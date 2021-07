Unternehmensberatung als Service von der HR Tech Consulting GmbH: Zuerst kommt der Mensch, dann die Technik

Mit den modernen Chancen zur Verbesserung im Bereich Human Resources setzt sich Claudia Salomon in ihrer frisch gegründeten Firma HR Tech Consulting auseinander.

Wenn es um die digitale Transformation in Unternehmen geht, denkt man in der Regel an Informationstechnik, riesige Computernetzwerke, papierlose Ablagesysteme, KI oder Roboter, die einem Routinearbeiten abnehmen. Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten, ersetzen auch im Kundenkontakt vermehrt die analogen Arbeitsmethoden durch digitale Hilfsmittel, um den Workflow zu verbessern. Aber das ist längst nicht alles. Es geht um mehr – vor allem um die Menschen, die heute in diesen Unternehmen arbeiten und keinesfalls durch Maschinen ersetzbar sind. Gerade sie sind aber auch vom digitalen Wandel betroffen. Und dadurch bieten sich tatsächlich Möglichkeiten für eine Reihe von Verbesserungen der Arbeitswelt.

Mit den modernen Chancen zur Verbesserung im Bereich Human Resources setzt sich Claudia Salomon in ihrer frisch gegründeten Firma HR Tech Consulting auseinander. Denn eins ist ihr klar: „Trotz all der technischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte geht in Unternehmen nichts ohne Menschen, auch wenn die Arbeitsfelder sich verlagern. Trotzdem spielen moderne Technologien künftig eine immer größere Rolle.“ Die Expertin für Personalwesen hat sich über lange Jahre auf Unternehmens- und Managementberatung spezialisiert. Nach ihrer erfolgreichen Tätigkeit für große Unternehmen der Telekommunikationsbranche hat sie jetzt den Schritt gewagt, sich mit Ende 40 selbstständig zu machen. Das Knowhow der studierten Betriebswirtin, Master of Business Administration (MBA) und promovierten Soziologin Claudia Salomon und ihres Teams im technischen wie im Personalbereich befähigt HR Tech Consulting perfekt dazu, Unternehmen mit strategischen, kreativen und analytischen Beratungsansätzen zur digitalen HR-Transformation zur Seite zu stehen.

https://www.hr-tech.de/beratungsportfolio/digitalisierung-im-personalbereich

People Analytics: Digitale Technologien für den Personalbereich

Die Angebote der HR Tech Consulting zur Beratung von Führungskräften sind sehr vielfältig. „Wir stellen uns auf die Erfordernisse unserer Kunden ein und bieten entsprechend unterschiedliche Möglichkeiten der Zusammenarbeit an“, so Claudia Salomon. Ihre praxisnahen Dienstleistungen betreffen vor allem den Personalbereich hinsichtlich Technologien, Digitalisierung und People Analytics. Bei Letzterem geht es um Analyse, Auswertung und Vorhersage von (Unternehmens-)Entwicklungen auf Basis kombinierter Personaldaten.

PA bietet in Unternehmen Möglichkeiten zur Schaffung von Transparenz und Optimierungen ihrer HR-Prozesse. Die Digitalisierung von Arbeitsschritten ist eine mögliche Erkenntnis/Ableitung aus der Analyse.

Die dadurch frei werdenden Kapazitäten können genutzt werden, um stärker auf die individuellen Belange der Mitarbeiter und Kunden einzugehen. Moderne Technologien sorgen für systematische Analysen von HR-Daten, die dann mit anderen Unternehmensdaten verknüpft werden können, um dadurch neue Erkenntnisse zu gewinnen, die die Daten ohne Verknüpfung nicht hergeben.

Angesprochen sind vor allem Geschäftsführer, HR-/Personalverantwortliche, IT-Verantwortliche u.a. bei der Digitalisierung der HR-Arbeit, den zugehörigen Datenquellen, Tools und IT-Systemen.

Die HR Tech Consulting vermittelt Wissen über modernes, datengestütztes Arbeiten. Dazu gehören z. B. Kenntnisse über Künstliche Intelligenz, Big Data, Augmented/Virtual Reality, Data Science oder auch die Möglichkeiten zum Arbeiten mit KPIs – um nur einige Beispiele zu nennen.

„Interessierte können unsere Unterstützung auf unterschiedliche Weise in Anspruch nehmen“, so Claudia Salomon. Im Angebot sind Workshops zu speziellen Themen, Standortanalysen, die Erarbeitung digitaler HR-Strategien und Umsetzungskonzepte. Von Impulsvortrag über die Beantwortung konkreter Geschäftsfragestellungen bis zum kompletten HR-Projektmanagement reicht das Angebot von HR Tech Consulting.

https://www.hr-tech.de/loesungen

HR Tech Consulting hilft, den Wert vorhandener Daten zu erkennen und zu nutzen

Technik, Analyse, IT-Systeme … Wem das alles zu trocken und nüchtern klingt, der sollte sich ein besonderes Angebot nicht entgehen lassen: Auf einer halb- oder ganztägigen Inspirationstour durch Monheim, den Firmenstandort der HR Tech Consulting, sprudeln die Ideen für Zukunftsprojekte ganz von allein. Die Stadt Monheim bietet ein flächendeckendes Glasfasernetz, WiFi-Hotsports im Stadtgebiet, einen autonom fahrenden Linienbus, Smart-Parking und andere Pilotprojekte. „Manchmal hilft es, Dinge selbst anzufassen und zu erleben“, so Claudia Salomon. „Unsere Inspirationstour bringt Manager und Führungskräfte auf großartige Ideen für ihr eigenes Unternehmen.“

Die meisten Firmen beherbergen verborgene Schätze in ihren Datensätzen. Ihren Kunden zu vermitteln, wie man diese Datenmengen geschäftsrelevant managen und ihr Potenzial nutzen kann, ist Claudia Salomons Anliegen. Der Personalbereich ist das höchste Gut jedes Unternehmens. Ein verantwortungsbewusster, datengestützter Umgang damit lässt Kosten sinken und macht Risiken, aber auch Chancen auf eine harmonische Unternehmenskultur sichtbar.

Das Team der HR Tech Consulting findet, dass es höchste Zeit ist, HR-Teams in eine gut funktionierende strategisch wertschöpfende Funktion als Analytiker umzubauen – damit mehr Kapazitäten für strategische und wertschöpfende Tätigkeiten im HR-Bereich frei werden.

Weitere Informationen zum Angebot der HR Tech Consulting gibt es hier:

https://www.hr-tech.de/digitale-kompetenz

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HR Tech Consulting GmbH

Frau Claudia Salomon

Lerchenweg 3

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

fon ..: 01752900815

web ..: https://www.hr-tech.de

email : info@hr-tech.de

Wir sind eine junge, aufstrebende Unternehmens- und Managementberatung für People Analytics und Digitalisierung im Personalbereich. Mit unserem strategischen, kreativen und analytischen Know-how aus einer Hand befähigen wir Führungskräfte und Mitarbeiter, People Daten und digitale Technologien zu verstehen und für Erkenntnis, Innovation und nachhaltigen Geschäftserfolg zu nutzen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Pressekontakt:

HR Tech Consulting GmbH

Frau Claudia Salomon

Lerchenweg 3

40789 Monheim am Rhein

fon ..: 01752900815

email : info@hr-tech.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Immobilien in München Thalkirchen 2021 CSS präsentiert kaufmännische Branchenlösung auf der Leitmesse „Altenpflege 2021“