Reiseabenteuer 1950 – 2018 – In sieben Jahrzehnten durch die Welt

In seinem neuen Buch „Reiseabenteuer 1950-2018“ berichtet Herbert Herzmann von prägenden Reiseerlebnissen und jugendlichem Fernweh, welches ihn sein ganzes bisheriges Leben begleitete.

Schon als Kind träumte Herzmann davon, die große weite Welt zu entdecken. Dabei war es weniger die Lust auf extreme Abenteuer und Adrenalinrausch, die ihn antrieb. Vielmehr brachte ihn die Neugier auf fremde Länder und Kulturen zum Reisen. In seinem neuen Buch nimmt er seine Leserinnen und Lesern auf Entdeckungsfahrten mit, die sich inzwischen über sieben Jahrzehnte erstrecken. Alle Reisen wurden ohne Reiseveranstalter geplant, was zwar immer ein gewisses Risiko mit sich bringt, jedoch auch intensive Erlebnisse und unvergessliche Erinnerungen garantiert.

Mit dabei sind epische Autofahrten durch das einstige Jugoslawien und die Vereinigten Staaten, Reisen per Anhalter und dem Fahrrad. Ausgedehnte Reisen in Südamerika, Bergfahrten in den Anden, Afrika und den Alpen runden das Bild schließlich ab. Dabei gibt Herzmann immer wieder Einblicke in die bewegte Geschichte des jeweiligen Landes. Schließlich ist es kaum möglich, die Front zwischen Österreich-Ungarn und Italien von 1915-1918 entlang zu wandern, ohne den Ersten Weltkrieg mit einzubeziehen.

Der Autor Herbert Herzmann stammt aus Wien und arbeitete am University College Dublin. Er veröffentlichte zahlreiche Aufsätze über Literatur und Theater in Fachzeitschriften sowie einige Bücher. Vorlesungsreisen führten ihn in die USA und nach Südamerika. Als Bergsteiger besuchte er Ecuador, Tansania und die Alpen.

„Reiseabenteuer 1950 – 2018" von Herbert Herzmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22456-8 zu bestellen.

