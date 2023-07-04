Viele Wege führen nach Rom: Typographus startet neuen Folientext-Generator

Die Berliner Aufkleber-Experten bündeln vier Bestellwege unter einem Dach – vom Sekunden-Schnellpreis bis zur persönlichen Beratung mit Muster.

Bei der Berliner Druckerei Typographus führen jetzt noch mehr Wege zum fertigen Aufkleber. In der vergangenen Woche ist der neue Folientext-Generator live gegangen, mit dem sich Klebeschriften und Folientexte direkt im Browser zusammenstellen lassen – Wunschtext, Schriftart, Höhe in Millimeter und Folienfarbe frei wählbar, mit Live-Vorschau und Sofortpreis. Damit ergänzt Typographus sein Angebot um einen vierten Bestellweg und macht den Spruch „viele Wege führen nach Rom“ zum Programm.

Der neue Folientext-Generator

Schriftzüge fürs Schaufenster, die Internetadresse fürs Firmenfahrzeug oder der Bootsname in wetterfester Folie: Beim Folientext-Generator tippen Kundinnen und Kunden ihren Text Zeile für Zeile ein, wählen Schrift und Höhe und sehen Anordnung, Gesamtmaße und Preis sofort. Wer ein Logo statt Text plotten lassen möchte, lädt einfach eine Vektordatei hoch. Geschnitten wird einfarbig aus Orafol-Markenfolie – wetterfest, UV-beständig und ab einem Stück.

Vier Wege zum Ziel

Mit dem neuen Generator stehen bei Typographus vier Bestellwege nebeneinander, die sich je nach Vorkenntnis und Anspruch frei kombinieren lassen:

Der Klassiker – Online-Kalkulator: Material und Format wählen, Preis live berechnen, fertige Druckdatei hochladen und bestellen.

Online-Gestalter: Aufkleber direkt im Browser aus Bild, Text und Logo gestalten, ganz ohne Grafiksoftware.

Neu – Folientext-Generator: Klebeschriften und Folientexte per Texteingabe gestalten oder eigene Logodaten zum Plotten hochladen.

Persönlich über das Vertriebsteam: Beratung, individuelles Angebot und auf Wunsch Muster – die klassische Bestellung mit mitdenkenden Kolleginnen und Kollegen. Auf diesem Weg lässt sich zusätzlich die Erstellung der Druckdaten und die Gestaltung des Layouts mitbuchen.

So findet jeder den passenden Weg: vom schnellen Selbstbedienungspreis bis zur vollständig betreuten Lösung.

Zitat der Geschäftsführung

„Nicht jeder Kunde tickt gleich – der eine will in zwei Minuten zum Preis und zur Bestellung, der andere möchte sich beraten lassen und ein Muster in der Hand halten“, sagt Andreas Nies, Geschäftsführer von Typographus. „Wir wollten keinen dieser Wege gegen den anderen ausspielen, sondern alle anbieten. Der neue Folientext-Generator schließt dabei eine Lücke zwischen Self-Service und klassischem Plott-Auftrag. In dieser Bandbreite vereinen das nur wenige Anbieter unter einem Dach.“

Über Typographus

Die Typographus GmbH mit Sitz in Berlin ist seit über zwei Jahrzehnten auf den Druck von Aufklebern, Etiketten und Folienlösungen für Geschäftskunden spezialisiert. Produziert wird ab einem Stück, in nahezu jeder Form und Größe und mit Öko-Strom. Mehr als 40.000 Kunden setzen auf Typographus; im B2B-Kundenurteil wurde das Unternehmen mit „herausragend“ bewertet.

Neuer Folientext-Generator: https://www.typographus.de/aufkleber/folienplott/klebeschrift-gestalten.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Typographus GmbH – Die Aufkleber Druckerei

Herr Andreas Nies

Nunsdorfer Ring 2-10

12277 Berlin

Deutschland

fon ..: 03077207910

web ..: https://www.typographus.de

email : info@typographus.de

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