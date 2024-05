Typographus.de CEO Andreas Nies erkundet zukunftsweisende Technologien auf der Drupa 2024

Berlin, Deutschland – Typographus.de, ein führender Anbieter im Bereich des Aufkleber- und Etikettendrucks, gibt bekannt, dass CEO Andreas Nies die Drupa 2024 in Düsseldorf besuchen wird, um sich über die neuesten Trends und Technologien der Druckbranche zu informieren. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von Typographus.de, stets an der Spitze der Innovation zu stehen und die fortschrittlichsten Lösungen in die Produktionsprozesse zu integrieren.

Die Drupa, bekannt als weltweit führende Messe für Drucktechnologien, bietet eine Plattform, um fortschrittliche Druck- und Verarbeitungstechnologien zu erkunden, die potenziell in das Serviceangebot von Typographus.de integriert werden könnten. Der Besuch von Herrn Nies zielt darauf ab, zukunftsorientierte Technologien zu identifizieren, die die Effizienz steigern und die Produktqualität weiter verbessern könnten.

„Unser Ziel ist es, ständig nach neuen Möglichkeiten zu suchen, wie wir die Bedürfnisse unserer Kunden besser erfüllen können. Die Drupa bietet uns eine unvergleichliche Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen und Innovationen im Druckbereich zu entdecken“, sagte Andreas Nies. „Wir sind besonders daran interessiert, neue Drucktechnologien zu erkunden, die eine höhere Druckgeschwindigkeit und -qualität ermöglichen sowie umweltfreundlichere Lösungen bieten, die unserem nachhaltigen Geschäftsmodell entsprechen.“

Typographus.de plant, die auf der Drupa gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, um sein Angebot an maßgeschneiderten Aufklebern und Etiketten zu erweitern und zu verbessern. Diese Innovationen werden nicht nur die Produktionskapazitäten erhöhen, sondern auch dazu beitragen, dass Typographus.de seine führende Position im Bereich des qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Aufkleberdrucks weiter ausbauen kann.

