„Wandel mit Freude“ gibt Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen

„Wandel mit Freude“ (Springer Gabler, 2025) vereint 22 Beiträge zu Transformation, Nachhaltigkeit, Vielfalt und Führung – praxisnaher Überblick für resiliente, zukunftsfähige Organisationen.

* Wandel als Chance – Das Buch zeigt, wie Transformation mit Mut, Zuversicht und Menschlichkeit gelingt.

* 22 Perspektiven – Autor:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis beleuchten Wandel aus verschiedenen Blickwinkel – von harten Businessfragen bis zu intimen Reflexionen.

* Relevant für Unternehmer:innen, Entscheider:innen und alle, die Veränderung in Unternehmen aktiv vorantreiben wollen

„Wandel mit Freude“ gibt Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen

„Wandel mit Freude“ ist Einladung und Impulsgeber zugleich – 22 Autor:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis teilen Erfahrungen und Denkanstöße für eine Zukunft, die nicht nur digital und innovativ, sondern auch menschlich und nachhaltig ist.

Heilbronn, September 2025. Das Fachbuch „Wandel mit Freude – Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen“ (Springer Gabler Verlag, 2025) versammelt 22 Beiträge aus Wirtschaft, Wissenschaft und Praxis. Die Autor:innen beleuchten zentrale Themenfelder wie digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Vielfalt, Führung und Kommunikation. Durch die Verbindung von Unternehmensbeispielen, wissenschaftlichen Einblicken und persönlichen Erfahrungsberichten entsteht ein praxisnaher Überblick, der zeigt, wie Menschen und Organisationen Resilienz aufbauen und ihre Zukunftsfähigkeit sichern können.

Klimakrise, KI, Fachkräftemangel, volatile Märkte: Unternehmen stehen heute vor massiven Veränderungen. Doch was, wenn Wandel nicht als Bedrohung verstanden wird, sondern als Einladung zu Wachstum, Innovation und Verantwortung? Genau diese Perspektive eröffnet das neue Buch „Wandel mit Freude – Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen“ (Springer Gabler Verlag, 2025).

Wandel ist unvermeidbar – die Frage ist nur, wie wir ihm begegnen. Das neu erschienene Buch versteht Veränderung nicht als Bedrohung, sondern als Einladung. Während viele Bücher über Transformation Risiken analysieren oder Bedrohungen beschreiben, geht dieses Buch einen anderen Weg: Er nimmt die Schwere aus dem Thema und macht Mut. Er setzt auf eine Haltung, die Transformation mit Zuversicht und Menschlichkeit verbindet. Diese positive Rahmung ist selten – und kraftvoll, weil sie Zukunft nicht als „Last“, sondern als „Lust“ beschreibt.

Besonders macht das Buch auch die Vielfalt seiner Stimmen: 22 Autor:innen mit Hintergründen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Führung und Kreativbranchen teilen ihre Perspektiven. Die Bandbreite reicht von renommierten Stimmen – etwa Unternehmensvertreter:innen von RENOLIT, Ziehl-Abegg oder der Dieter Schwarz Stiftung – bis zu sehr persönlichen Erfahrungsberichten, wie dem von Jörg Zuber über Resilienz nach einem Schicksalsschlag. Jeder Beitrag beleuchtet Wandel aus einem anderen Blickwinkel – von harten Businessfragen bis zu intimen Reflexionen. Genau diese Mischung macht das Buch überzeugend und einzigartig.

Das Werk gliedert sich in fünf Themenfelder, die für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen entscheidend sind:

o Zukunftsbegleitung & Transformation

o Vielfalt & Innovation

o Nachhaltigkeit & Verantwortung

o Digitale Transformation & Kommunikation

o Führung & Persönlichkeit

Die Beiträge beleuchten die Herausforderungen von heute aus unterschiedlichen Blickwinkeln – praxisnah, inspirierend und interdisziplinär. Damit richtet sich das Buch an Unternehmer:innen, Geschäftsführer:innen, Entscheider:innen in Organisationen sowie an alle, die Veränderung nicht nur begleiten, sondern vorantreiben wollen.

Darüber hinaus ist _“Wandel mit Freude“_ kein isoliertes Projekt, sondern Ausdruck des Netzwerks Zukunftszeichner – einer Gemeinschaft von Expert:innen, Unternehmer:innen und Kreativen, die selbst aktiv an Zukunfts- und Transformationsprozessen arbeiten.

Zitate

„Wandel ist unvermeidbar. Ob er Freude macht, entscheiden wir selbst“, sagt Herausgeber Stefan Lingner. „Mit diesem Buch möchten wir Lust auf Transformation machen – und Mut, ins Handeln zu kommen und neue Wege zu gehen.“

„Die Beiträge dieses Buches zeigen: Transformation ist kein technisches Projekt, sondern eine menschliche Reise. Erst wenn Werte, Identität und Verantwortung zusammenspielen, kann Wandel Kraft entfalten und zu echter Zukunftsfähigkeit führen“, ergänzt Herausgeberin Carolin Winz.

Über die Autorinnen und Autoren

Das Buch vereint 22 Autor:innen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen – von Unternehmer:innen über Wissenschaftler:innen bis zu Kreativen und Kommunikator:innen. Genau diese Vielfalt macht „Wandel mit Freude“ besonders: Jede Stimme bringt eine eigene Perspektive auf die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen ein – praxisnah, interdisziplinär und inspiriert von ganz persönlichen Erfahrungen.

So werden Themen wie digitale Transformation, Nachhaltigkeit, Diversität, Führung, Innovation, Markenentwicklung oder neue Formen der Kommunikation aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet:

Praktiker:innen aus Unternehmen wie RENOLIT SE oder ZIEHL-ABEGG schildern, wie Nachhaltigkeit und digitale Kommunikation konkret umgesetzt werden können.

Wissenschaft und Stiftungsarbeit der Dieter Schwarz Stiftung zeigen, wie Bildung, Forschung und Unternehmertum Innovationskraft entfalten.

Kreative Denker:innen aus Architektur, Kommunikation und Kultur machen sichtbar, wie Schönheit, Storytelling und Identität zu Treibern für Wandel werden.

Persönliche Erfahrungsberichte – etwa über Resilienz nach einem Schicksalsschlag – verdeutlichen, dass Transformation immer auch im Menschen selbst beginnt.

Die Autor:innen verbindet trotz ihrer Unterschiedlichkeit eine gemeinsame Haltung: Wandel nicht als Bedrohung zu verstehen, sondern als Einladung und Chance, Zukunft heute schon aktiv und freudvoll zu gestalten.

Faktenkasten

Titel: Wandel mit Freude – Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen

Herausgeber:innen: Carolin Winz, Stefan Lingner, Daniel Nill, Tanja Eggers

Verlag: Springer Gabler, 2025

Umfang: 318 Seiten

ISBN: 978-3-662-71142-2

ISBN eBook: 978-3-662-71143-9

Preis: 59,99 EUR (Hardcover)

Bestellung & Verfügbarkeit

Das Buch ist ab sofort im stationären Buchhandel sowie online erhältlich

(u. a. über SpringerLink und gängige Buchplattformen).

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-71143-9

Kostenloses Rezensionsexemplar für Journalisten

Buchrezensenten und Journalisten erhalten auf Anfrage ein kostenfreies Rezensionsexemplar, um eine Buchbesprechung oder ein anderes Format der Berichterstattung zu verfassen und in den Medien zu veröffentlichen. Auf dieser Seite können interessierte Journalist*innen ein kostenfreies Rezensionsexemplar bestellen: https://www.springer.com/de/reviewers

Über die Zukunftszeichner

Die Zukunftszeichner sind ein Co-Creation-Framework von Expert:innen, Unternehmer:innen und Kreativen. Als Netzwerk vereinen sie Expertise in den Bereichen Mensch, Technologie und Next Business und gestalten Veränderung gemeinschaftlich. Im Mittelpunkt steht die Haltung „Wandel mit Freude“: Zukunft nicht nur begleiten, sondern aktiv gestalten – mit Mut, Klarheit und Verantwortung. Durch Publikationen, Vorträge, Projekte, Veranstaltungen und der Zukunftszeichner-Community (Beta-Phase) machen die Zukunftszeichner Zukunftsfähigkeit sichtbar und erlebbar.

Ansprechpartner Presse

Zukunftszeichner GmbH

Carolin Winz

Geschäftsführerin

Rosenberg 1, 74072 Heilbronn

Telefon: +49 (0) 7131 642 90 49

Email: c.winz@zukunftszeichner.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zukunftszeichner GmbH

Frau Carolin Winz

Rosenberg 1

74072 Heilbronn

Deutschland

fon ..: +49 (0) 7131 642 90 49

web ..: https://zukunftszeichner.com/

email : c.winz@zukunftszeichner.com

Über die Zukunftszeichner

Die Zukunftszeichner sind ein Co-Creation-Framework von Expert:innen, Unternehmer:innen und Kreativen. Als Netzwerk vereinen sie Expertise in den Bereichen Mensch, Technologie und Next Business und gestalten Veränderung gemeinschaftlich. Im Mittelpunkt steht die Haltung „Wandel mit Freude“: Zukunft nicht nur begleiten, sondern aktiv gestalten – mit Mut, Klarheit und Verantwortung. Durch Publikationen, Vorträge, Projekte, Veranstaltungen und der Zukunftszeichner-Community (Beta-Phase) machen die Zukunftszeichner Zukunftsfähigkeit sichtbar und erlebbar.



Pressekontakt:

Sympra GmbH (GRPA)

Herr Veit Mathauer

Stafflenbergstraße 32

70184 Stuttgart

fon ..: 0711947670

email : zukunftszeichner@sympra.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Prismo Metals: Metallgehalte sprengen die Nachweisgrenze!