  • „Der Shit in der Krankenpflege“ – Natascha Rustenbach Insider-Bericht aus drei Jahrzehnten Pflegealltag

    Mit „Der Shit in der Krankenpflege. Was zwischen Kaffee und Kippe wirklich passiert“ erscheint das Debüt von Natascha Rustenbach. Die Autorin arbeitet seit fast 30 Jahren in der Pflege

    Bild_Neuerscheinung im erfolgsritter Verlag: Eine Pflegekraft schreibt sich den Frust von der Seele – über Übergriffe, Sexismus, kaputte Strukturen und das, was zwischen Kaffee und Kippe wirklich passiert._

    Diekholzen/Deutschland, Mai 2026 – Mit „Der Shit in der Krankenpflege. Was zwischen Kaffee und Kippe wirklich passiert“ erscheint im erfolgsritter Verlag das Debüt von Natascha Rustenbach. Die Autorin arbeitet seit fast 30 Jahren in der Pflege und legt einen Bericht vor, der keinerlei PR-Lack kennt: keine Heldengeschichte, keine politische Sonntagsrede, sondern der echte Alltag hinter der Stationstür.

    Rustenbach schreibt über Schichten ohne Pause, über Verantwortung zwischen Leben und Tod – und über die Momente, über die in der Pflege fast nie gesprochen wird: Übergriffe durch Patienten, Sexismus im Team, Angst und Wut, die mit nach Hause genommen werden. Gleichzeitig erzählt sie von Nähe, schwarzem Humor und der Menschlichkeit, ohne die in diesem Beruf niemand lange durchhält.

    Pflege hat viele Gesichter – und selten schöne

    Das Buch trifft einen Nerv. Während die politische Debatte um Personalmangel, Bezahlung und Arbeitsbedingungen weitergeht, gibt Rustenbach denjenigen eine Stimme, die das System tagtäglich am Laufen halten. Ihr Ton ist direkt, oft wütend, oft komisch, immer ehrlich. „Schonungslos. Direkt. Mit einer Ehrlichkeit, die weh tut – und genau deshalb gelesen werden muss“, heißt es im Klappentext.

    Das Buch richtet sich an Pflegekräfte, Angehörige, Auszubildende, Entscheider:innen im Gesundheitswesen – und an alle, die wissen wollen, wie Pflege wirklich ist. Und an alle, die endlich hinschauen wollen.

    Über die Autorin

    Natascha Rustenbach ist examinierte Pflegekraft mit fast drei Jahrzehnten Berufserfahrung. Sie kennt die Krankenpflege aus allen Perspektiven – von der Frühschicht bis zur Nachtwache, vom Patientenbett bis zum Pausenraum. Mit „Der Shit in der Krankenpflege“ erscheint ihr erstes Buch.

    Bibliografische Angaben

    Natascha Rustenbach: _Der Shit in der Krankenpflege. Was zwischen Kaffee und Kippe wirklich passiert_

    * Auflage, erfolgsritter Verlag ISBN: 978-3-96407-036-4 Preis: 16,90 EUR (D) / 16,90 EUR (A) / 15,90 CHF Direkt bestellbar unter: natascha-rustenbach.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Natascha Rustenbach
    Frau Natascha Rustenbach
    Bergmannsweg 19
    31199 Diekholzen
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 5121 758 9009
    web ..: https://natascha-rustenbach.de
    email : natascha@rustenbach.net

    Natascha Rustenbach ist examinierte Pflegekraft mit fast drei Jahrzehnten Berufserfahrung. Sie kennt die Krankenpflege aus allen Perspektiven – von der Frühschicht bis zur Nachtwache, vom Patientenbett bis zum Pausenraum. Mit „Der Shit in der Krankenpflege“ erscheint ihr erstes Buch.

    Pressekontakt:

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    Frau Natascha Rustenbach
    Bergmannsweg 19
    31199 Diekholzen

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