Zum Wegwerfen einfach zu schade! Wir geben recycelten Prozessoren und RAMs ein zweites Computerleben.

Wussten Sie, dass die Recyclingquote bei Elektroschrott in Deutschland nur 36,9 % beträgt, wohingegen sie in England bei 67 % liegt? Strengen wir Deutsche uns da nicht genügend an?

Wir bei Computer Parts Germany haben uns deshalb auf die Wiedervermarkung von CPUs und RAMs spezialisiert, die von Elektronik-Schrott-Recyclingunternehmen aus Schrott-PCs ausgebaut werden. Für uns sind das Ersatzteile, denen wir ein zweites Computerleben geben.

Alle ausgebauten Teile werden von uns gereinigt, optisch geprüft und wir liefern an Händler mit 90 Tagen Austauschgarantie.

Durch ihr zweites Leben entlasten diese Ersatzteile die Umwelt, weil sie damit länger in Gebrauch sind. Das stärkt die Nachhaltigkeit und bedeutet aktive Schonung der Ressourcen.

Alle angekauften CPUs und RAMs gehen in Länder wie Italien, Portugal, Griechenland, Polen, Rumänien, Bulgarien, Korea und besonders nach China. Da werden sie dann noch einige Jahre weiter benutzt und unterstützen die dortigen Computer-Anwender.

Neben den CPUs gibt es in China einen sehr aktiven Markt für Server- RAMs. Nur ein kleiner Teil davon bleibt innerhalb von Europa und wird zum Aufrüsten älterer Server verwendet. In China gibt es dann kleinere Betriebe, die die RAM-Chips von den RAM-Platinen ablöten und auf selbst entwickelte Platinen für Notebooks oder PCs wieder auflöten.

Das ist deshalb möglich, weil der eigentliche RAM-Baustein eine neutrale Funktion hat und erst das Platinen-Layout mit Zusatzbauteilen den RAM zu dem macht, zu was es dann eingesetzt wird.

Wir haben uns auf den An- und Verkauf von gebrauchten RAMs und CPUs aus Recycling-Betrieben spezialisiert und verarbeiten im Jahr ca. 20.000 RAMs unterschiedlicher Art sowie 13.500 iCore CPUs der Serien i3, i5 und i7.

Besuchen Sie uns gerne auf unserer Webseite cpugermany.de und überzeugen sich selbst von unserer Qualität.

Ihr Thomas Eberle

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Computer Parts Germany

Herr Thomas Eberle

Dobelweg 17/1

75433 Maulbronn

Deutschland

fon ..: 07043/8923

web ..: https://cpugermany.de

email : info@computer-parts-germany.de

Ausgebaute CPUs mit einem zweiten Leben entlasten die Umwelt, weil sie damit länger in Gebrauch sind. Das stärkt die Nachhaltigkeit und ist aktive Schonung der Ressourcen. Damit zeigst du als Verkäufer, dass du diesen alten Prozessoren noch Wertschätzung entgegenbringst.

Alle angekauften CPUs gehen in Länder wie Italien, Portugal, Griechenland, Polen, Rumänien, Bulgarien, Korea und maßgeblich auch nach China. Dort werden sie dann noch einige Jahre weiter benutzt und unterstützen die dortigen Computer-Anwender.

Pressekontakt:

Computer Parts Germany

Herr Thomas Eberle

Dobelweg 17/1

75433 Maulbronn

fon ..: 07043/8923

web ..: https://cpugermany.de

email : info@computer-parts-germany.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

High Tide veröffentlicht seine geprüften Finanzergebnisse für das Jahr 2023 mit Rekordumsätzen im vierten Quartal von 127,1 Millionen $ sowie Rekordwerten beim bereinigten EBITDA und freien Cashflow von 8,4 Millionen $ bzw. von 5,7 Millionen $ ANINOVA und YouTuber Jonas Ems decken Tierquälerei in „Tierwohl“ Schweinestall auf