Volle PR Club Hamburg Mitgliedschaft zum halben Preis – mit einem Juli-Special

BeimPR Club Hamburg lohnt sich mit der aktuellen Sommer-Aktion die Mitgliedschaft ganz besonders. Bis zum 31. Juli 2026 gibt es die volle Mitgliedschaft zum halben Preis. E

Wer auf der Suche nach einem Hamburger Netzwerk für Kommunikationsprofis ist, ist beim PR Club Hamburg genau richtig. Teil der Community zu werden, lohnt sich mit der aktuellen Sommer-Aktion ganz besonders. Bis zum 31. Juli 2026 gibt es die volle Mitgliedschaft zum halben Preis. Egal, ob Einzel-, Flex- oder Firmenmitgliedschaft, es gilt ein Rabatt von 50 Prozent auf die Aufnahmegebühr und den Jahresbeitrag für 2026.

Der Verein organisiert ein bis zwei Veranstaltungen pro Monat. 2025 waren das insgesamt 25 spannende Impulsvorträge, Podiumsdiskussionen und Netzwerkabende. Für die zweite Jahreshälfte 2026 stehen bereits hochkarätige Veranstaltungen fest. Den Auftakt bildet am 16. Juli 2026 ein Talk über PR Awards und wie man sie gewinnt bei Scholz & Friends. Am 19. August 2026 steht ein Besuch des NDR in Hamburg-Lokstedt auf dem Programm. Am 1. September treffen sich die Mitglieder exklusiv beim SPIEGEL. Schon am 24. September folgt ein PR Club on Tour bei der ZEIT. Im August haben wiederum exklusiv Mitglieder die Chance auf einen informativen Abend im Landeskommando Hamburg.

PR Club Hamburg Events sind Treffpunkt für Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Agenturen, für Soloselbständige und Freelancer. Mit mehr als 25 Jahren Tradition ist der Verein ein funktionierendes und anerkanntes Netzwerk. Wer an aktuellen Entwicklungen der Kommunikationsbranche interessiert ist, findet hier Gleichgesinnte.

Herzstück des Club-Lebens sind Events zu Themen, die die PR- und Marketingwelt bewegen und solche, die in Hamburg und unserer Gesellschaft aktuell sind. Mitglieder und Gäste erfahren Neues zu Trends, Thesen und Tools in der klassischen und digitalisierten Kommunikationsbranche. Mit dem Veranstaltungsformat PR Club on Tour schafft der Verein Einblicke in Hamburger Unternehmen und Institutionen und deren Kommunikation, die es sonst nicht gibt.

Extra-Vorteile für Mitglieder ergeben sich aus zahlreichen Kooperationen mit Hamburger Institutionen und Netzwerken. Damit haben Mitglieder immer wieder die Möglichkeit zu günstigen Konditionen an wichtigen Veranstaltungen in Hamburg teilzunehmen, beispielsweise am Eurominds Wirtschaftsgipfel, dem CMO Summit für Marketingprofis oder dem Commtech Summit.

Der Aufnahmeantrag ist über dieses Formular schnell erledigt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR Club Hamburg e.V.

Frau Birgit Kidd

Poggenmühle 1

20457 Hamburg

Deutschland

fon ..: 01793905977

web ..: https://pr-club-hamburg.de

email : bk@pr-club-hamburg.de

Der PR Club Hamburg e.V. ist dein Netzwerk für Kommunikation. Hier treffen sich Menschen, die offen sind für den fachlichen Austausch, Inspiration und Impulse – vor allem aus Hamburg und Umgebung. Kommunikator*innen mit Clubgeist, die unseren Slogan mit Leben füllen: connect.create.communicate.

Pressekontakt:

PR Club Hamburg e.V.

Frau Birgit Kidd

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20457 Hamburg

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