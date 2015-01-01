  • Xplain-Cybersecurity-Umfrage: Wie gut Unternehmen Cyberangriffe erkennen

    Xplain AG lädt IT-Verantwortliche und Entscheider zur Teilnahme an der Umfrage „Cybersecurity & Angriffserkennung 2026“ ein und sendet einen Cybersecurity-Check-Bogen

    BildCyberangriffe entwickeln sich rasant weiter – insbesondere durch den Einsatz neuer KI-Systeme wie Claude Mythos. Mit der nationalen Umfrage „Cybersecurity & Angriffserkennung 2026“ will die Xplain AG, das Schweizer Softwareentwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Digital Homeland Security, ein aktuelles Bild gewinnen, wie Unternehmen ihre Sicherheitslage einschätzen, wie gut sie Angriffe erkennen und wo akuter Handlungsbedarf besteht.

    Die Umfrage beleuchtet zentrale Themen wie Cyberrisiken, Angriffserkennung, KI-Nutzung, Reaktionsfähigkeit und neue Bedrohungsszenarien. Sie richtet sich an Verantwortliche aus IT und Informationssicherheit sowie an Entscheider im Management, die die Sicherheitsarchitektur ihres Unternehmens bewerten und weiterentwickeln wollen.

    Vor allem im Umfeld KI-gestützter Angriffe stoßen viele klassische Sicherheitsmechanismen an ihre Grenzen. Angriffe werden schneller, variabler und schwerer zu erkennen. Die Teilnahme an der Umfrage bietet Unternehmen deshalb nicht nur die Möglichkeit, ihre Einschätzung in ein nationales Stimmungsbild einzubringen, sondern auch einen direkten praktischen Mehrwert.

    Die Teilnahme lohnt sich doppelt:
    Alle Teilnehmenden erhalten gemeinsam mit den Experten von www.cybersense.de einen Cybersecurity-Check-Bogen. Damit lässt sich schnell einschätzen, wie gut das eigene Unternehmen derzeit für die Cyberabwehr aufgestellt ist. Die Xplain AG bietet zusammen mit Cybersense in der Schweiz exklusiv eine moderne Angriffserkennung an, die Bedrohungen erkennt, bevor ein Schaden entsteht.

    Jetzt teilnehmen und Sicherheitsstatus einordnen.
    https://forms.office.com/e/pWWVahwBC9

    Die Ergebnisse der Umfrage werden anonymisiert ausgewertet und auf dem LinkedIn-Account von Xplain sowie auf www.xplain.ch in der Rubrik News veröffentlicht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Xplain AG
    Herr Stephan Bischof
    Kammistrasse 13
    3800 Interlaken
    Schweiz

    fon ..: +41 33 826 00 30
    web ..: http://www.xplain.ch
    email : info@xplain.ch

    Xplain ist ein Schweizer Software-Entwicklungsunternehmen mit Hauptsitz in Interlaken und einem Entwicklungsstandort in Spanien (Xplain Ibérica S.L.). Seit 2000 entwickelt Xplain spezialisierte Fachapplikationen für Behörden der Justiz, Sicherheit und Migration. Als Teil der CHAPTERS Group – einer auf „Critical Mission“-Dienstleistungen spezialisierten Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg – gehört Xplain zur CHAPTERS Software Switzerland GmbH in Zürich.
    Mehr Informationen unter www.xplain.ch

    Pressekontakt:

    wahn&sinnig / HUP GmbH
    Herr Boris Udina
    Ernst-Amme-Straße 19
    38114 Braunschweig

    fon ..: +49 (0) 174 326 11 16
    web ..: http://www.wahnundsinnig.de
    email : bud@hup.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. AT&T-Umfrage zeigt: Verhalten bei der Remote-Arbeit erhöht Cybersecurity-Risiko
      - 54 Prozent der Beschäftigten nutzen Firmengeräte auch für private Zwecke - Die Nutzung reicht vom Lesen privater Nachrichten bis hin zur Vernetzung mit smarten Geräten im Haushalt...

    2. Warum klassische Cybersecurity scheitert – und was Unternehmen jetzt tun müssen
      Klassische Cybersecurity stößt an ihre Grenzen. Warum Schwachstellenlisten nicht mehr ausreichen und wie CTEM hilft, reale Risiken zu erkennen und gezielt zu reduzieren....

    3. Cybersecurity: Schneider Electric unterstützt Unternehmen mit neuer Sicherheitslösung
      Erweiterte Managed Security Services für Betriebs- und Steuerungstechnik...

    4. Digitale Transformation in deutschen Unternehmen: aktuelle Umfrage zeigt Chancen und Herausforderungen
      Eine aktuelle Studie der otris software AG zeigt: Viele Firmen haben keine klare Digitalstrategie, KI bleibt oft ungenutzt und finanzielle Hürden bremsen die Transformation....

    5. Leistungsprobleme im Unternehmen erkennen und lösen
      Eigene Leistungsprobleme im Zeitalter der Digitalisierung und der Globalisierung werden vom Wettbewerb nicht verziehen und haben teilweise fatale Folgen. Deshalb ist eine Behandlung unabdingbar!...

    6. Vertrauen in Unternehmen und Organisationen bezüglich dem Gebrauch von personenbezogenen Daten seit dem Inkrafttreten der DSGVO um ein Drittel gestiegen- aber nur ein Viertel der Befragten sind sich sicher zu erkennen ob ein Unternehmen die DSGVO einhält
      Vertrauen in Unternehmen und Organisationen bezüglich dem Gebrauch von personenbezogenen Daten seit dem Inkrafttreten der DSGVO um ein Drittel gestiegen- aber nur ein Viertel der Befragten sind sich sicher zu...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.