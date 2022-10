XimantiX heißt ab sofort Cegedim e-Business und führt SY auf dem deutschen Markt ein

Münchner eBeleg-Experte vollzieht nach Übernahme durch die Cegedim-Gruppe Umfirmierung und erweitert sein Portfolio

München/Paris, im Oktober 2022 – Nach einer knapp vierjährigen Übergangsphase hat die Münchner Ximantix Software GmbH mit der Eintragung als Cegedim e-Business GmbH im Handelsregister den finalen Schritt als deutsche Niederlassung des französischen Cegedim-Konzerns vollzogen.

Bereits im Jahr 2019 hatte die börsennotierte Cegedim Group (525 Mio. EUR Umsatz, börsennotiert in Paris) den Münchner Spezialdienstleister für Dokumentendigitalisierung und Belegaustausch übernommen. Ziel war es, eine schlagkräftige und erfahrene „Speerspitze“ für den deutschen B2B-Digitalisierungsmarkt zu etablieren.

Die nun vollzogene Namensänderung markiert den vorerst letzten Meilenstein eines auf gegenseitigem Verständnis und Wertschätzung basierenden Integrationsprozesses. Sowohl die Konzernmutter als auch die deutsche Niederlassung gehen gestärkt und bestens für die Zukunft gewappnet daraus hervor, um verbesserte Digitalisierungsdienstleistungen für deutsche und internationale Kunden anzubieten. Die Angebotspalette umfasst die bisherige eBeleg-Lösung, die nun um das SY-Angebot der Muttergesellschaft ergänzt wird.

So wurde nicht nur organisatorisch und personell in München aufgestockt. Zusätzlich zum etablierten „eBeleg Service“, der sich vor allem an mittelständische deutsche Kunden richtet, wird nun auch die erprobte One-fits-all-Lösung „SY Business“ in Deutschland ausgerollt und ergänzt so das Leistungsangebot als starke zusätzliche Servicekomponente für global agierende Unternehmen. Damit erweitert die Cegedim e-Business GmbH das eigene Serviceportfolio vom reibungslosen Belegein- und -ausgang auf den gesamten Order-to-Cash (O2C) und Procure-to-Pay (P2P) Prozess.

„Ursprünglich als Mittelstandsexperte positioniert, richtet sich die Cegedim e-Business GmbH nun auch an internationale Unternehmen, die nach vollständig digitalisierten B2B-Dienstleistungen suchen. Wir sind jetzt in der Lage, erweiterte Dienstleistungen mit umfangreichen Funktionen im elektronischen Auftragsmanagement und der elektronischen Rechnungsstellung anzubieten. Als integrierter Teil eines führenden europäischen Unternehmens sind wir ideal aufgestellt, um eine prägende Rolle auf dem wachsenden deutschen Markt einzunehmen. Einem Markt, der in den nächsten Jahren die elektronische Rechnungsstellung (wie auch die meisten europäischen Märkte) noch stärker regulieren und vorschreiben wird“, sagt Tim Roßky, Geschäftsführer der Cegedim e-Business GmbH.

Internationale Markenstrategie konsolidiert

Um die Metamorphose ebenfalls nach außen hin deutlich sichtbar zu akzentuieren, erstrahlt übrigens auch die Unternehmenswebsite unter www.sybycegedim.de seit wenigen Tagen im Glanz des neuen Brandings. Eine Umstellung, die übrigens parallel in Großbritannien erfolgt. Dort wurde nahezu zeitgleich die NetEDI Ltd. als englischer Digitalisierungsspezialist für die Supply Chain der Cegedim e-Business-Unit angeschlossen und ist ab jetzt ebenfalls unter der Marke SY by Cegedim aktiv.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cegedim e-Business GmbH

Frau Sylvie Lübeck

Landsberger Str. 402

81241 München

Deutschland

fon ..: +49 (0)89.45.23.083-0

fax ..: +49 (0)89.45.23.083-10

web ..: https://www.sybycegedim.de

email : info@ximantix.com

Über die Cegedim e-Business GmbH

Seit 2019 ist die Cegedim e-Business GmbH Teil der Cegedim Gruppe. Der spezialisierte Dienstleister unterstützt Unternehmen rund um den digital(isiert)en Belegaustausch mit B2B-Kunden und -Lieferanten als auch Mitarbeitern.

Unter der Leitung von Tim Roßky ermöglicht ein knapp zwanzigköpfiges Expertenteam von der Münchner Deutschlandzentrale aus die nahtlose Integration digitalisierter Belegaustauschprozesse in bestehende ERP-Systeme unterschiedlichster Anbieter wie SAP und Microsoft Dynamics. Dafür stehen neben der bewährten Belegaustausch-Lösung „eBeleg Service“ nun auch die „SY Business“ Services zur Digitalisierung des Procure-to-Pay (P2P) wie auch des Order-to-Cash (O2C) Prozesses zur Verfügung.

Cegedim e-Business arbeitet darüber hinaus aktiv in einschlägigen Gremien mit, sowohl auf europäischer Ebene in der EESPA als auch im Vorstand des deutschen Verbands elektronische Rechnung (VeR).

Mehr unter www.sybycegedim.de

Über Cegedim e-Business (globale Business Unit)

Cegedim e-Business ist ein europäischer Marktführer im Bereich der B2B-Prozessautomatisierung und der Digitalisierung. Das Unternehmen verarbeitet jährlich über 900 Millionen Belege und verbindet 120.000 Unternehmen weltweit. Cegedim e-Business unterstützt mit seinem einzigartigen Angebot an E-Procurement-, E-Rechnungs-, E-Archiv- und E-Signatur-Services Unternehmen jeder Größe und aus allen Branchen bei der erfolgreichen digitalen Transformation. Cegedim e-Business ist Mitglied der europäischen Netzwerke PEPPOL und EESPA und betreibt eine elektronische Multi-Channel-Plattform für den Belegaustausch, die alle Arten von Dokumenten – von Verträgen bis hin zu Zahlungen – verarbeitet und dazu beiträgt, die Beziehungen zwischen Kunden und Lieferanten zu optimieren und gleichzeitig die Verwaltungseffizienz, das Cash-Management und die Rückverfolgbarkeit deutlich zu verbessern.

Mehr unter www.sybycegedim.com/en

Über Cegedim (Group)

Cegedim wurde im Jahr 1969 gegründet und ist heute nicht nur ein innovatives Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für digitalen Datenaustausch im Healthcare- und B2B-Bereich. Darüber hinaus bietet Cegedim professionelle Softwarelösungen für Business-Anwender aus der Gesundheits- und Versicherungsbranche an. Das Unternehmen zählt über 5.600 Mitarbeiter in mehr als zehn verschiedenen Ländern und konnte im Jahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 525 Mio. Euro erzielen. Cegedim SA ist börsennotiert in Paris, Frankreich. (EURONEXT: CGM)

Mehr unter www.cegedim.com

Pressekontakt:

comprisma GmbH – Agentur für Inbound Content Marketing & PR

Herr Björn Berensmann

Dachauer Str. 14

80335 München

fon ..: 089954575450

web ..: https://www.comprisma.de

email : presse@comprisma.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HanseWerk Tochter SH Netz erhöt die Versorgungssicherheit: neue intelligente Ortsnetzstation in Brokstedt