigen Amt, Advisory Professor der Tongji-Universität Shanghai, Visiting Scholar am Center for Cultural Studies on Science and Technology in China der TU Berlin“.

    Prof. Dr. Ole Döring,
    Hunan Normal University, Changsha und Karlsruhe Institut für Technologie. Seit 1996 als interkultureller Brücken- und Landschaftsbauer zwischen China und Deutschland aktiv. Philosoph und Sinologe mit Schwerpunkten Technik-Ethik, Gesundheitswesen, Grundlagen der Verständigung und der Begegnung, Publizist, Unternehmens- und Regierungsberater.

    Prof. Dr. Jiang Feng, tbc
    Shanghai International Studies University
    Deutsche Literatur- und Sprachwissenschaft, Alumni Hanns Seidel Stiftung und DAAD u.a.
    Stellvertretender Vorsitzender der 8. Shanghai Federation of Social Sciences und Vizepräsident der China Public Relations Association. Abgeordneter des 15. Kommunalen Volkskongresses von Shanghai.

    Prof. Dr. Thomas Heberer,
    Emeritus Senior Professor für Politik und Gesellschaft Chinas
    Seit 1975 durchgängig in China wissenschaftlich forschend tätig.
    Prägt die evidenzbasierte Theoriebildung zur politischen Interpretation Chinas als „Entwicklungs-Staat“.

    Dr. Hans-Georg Knopp,
    Langjähriger Generalsekretär des Goethe Instituts (ret.). Goethe Institut Stationen Jakarta, Singapore, Colombo und am Schluss 8 Jahre nach Pensionierung Professor an der Shanghai Theater Academy und an der Tongji und Fudan Universität. Berater des Macao International Festival.

    Rainer Nitsche,
    Stellv.Vorsitzender der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Sachsen-Anhalt,
    Langj..Beigeordneter der Landeshauptstadt Magdeburg für Wirtschaft und Tourismus.

    Johannes Selle, (CDU),
    Langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestages, CDU Thüringen und noch immer mit den internationalen Kooperationen Deutschlands nicht allein mit Asien und Afrika vertraut.

    Prof. Dr. Kai Mertins,
    „Mr. Industry 4.0“ Langj.Direktor des IPK Fraunhofer Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik in Berlin, Member of the Board of China Forum Berlin aus Bali/Indonesien zugeschaltet.

    Teilnahmeinteresse: berlin@germanglobaltrade.de

    Pressekontakt:

    German Global Trade Forum Berlin
    Herr Eberhard Trempel
    Burggrafenstr. 3 3
    Berlin 10787

    fon ..: 01723116595
    email : berlin@germanglobaltrade.de


