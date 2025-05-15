„Der Shit in der Krankenpflege“ – Natascha Rustenbach Insider-Bericht aus drei Jahrzehnten Pflegealltag

Mit „Der Shit in der Krankenpflege. Was zwischen Kaffee und Kippe wirklich passiert“ erscheint das Debüt von Natascha Rustenbach. Die Autorin arbeitet seit fast 30 Jahren in der Pflege

_Neuerscheinung im erfolgsritter Verlag: Eine Pflegekraft schreibt sich den Frust von der Seele – über Übergriffe, Sexismus, kaputte Strukturen und das, was zwischen Kaffee und Kippe wirklich passiert._

Diekholzen/Deutschland, Mai 2026 – Mit „Der Shit in der Krankenpflege. Was zwischen Kaffee und Kippe wirklich passiert“ erscheint im erfolgsritter Verlag das Debüt von Natascha Rustenbach. Die Autorin arbeitet seit fast 30 Jahren in der Pflege und legt einen Bericht vor, der keinerlei PR-Lack kennt: keine Heldengeschichte, keine politische Sonntagsrede, sondern der echte Alltag hinter der Stationstür.

Rustenbach schreibt über Schichten ohne Pause, über Verantwortung zwischen Leben und Tod – und über die Momente, über die in der Pflege fast nie gesprochen wird: Übergriffe durch Patienten, Sexismus im Team, Angst und Wut, die mit nach Hause genommen werden. Gleichzeitig erzählt sie von Nähe, schwarzem Humor und der Menschlichkeit, ohne die in diesem Beruf niemand lange durchhält.

Pflege hat viele Gesichter – und selten schöne

Das Buch trifft einen Nerv. Während die politische Debatte um Personalmangel, Bezahlung und Arbeitsbedingungen weitergeht, gibt Rustenbach denjenigen eine Stimme, die das System tagtäglich am Laufen halten. Ihr Ton ist direkt, oft wütend, oft komisch, immer ehrlich. „Schonungslos. Direkt. Mit einer Ehrlichkeit, die weh tut – und genau deshalb gelesen werden muss“, heißt es im Klappentext.

Das Buch richtet sich an Pflegekräfte, Angehörige, Auszubildende, Entscheider:innen im Gesundheitswesen – und an alle, die wissen wollen, wie Pflege wirklich ist. Und an alle, die endlich hinschauen wollen.

Über die Autorin

Natascha Rustenbach ist examinierte Pflegekraft mit fast drei Jahrzehnten Berufserfahrung. Sie kennt die Krankenpflege aus allen Perspektiven – von der Frühschicht bis zur Nachtwache, vom Patientenbett bis zum Pausenraum. Mit „Der Shit in der Krankenpflege“ erscheint ihr erstes Buch.

Bibliografische Angaben

Natascha Rustenbach: _Der Shit in der Krankenpflege. Was zwischen Kaffee und Kippe wirklich passiert_

* Auflage, erfolgsritter Verlag ISBN: 978-3-96407-036-4 Preis: 16,90 EUR (D) / 16,90 EUR (A) / 15,90 CHF Direkt bestellbar unter: natascha-rustenbach.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Natascha Rustenbach

Frau Natascha Rustenbach

Bergmannsweg 19

31199 Diekholzen

Deutschland

fon ..: +49 (0) 5121 758 9009

web ..: https://natascha-rustenbach.de

email : natascha@rustenbach.net

Natascha Rustenbach ist examinierte Pflegekraft mit fast drei Jahrzehnten Berufserfahrung. Sie kennt die Krankenpflege aus allen Perspektiven – von der Frühschicht bis zur Nachtwache, vom Patientenbett bis zum Pausenraum. Mit „Der Shit in der Krankenpflege“ erscheint ihr erstes Buch.



Pressekontakt:

CASHFLOW VITAL GBR

Frau Natascha Rustenbach

Bergmannsweg 19

31199 Diekholzen

fon ..: +49 (0) 5121 758 9009

email : natascha@rustenbach.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Total Metals schließt hochauflösende Flugvermessung der Magnetfeldstärke über seinem hochgradigen Goldkonzessionsgebiet High Lake im Nordwesten Ontarios ab Märchen Welt XXL – Eine magische Reise in die Welt der Märchen für Familien und Märchenliebhaber