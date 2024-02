Wir bieten Ihnen die zuverlässige Festplattenvernichtung in Krefeld und das zu guten Preisen

Sorgen Sie mit unserer professionellen Festplattenvernichtung in Krefeld dafür, dass Ihre sensiblen Daten sicher und endgültig gelöscht werden.

Krefeld ist ein wundervoller Ort, in dem auch viele Unternehmen ansässig sind. So unterschiedlich diese auch sein mögen, so muss sich jeder Betrieb an den Datenschutz halten. Und der macht vielen Unternehmern immens zu schaffen. Der Datenschutz ist immer ernst zu nehmen, er ist eine Pflicht in unserem Land geworden. An manche Punkte des Datenschutzes hat man sich gewöhnt und sie wurden zur Normalität, manche aber sorgen für Irritation und oft auch für Überforderung. Nämlich dann, wenn ein Computer kaputt geht oder gegen einen besseren ausgetauscht werden soll oder wenn externe Festplatten nicht mehr gebraucht werden. Da die Daten endgültig gelöscht werden müssen, entsteht hier meist ein großes Problem. Das muss es aber nicht, denn Sie können sich an unsere Festplattenvernichtung in Krefeld wenden. Wir wissen, wie Daten endgültig gelöscht werden und erledigen dies gerne für Ihr Unternehmen. Wir setzen dabei auf die mechanische Löschung mit den modernsten Geräten. Diese Form von Datenlöschung ist anders als die Löschung am Rechner, sie zerstört Daten tatsächlich. Bei uns sind alle sensiblen Daten für immer verloren, was für Unternehmen extrem wichtig ist, um keine Bußgelder zu erhalten. Wenn Sie sich für unsere Datenträgervernichtung in Krefeld interessieren, können Sie unseren Fachbetrieb gerne kontaktieren und einen Termin mit uns vereinbaren.

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

