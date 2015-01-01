Vielfältige Badausstellung in Wolfsburg

Vielfältige Badideen live erleben: Die Badausstellung von Fliesen Dehm in Wolfsburg zeigt stilvolle Lösungen.

Das Unternehmen Fliesen Dehm mit Sitz in Wolfsburg zeigt in seiner umfangreichen Badausstellung inspirierende Lösungen für moderne Badgestaltungen. Als regional etablierter Fachbetrieb mit langjähriger Erfahrung im Bereich Fliesenverlegung und Komplettbadsanierung bietet Fliesen Dehm individuelle Lösungen für private und gewerbliche Bauvorhaben. Die Ausstellung zeigt auf anschauliche Weise aktuelle Trends, Materialien und Designs und richtet sich an Bauherren und Bauherrinnen, Privatpersonen mit Renovierungsvorhaben sowie Architekten und Architektinnen.

Inspiration durch reale Musterbäder

In der Badausstellung erwartet Besucher und Besucherinnen eine breite Auswahl an vollständig eingerichteten Musterbädern, die verschiedene Stilrichtungen und Raumkonzepte abbilden. Von klassisch-elegant bis puristisch-modern bietet die Ausstellung konkrete Anregungen für individuelle Badplanungen. Dabei werden Materialien, Farben und Ausstattungen direkt erlebbar, was eine gezielte Entscheidungsfindung erleichtert.

Fachkundige Beratung und Planung

Ein zentrales Element des Ausstellungskonzepts ist die persönliche Fachberatung. Erfahrene Mitarbeitende begleiten die individuelle Badplanung von der ersten Idee bis zur Umsetzung. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl funktionalen Anforderungen als auch ästhetischen Ansprüchen gerecht werden. Die Kombination aus handwerklicher Kompetenz, durchdachter Planung und hochwertigen Produkten bildet die Basis für langfristig überzeugende Ergebnisse.

Lösungen für Neubau und Sanierung

Ob im Rahmen eines Neubaus oder einer umfassenden Sanierung – die Ausstellung bietet Impulse für Projekte jeder Größenordnung. Dank der engen Verzahnung von Beratung, Planung und Ausführung profitieren Kunden und Kundinnen von einem ganzheitlichen Ansatz.

Fliesen Dehm in Wolfsburg bietet umfassende Leistungen rund um Fliesenverlegung, Badsanierung und individuelle Badgestaltung. Die Badausstellung befindet sich im Heinenkamp 7, 38444 Wolfsburg. Beratungstermine sind nach Vereinbarung möglich. Interessenten und Interessentinnen erreichen das Team telefonisch unter 05308 – 691 988 400 oder über das Kontaktformular auf der Website.

