Total Metals schließt hochauflösende Flugvermessung der Magnetfeldstärke über seinem hochgradigen Goldkonzessionsgebiet High Lake im Nordwesten Ontarios ab

26. Mai 2026, Toronto, ON / IRW-Press / Total Metals Corp. (Total Metals oder das Unternehmen) (TSX-V: TT) (OTCQB: TTTMF) (FWB: O4N) freut sich, den Abschluss einer hochauflösenden Flugvermessung der Magnetfeldstärke über seinem Goldkonzessionsgebiet High Lake im Nordwesten Ontarios (das Projekt) bekannt zu geben.

Hochauflösende Flugvermessung der Magnetfeldstärke

Die drohnengestützte hochauflösende Flugvermessung der Magnetfeldstärke erfolgte über dem Goldkonzessionsgebiet High Lake unweit von Kenora in der kanadischen Provinz Ontario.

Die Vermessung wurde von der Firma Rosor Exploration auf Fluglinien im Abstand von jeweils 25 Metern, die im rechten Winkel von 250-Meter-Verbindungslinien durchschnitten wurden, absolviert; der Abstand des Magnetometers vom Boden betrug im Schnitt 45 Meter. Nach Mikroanpassungen erzeugte Rosor hochwertige Derivativprodukte sowie uneingeschränkte 3D-Inversionen der Merkmale mit hoher Magnetfeldstärke.

Die Ergebnisse der Magnetfeldstärkemessungen offenbarten spannende Struktur- und Alterationsmerkmale in Korridoren, die das Konzessionsgebiet durchkreuzen. Anhand der aus der Drohnenvermessung abgeleiteten Produkte zusammen mit den vor Kurzem fertiggestellten Satellitenaufnahmen werden derzeit die geologischen Interpretationen und Modelle überarbeitet, um robuste Explorationsziele zu entwickeln, die im Zuge der bevorstehenden, für Frühsommer geplanten Feldexplorationskampagne und des nächsten Bohrprogramms erprobt werden sollen.

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Abbildung 1. Regionale Geologie des Konzessionsgebiets High Lake

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Abbildung 2. Geophysikalische Karte der auf den Pol reduzierten (RTP) magnetischen Totalintensität auf dem Konzessionsgebiet High Lake

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Abbildung 3. Geophysikalische Karte der ersten vertikalen Ableitung des auf den Pol reduzierten Magnetfelds (RTP1VD)

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Abbildung 4. Geophysikalische Karte der Neigung (lokale Phase) des auf den Pol reduzierten Magnetfelds (RTPTD) auf dem Konzessionsgebiet High Lake

Goldkonzessionsgebiet High Lake

Das Konzessionsgebiet liegt östlich der Grenze zwischen Ontario und Manitoba im Nordwesten Ontarios, 45 km westlich der Stadt Kenora. Es befindet sich direkt südlich des Trans-Canada Highway.

Das Konzessionsgebiet High Lake besteht aus 20 Bergbaupachten mit Oberflächen- und Bergbaurechten sowie 21 Bergbau-Claims mit 638,8 ha Gesamtfläche. Die Pachten stehen zu 100 % im Eigentum von Total Metals und sind auf das Unternehmen registriert. Ein vorheriger Eigentümer, International Millennium Mining Corp., hält als der ursprüngliche Zahlungspflichtige der NSR-Royalty von 2 % an Celynn Alcock eine Beteiligung an den Bergbaupachten.

Der technische Bericht mit dem Titel Technical Report and Mineral Resource Estimate of the High Lake, Ontario and West Hawk Lake, Manitoba mit Stichtag 30. November 2025 bestätigt die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Purdex Zone bei High Lake, die von P&E zuvor am 30. Juni 2023 unabhängig angefertigt wurde.

Der technische Bericht ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar.

Die MRE (siehe Tabelle 1) wurde im Einklang mit den CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves (CIM, 2014) klassifiziert und befolgt die CIM Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves Best Practice Guidelines (CIM, 2019).

Tabelle 1 – Mineralressource in der Purdex Zone bei einem Cutoff-Wert von 2,6 g/t Au

Klassifizierung Tonnen Au Au

(1.000) (g/t) (1.000 oz)

Angedeutet 151,9 9,38 45,8

Vermutet 287,4 10,43 96,2

Technische Anmerkungen

1. Der verwendete Metallpreis betrug 1.800 US$/oz Au, der Wechselkurs 0,77 C$/US$ bei Annahme einer Verarbeitungsausbeute von 95 % Au.

2. Es wurden Verarbeitungskosten von 40 C$/t sowie Gemein- und Verwaltungskosten von 15 C$/t unterstellt.

3. Die Kosten für den Untertagebergbau wurden mit 130 C$/t beziffert. Die unterirdischen Gehaltsblöcke der Mineralressource wurden unter Anwendung eines Cutoff-Werts von 2,6 g/t Au innerhalb des begrenzenden Gittermodells der Mineralisierung bestimmt. Die ausgewählten unterirdischen Mineralressourcen wiesen Kontinuität sowie vernünftiges Potenzial für eine Gewinnung anhand des Langloch-Untertagebergbauverfahrens auf.

4. Die Schätzung des Gehalts erfolgte mit der Inverse Distance Cubed-Methode an gedeckelten 1,0-m-Mischproben.

Diese Mineralressourcen stellen keine Mineralreserven dar, da sie keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit haben. Die Menge und der Gehalt der in dieser Pressemitteilung ausgewiesenen vermuteten Mineralressourcen sind ungewiss und es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten absolviert, um diese Mineralressourcen als angedeutet oder nachgewiesen einzustufen; vernünftigerweise ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch die fortgesetzte Exploration zu angedeuteten Mineralressourcen aufgewertet werden kann.

Die Mineralisierung in der Purdex Zone erstreckt sich bis an die Oberfläche und es besteht die Möglichkeit, diese Mineralressourcen zu Beginn eines Erschließungsprojekts in einer Tagebaugrube zu fördern. P&E hat zwei mögliche Grubenoptionen und Teilgruppen der Mineralressource bewertet, die durch diese Optionen abgebaut werden könnten. Diese sind in Tabelle 2 unten angegeben.

Tabelle 2 – Mögliche Tagebauressource (Teilgruppen der in Tabelle 1 angegebenen Mineralressource) bei einem Cutoff-Wert von 1,0 g/t Au

Klassifizierung angedeutet vermutet

Name der Grube Tonnen Au Au Tonnen Au Au

(1.000 t) (g/t) (1.000 oz) (1.000 t) (g/t) (1.000 oz)

Grube 1 22 6,36 4,5 3 5,25 0,5

Grube 2 45 4,47 6,5 7 3,65 0,8

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Penczak, M.Sc., P.Geo (Ontario), Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung verwendeten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Total Metals Corp.

Total Metals Corp. bemüht sich um die Bewertung seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Electrolode, das sich über 3.300 zusammenhängende Hektar im Nordwesten von Ontario erstreckt. Das Projekt Electrolode zielt auf vielversprechende Ressourcen an kritischen Mineralien und Gold in drei günstigen geologischen Trends ab, die sich in der Nähe bedeutender Minen im Goldcamp Red Lake befinden und strategisch günstig zwischen dem Projekt Great Bear von Kinross Gold und dem Projekt Springpole von First Mining Gold liegen. Das Projekt Electrolode verfügt über alle erforderlichen Genehmigungen für Explorationsbohrungen und beherbergt 10 historische mineralisierte Zonen mit erheblichem Erweiterungspotenzial sowie neue, noch nicht erkundete Ziele, die für weitere Explorationen bereit sind. Total Metals besitzt außerdem 100 % der Eigentumsanteile am Projekt High Lake und West Hawk Lake, das sich über zwei Goldkonzessionsgebiete mit 958 Hektar Grundfläche entlang des Trans-Canada Highway an der Grenze zwischen Manitoba und Ontario erstreckt. Die Purdex Zone auf dem Konzessionsgebiet High Lake verfügt über ein bedeutendes Explorationspotenzial und wird das Hauptziel für die ersten Explorationsarbeiten und mögliche zukünftige Bergbauaktivitäten sein. Das Konzessionsgebiet West Hawk Lake besteht aus einer einzigen Mineralpacht und befindet sich im Südosten von Manitoba. Das Unternehmen verfügt auch über eine Option auf das Goldkonzessionsgebiet Menary, das sich in strategischer Lage in der Kenora Mining Division in Ontario befindet und sich im Süden eine gemeinsame Grenze mit den Claims von Rainy River teilt, die derzeit von Coeur Mining Inc. (Coeur) nach dessen Übernahme von New Gold Inc. im Wert von rund 7 Milliarden US$ erworben werden. Der jüngste Neuzugang ist das Konzessionsgebiet Pick Lake des Unternehmens, das aus 75 Claims und einer Mineralpacht mit mehr als 5.260 Hektar Gesamtfläche besteht und im Süden über eine an den Trans-Canada Highway angeschlossene Straße zugänglich ist. Die Lagerstätte mit kritischen Mineralen bei Pick Lake weist eine durchschnittliche Streichlänge von rund 250 m und eine Tiefenausdehnung auf, die bis in Tiefen von 300 bis 1.200 m erprobt wurde.

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President und Chief Executive Officer

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(416) 873-7662

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