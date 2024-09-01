5 Jahre Pet-Competence-CLUB: Jubiläumsjahr im Zeichen von Katzenschutz und moderner Katzenmedizin

Gemeinsam zum Wohle der Katze! Katzenexpertin Sabine Ruthenfranz feiert mit ihrer Wissensplattform Pet-Competence-Club 5-jähriges Jubiläum.

Witten, Januar 2026 – Am 21. Februar 2026 feiert der Pet-Competence-CLUB sein fünfjähriges Bestehen. Die von der Katzenexpertin und Fachautorin Sabine Ruthenfranz ins Leben gerufene Plattform, hat sich in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Wissens-Hubs für Katzenhalter und Tierschützer entwickelt. Zum Jubiläum startet der Club weitreichende Projekte: vom neuen Katzenschutz-Guide über eine großangelegte Marktforschung zum Katzentoiletten-Management bis hin zur Aufklärung im Bereich der Chronischen Nierenerkrankung (CNE).

Seit der Gründung vor fünf Jahren verfolgt der Pet-Competence-CLUB eine klare Mission: Das harmonische Zusammenleben von Mensch und Katze durch fundiertes Wissen zu fördern und über die medizinische Vorsorge, Versorgung und Pflege aufzuklären. Was als Wissensplattform begann, ist heute ein professionelles Netzwerk, das auch von Tiermedizinern und tiermedizinischen Fachangestellten (TFAs) als verlässliche Informationsquelle geschätzt und empfohlen wird.

Meilenstein für den Tierschutz: Der Katzenschutz-Guide

Pünktlich zum Jubiläum präsentiert der Pet-Competence Club den Katzenschutz-Guide (https://pet-competence.de/inhalt/katzenschutz-guide-das-praxis-kompendium/) . Dieses digitale Praxis-Kompendium soll ehrenamtlichen Helfern im Katzenschutz erstmals einen geschützten Bereich mit fachlich geprüften Informationen bieten. „Ehrenamtler leisten Unglaubliches, oft unter hohem Zeitdruck. Mit dem Guide erhalten sie zukünftig das nötige Fachwissen für ihre tägliche Arbeit“, erklärt Sabine Ruthenfranz. Der Katzenschutz-Guide wird in Kürze verfügbar sein und dann fortlaufend ergänzt.

Forschung im Alltag: Die große Umfrage zum Katzentoiletten-Management

Ein weiteres Highlight des Jubiläumsjahres ist eine großangelegte Umfrage. Ziel ist es, aktuelle Trends bei Materialien und Produkten zu erfassen, sowie das Management rund um die Katzentoilette wissenschaftlich fundiert auszuwerten. Durch die Analyse der Katzentoilettensituation in den Haushalten, sowie der Akzeptanz verschiedener Produkte und Materialien, sollen Fehlkäufe vermieden und Unsauberkeitsproblemen proaktiv vorgebeugt werden.

Fokus Gesundheit: CNE-Vorsorge mit cat.life

In Kooperation mit dem Expertenblog _cat.life_ widmet sich der Pet-Competence Club intensiv dem Thema Chronische Nierenerkrankung (CNE). Da die Nierengesundheit ein kritischer Faktor im Katzenleben ist, bietet der Club hier gezielte Aufklärung über moderne Diagnostik und Management-Möglichkeiten an, um die Lebensqualität betroffener Katzen nachhaltig zu sichern.

Eine Community, die bewegt

Der Erfolg des Clubs basiert auf dem hohen Engagement seiner Mitglieder. Ob bei den „Thementagen Katzensenior“ oder den monatlichen Online-Treffen: Die Mitglieder konsumieren Wissen nicht nur, sie setzen Expertenempfehlungen aktiv um. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie engagiert Katzenbesitzer bereit sind, das Umfeld ihrer Tiere zu optimieren, sobald sie Zugang zu verständlichem Fachwissen haben“, so die Club-Gründerin.

Pressekontakt: Sabine Ruthenfranz, sabine@pet-competence.de,

Telefon +49-177-3341433, Webseite: https://www.pet-competence.de

_Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter: __https://pet-competence.de/presse/_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cat-Competence.de

Frau Sabine Ruthenfranz

Hohe Egge 20

58456 Witten

Deutschland

fon ..: 01773341433

web ..: https://pet-competence.de/

email : sabine@pet-competence.de

Über den Pet-Competence-CLUB und Sabine Ruthenfranz

Der Pet-Competence-CLUB ist eine führende Online-Plattform für Katzenbesitzer, die Wert auf fundiertes Fachwissen und ein harmonisches Zusammenleben legt. Gründerin des Clubs ist die Katzenexpertin und Fachautorin Sabine Ruthenfranz, die auch durch den „Miau Katzen-Podcast“ (https://www.katzen-podcast.de) den ersten deutschsprachigen Katzen-Podcast) und ihre Bücher Katzenpflanzen und Katzenbalkon bekannt ist.

Durch die enge Zusammenarbeit mit einem Expertennetzwerk aus der Tiermedizin erhalten Mitglieder Zugriff auf fachlich geprüfte Informationen zu komplexen Themen wie Verhaltensmedizin, Biologie und gesundheitlicher Vorsorge (z. B. CNE-Management oder die Optimierung des Katzentoiletten-Managements).

Neben der Wissensvermittlung liegt ein Schwerpunkt der Arbeit im aktiven Katzenschutz. Sabine Ruthenfranz unterstützt unter anderem den Verein DOMA Istria cat rescue e.V. und bringt ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Tierschutzkatzen – wie ihren eigenen Katzen Bambi, Benita und Lilly – in ihre Projekte ein. Ihr Ziel ist es, Menschen zu befähigen, die Bedürfnisse ihrer Katzen besser zu verstehen und Expertenempfehlungen direkt in die Tat umzusetzen.

