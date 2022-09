Warum sich die Investition in gute Textqualität mehrfach auszahlt

Gefühlt scheint sich jeder Zweite zum Texter berufen zu fühlen. Viele Auftraggeber freuen sich über scheinbar günstige Texte. Warum das ein Trugschluss ist, darum geht es in dieser Meldung.

Forst, 13.09.2022 – Warum Texte, die Wirkung erzielen, nicht zu teuer sind

Hochwertiger Content hat seinen Preis. Dennoch scheint die Aussicht auf günstigen Content einfach zu verlockend zu sein.

Die Versuchung scheint groß: Warum sollten Unternehmen oder Privatpersonen tief in die Tasche greifen, wenn Texte auch zu Discounter-Preisen zu haben sind? Billige Texte sind bereits für ein paar Euro verfügbar und erscheinen aus Kostengründen besonders attraktiv. Ein paar Euro, und schon kann ein Blogartikel integriert oder die Website aufpoliert werden?

Toll gespart – teuer bezahlt

Unter diesen Voraussetzungen kann allerdings kein Text mit echtem Mehrwert erwartet werden, denn den Autoren fehlt es an der notwendigen Kapazität, um qualitative und relevante Texte zu produzieren. Billige Texte werden wie am Fließband produziert, fundierte Recherchemöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung. Aus wirtschaftlichen Gründen sind sie gezwungen, jeden verfügbaren Text anzunehmen.

So kann es passieren, dass die Thematik gar nicht zum Texter passt und aus diesem Grund sich mangelnde Ergebnisse einstellen. Das geht zu Lasten der Qualität, was sich wiederum negativ auf die Webseite und das jeweilige Unternehmen auswirkt.

Texte mit Wirkung liefern Ergebnisse und arbeiten lebenslang

Texte mir Wirkung haben das Ziel, Kunden mit einzigartigem Content von dem eigenen Angebot zu überzeugen. Um mit Produkten oder Dienstleistungen Kunden anzuziehen, sind hochwertige Texte das A und O. Nur dadurch kann eine Bindung zum Kunden hergestellt und der Expertenstatus untermauert werden.

Werden billige Texte eingesetzt, sind negative Auswirkungen auf die Markenbekanntschaft und auf das jeweilige Unternehmen zu erwarten. Der Ruf wird nachhaltig geschädigt und der Umsatz stagniert. Auf lange Sicht sind billige Texte die teurere Alternative, da mehr Marketingmaßnahmen eingesetzt werden müssen, um Kunden für sich zu gewinnen.

Hochwertiger Content führt zu besseren Unternehmensergebnissen

Guter Content hat seinen Preis, ist aber ein mächtiges Marketing-Tool, um ein profitables Business aufzubauen. Guter Content ist dabei nicht nur hochqualitativ und relevant, sondern bietet der Zielgruppe einen echten Mehrwert. Texte mit Wirkung erhöhen die Sichtbarkeit, steigern die Markenbekanntheit und bauen eine vertrauensvolle und langfristige Bindung zu den Kunden auf. Die richtigen Kunden werden automatisch auf die Webseite geleitet, weil der Inhalt voll ins Schwarze trifft und sich die Zielgruppe mit dem Inhalt und dem Unternehmen identifizieren kann. Guter Content entsteht aus dem Zusammenspiel zwischen SEO und einzigartigem Content, der Begeisterung bei der Zielgruppe auslöst.

Texte mit Wirkung erzeugen bei der Zielgruppe bestimmte Emotionen. Diese verleihen dem Content Lebendigkeit und lenken die Aufmerksamkeit in die richtige Richtung. Diese Kombination stärkt die Identifikation mit dem Unternehmen, unterstützt den Markenaufbau und fördert die Kundenbeziehung. Billige Texte wirken kontraproduktiv, da den Textern die Kapazität fehlt ausgiebig zu recherchieren und darauf aufbauend einen hochqualitativen Text zu erstellen. Um das eigene Unternehmen zu fördern, sollte immer auf Texte mit Mehrwert zurückgegriffen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pressemann.com Online-PR Agentur

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

Deutschland

fon ..: 07251-9196118

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Das Portal Pressemann.com ist spezialisiert auf PR- und Pressearbeit für Unternehmen, die keine eigene Presseabteilung haben. Das Besondere an dem Angebot ist die Verbindung zwischen Pressearbeit, die für mehr Bekanntheit, Aufmerksamkeit und viele Leser sorgt, und der sog. SEO Wirkung, also die Möglichkeit, durch das Veröffentlichen von Pressemitteilungen im Internet positive Wirkung auf die Rankings einer Seite zu erzielen. Es gibt nur wenige Experten, die diese beiden Felder so miteinander kombinieren, dass sich die Wirkung nicht nur ergänzt, sondern deutlich verstärkt.

Pressekontakt:

Pressemann.com

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

fon ..: 07251-9196118

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

