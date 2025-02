Wellness unter den Wellen: Nova Maldives offeriert Wellness-Tauch-Rituale

Im atemberaubenden South Ari Marine Protected Area des Nova Maldives verbindet das dreitägige Wellness-Diving-Retreat die Vorteile des Tauchens mit einem umfassenden Wellness-Programm.

Unterwasser-Yogastunden, meditative Schwimm-Sessions bis hin zu Tauchgängen mit den Riesen des Ozeans zählen zu den Nova Wasser Wellness-Angebote!

Nova Maldives im South Ari Atoll mit seiner atemberaubenden SAMPA (South Ari Marine Protected Area), dem größten Meeresbiodiversitätsreservat der Malediven, bietet ab sofort ein dreitägiges Wellness-Diving-Retreat, das die Wellness-Vorteile des Tauchens mit einem kuratierten Wellness-Programm verbindet.

Denn Tauchen ist auch eine Form der Unterwassermeditation, die mit Atemkontrolle den Verstand klärt und hilft, die innere Balance zu finden. Studien haben gezeigt, dass der therapeutische Effekt des Tauchens Angstzustände, Schlaflosigkeit und Stress reduzieren kann.

Beim neuen Nova Retreat tauchen die Gäste in eine energiereiche Unterwasserwelt ein und genießen die Ruhe und Wärme der Wellnessangebote des Resorts. Dieses Retreat-Arrangement offeriert eine einzigartige Kombination aus Meditationssitzungen vor dem Tauchen, Yoga-Sessions und Tauchgängen an Bord der traditionellen Tauchboote des Nova Maldives.

Unterwasser-Achtsamkeit trifft Insel-Gelassenheit

Das PADI-zertifizierte Team des Nova Tauchzentrums Aquaholics bietet achtsame Praktiken vor und nach dem Tauchen an. Dabei liegt der Fokus auf Atemtechniken zur Stressreduktion und Förderung des inneren Gleichgewichts. Schwimm-Meditation und Unterwasseryoga nutzen das Gefühl der Schwerelosigkeit im Wasser, um diese Erfahrung zu vertiefen.

Eintauchen in ganzheitliche Wellness

Jeder Tag beginnt mit Unterwasser-Yoga und Schwimm-Meditation im Solis Pool. Gäste können die farbenfrohe Unterwasserwelt am natürlichen Hausriff der Insel oder an den vielen anderen Tauchplätzen des Atolls erkunden und den Rhythmus einer traditionellen maledivischen Bootsfahrt erleben. Das Overwater EsKape Spa von Nova offeriert zusätzlich Massagerituale zur Revitalisierung und Entspannung des Körpers.

Highlights des Wellness Diving Retreat Arrangements

o Morgendliche Achtsamkeit: der Morgen beginnt mit Unterwasser-Yoga und Schwimm-Meditation, da die monotone Bewegung beim Schwimmen meditative Zustände fördert und zur inneren Ruhe beiträgt.

o Tauchen für die Seele: In der Lagune werden Tauchpraktiken und Atemtechniken trainiert, bevor das atemberaubende Wunder der Unterwasserwelt wartet.

o Ein ruhiges Refugium: Das Hausriff des Inselresorts erkunden, das für seine reiche Artenvielfalt und das lebendige Unterwasserwelt bekannt ist.

o Entspannung im EsKape Spa: Massage-Rituale die Verspannungen lösen und das innere Gleichgewicht wiederherstellen.

o PADI Peak Performance Buoyancy Training: Lerne Auf- und Abtriebs sowie Atemtechniken, die Entspannung sowohl unter als auch über Wasser fördern.

Das dreitätige Wellness-Diving-Retreat des Nova ist bei einem Mindestaufenthalt von vier Nächten ab ca. 1,475 EUR pro Person buchbar. Der Übernachtungspreis liegt bei Direktbuchungen bei rund 700EUR für eine Beach Villa für zwei Erwachsene pro Nacht.

Mehr über das PADI-zertifizierte Tauchzentrum Aquaholics unter: Aquaholics.com

Mehr zum Wellness Diving Retreat unter: nova-maldives.com

Zur Studie zum Einfluss von Tauchen: : British Sub-Aqua Club, Quelle: University of Sheffield Medical School Studie.

