Wechsel an der Spitze der IDEAL ALPHA. Andre Wagemann übernimmt den Chefposten beim eCommerce Allrounder.

Andre Wagemann wechselt von einem der größten Payment Provider Europas als Managing Partner zur IDEAL ALPHA, dem Fullservice Spezialisten für eCommerce as a Service.

Mit Wirkung zum 01. Juli 2021 übernimmt Andre Wagemann die Position des Geschäftsführenden Gesellschafters der IDEAL ALPHA GmbH. Wagemann ist kein Unbekannter im deutschen eCommerce. Der studierte Betriebswirt und Immobilienkaufmann kommt von einem der größten europäischen Payment Provider, der Concardis Nets Group. Dort war er mitverantwortlich für die Entwicklung und Markteinführung der eCommerce Produkte, sowie der europäischen Omnichannel-Lösung des Unternehmens und hat so maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens im eCommerce beigetragen

Zu seinen Zielen in seiner neuen Position bei dem stark wachsenden eCommerce Dienstleister erklärt Wagemann: „Wenn man von einem der größten Payment Provider kommt, kann es nur mein Anspruch sein, auch die IDEAL ALPHA zu einem der führenden Anbieter für vernetzte digitale eCommerce Plattformen in Europa und darüber hinaus zu entwickeln. Wir sind zwar noch ein sehr junges Unternehmen, haben jedoch ein gutes Wachstum und sind in die IDEAL GROUP eingebettet, die mit 25 Jahren Erfahrung als eCommerce Dienstleister und weit über 500 Mitarbeitern bereits sehr erfolgreich am Markt etabliert ist.“

Auch Harald Hahn, einer der Gründer der IDEAL ALPHA, freut sich sehr über den Neuzugang: „Wir haben die IDEAL ALPHA mit dem Ziel gegründet, einen für das eCommerce Business einzigartigen Allround-Service anzubieten. Daher freut es uns umso mehr, dass wir mit Andre Wagemann einen absoluten Top-Experten von einem Wechsel zu uns überzeugen konnten.“

Im Gegensatz zu anderen eCommerce Dienstleistern bietet die IDEAL ALPHA ihren Kunden nicht nur einen professionellen Onlineshop, sondern auch die gesamte Infrastruktur und alle damit einhergehenden Services, die für ein erfolgreiches Business – sowohl Online als auch Offline – nötig sind.

„Unsere Kunden müssen uns eigentlich nur die Produkte ins Lager stellen – um den gesamten Rest kümmern wir uns,“ bringt Andre Wagemann den Service der IDEAL ALPHA auf den Punkt. „Wir liefern alle Services aus einer Hand mit transparenten Kostenpauschalen, die sich am jeweiligen Umsatz orientieren. Das reduziert die sonst üblichen Reibungsverluste und ermöglicht es unseren Kunden, von Tag Null unsere Services in ihren Businessplan zu integrieren und mit festen Prozentsätzen zu kalkulieren,“ schwärmt Andre Wagemann von den Vorzügen seines neuen Arbeitgebers.

Ein Blick in den Service-Katalog der IDEAL ALPHA zeigt die ganzheitliche Herangehensweise:

o IDEAL360 Webshop – Ihr professioneller Online Shop

o IDEAL360 Connect – Ihre Anbindung an alle relevanten Marktplätze und Verkaufskanäle

o IDEAL360 ERP – Ihre komplette digitale Backend Infrastrukur

o IDEAL360 Accounting – Ihre Finanzbuchhaltung für den modernen eCommerce

o IDEAL360 Payment – Ihr Zugang zu über 250 Zahlarten weltweit

o IDEAL360 Marketing – Ihr einfacher Zugang zu Traffic und Awareness

o IDEAL360 Fullfillment – Ihr Fullservice Partner für Warehousing und Logistik



Zur IDEAL GROUP

Die IDEAL GROUP ist einer der leistungsfähigsten und flexibelsten konzernunabhängigen Fullservice- Dienstleister für eCommerce, Buchhaltung, Fulfillment, Payment, Warehousing und Versandservice.

o über 53.000 m² Produktionsfläche

o über 27.000 Paletten Plätze

o Vollelektronisches Hochregallager

o über 500 Mitarbeiter

o Mehr als 300 aktive Kunden

Mit seinem Hub inmitten Europas stärkster Ökonomie Deutschlands garantiert die IDEAL GROUP seinen Kunden einen optimalen Launch in den deutschsprachigen Markt und die Sicherung einer optimalen Position für alle Aktivitäten in Europa.

Diese Pressemitteilung kann – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf ihrer Webseite kostenlos verwendet werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IDEAL ALPHA GmbH

Frau Julia Niemeier

Pfaffenstrasse 49

74078 Heilbronn

Deutschland

fon ..: 030-20847855

web ..: http://www.ideal-alpha.com

email : service@ideal-alpha.com

Wir bei IDEAL-ALPHA lieben und leben eCommerce. Als eCommerce Fullservice Dienstleister stellen wir unseren Kunden aus dem B2B- und D2C-Bereich eine auf eCommerce zugeschnittenen Infrastruktur zur Verfügung. Im Gegensatz zu anderen eCommerce Dienstleistern bieten wir unseren Kunden nicht nur einen professionellen Onlineshop, sondern auch die gesamte Restarchitektur wie ERP und PIM und alle damit einhergehenden Services wie Accounting und Forderungsmanagement aber auch alle Bereiche des Marketings.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ALPHA POOL GmbH

Frau Jana Hirsch

Kaiser-Friedrich-Strasse 90

10585 Berlin

fon ..: 030-88712860

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neue Chiller/Wasserkühlung-Serie WRA ERP in kompakter Bauform