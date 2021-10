UNSERE AMERIKANISCHE SACHE – Die Geschichte eines Gangsters

Ein Sizilianer trifft in Marc Senns „UNSERE AMERIKANISCHE SACHE“ in New York auf eine berüchtigte Familie.

In diesem neuen, spannenden Thriller lernen die Leser den im Jahr 1900 geborenen Frank Costa aus Sizilien kennen. Die Handlung spielt in einer Zeit, in der in Nordamerika rivalisierende Familien tapfere Revierkämpfe führen und die Gesetzeshüter zur gleichen Zeit gekonnt an der Nase herumführen. Frank Costa, der junge Sizilianer, schlägt sich nach seiner Immigration nach Amerika durch und macht dabei Bekanntschaft mit einem berüchtigten Mafiaboss. Es kommt, was kommen muss: auch er wird in die kriminellen Machenschaften verwickelt. Je mehr er sich der Kriminalität zuwendet, umso kämpferischer wird der Held dieses Romans und schlägt sich wacker durch die Gassen von New York. Doch wird sein Leben deswegen ein zu frühes Ende finden?

Die Leser folgen dem Werdegang des Sizilianers Frank Costa in „UNSERE AMERIKANISCHE SACHE“ von Marc Senn von seiner Geburt bis hin zu seinem Lebensende und werden dabei von der ein oder anderen Wendung überrascht und treffen mit dem Sizilianer in New York auf eine berüchtigte Familie und deren kriminelle Machenschaften. Ein Mafia-Krimi entführt uns in ein New York der Gangster und Ganoven!

Der im Jahr 1984 geborene Autor Marc Senn lebt heute in Zürich. Im Jahr 2018 begann er Bücher zu schreiben. Er schreibt gerne in der Gattung Sachbuch und Roman. Sein erster Roman „MEINE FARBIGE SACHE“ erschien im Frühsommer 2021 bei tredition. Weitere Titel des Autors beinhalten das „Modelhandbuch Schweiz“ und „Computer 2020“.

„UNSERE AMERIKANISCHE SACHE“ von Marc Senn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37700-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

