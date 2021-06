Toscana Daimon – Ungewöhnliches Buch über die Unberechenbarkeit des Lebens

„Toscana Daimon“ ist bereits der dritte Roman von Heinz-Dieter Vonau. Es ist die Geschichte eines reifen Mannes, der in einem Seminar herauszufinden versucht, ob das Leben einen Plan für ihn hat.

Zwischen Humor und Drama verliert sich der Protagonist in dem Seminar mit dem Titel „Daimon“ in einem unwahrscheinlichen Innenleben, aus dem er zwar nass, jedoch auch gestärkt herauskommt. Gleichzeitig möchte er die Geheimnisse des selbstlosen Liebens erforschen, die Agape.

In der Toskana macht der tragische Held des lyrischen Romans eine spannende Erfahrung: Was denkt ist etwas anderes als das, was lebt. Mehr und mehr verliert er sich in die Extreme seiner Gefühle. Sein Humor rettet ihn immer wieder aus dramatischen Situationen, bis er im kaltem Meer das findet, was er gar nicht gesucht hat.

Der Autor Heinz-Dieter Vonau lebte lange in Braunschweig. Bis zu seinem Umzug nach München arbeitete er dort im Straßenhandel mit selbst gemachtem Schmuck und Gürteln. Später ließ er sich zum Schauspieler ausbilden und spielte über zehn Jahre kleinere Rollen in Film und Fernsehen. Nebenbei absolvierte er eine Ausbildung im Bereich Consulting. Seit mehr als 20 Jahren lebt Vonau nun in Niedersachsen, wo er auch mit dem Schreiben begann.

„Toscana Daimon“ von Heinz-Dieter Vonau ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31827-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

