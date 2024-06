Alpaka Store Deutschland startet Spendenaktion für Hochwasseropfer

25% von jedem Einkauf gehen an Hochwasseropfer in Süddeutschland

Die verheerenden Hochwasser in Süddeutschland haben massive Schäden hinterlassen und zahlreiche Familien in Not gebracht. Alpaka Store Deutschland, führender Anbieter für Alpaka Bettwaren und nachhaltige Alpaka Mode, hat umgehend eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um den Betroffenen zu helfen. Bis einschließlich Sonntag werden 25% von jedem Einkauf in deren Onlineshop https://alpaka-store.de/ an Hilfsorganisationen und betroffene Gemeinden gespendet.

„Unsere Herzen sind bei den Betroffenen dieser Katastrophe. Wir möchten sicherstellen, dass die Spenden genau dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden“, erklärt Thomas Oberhofer, Geschäftsführer von Alpaka Store Deutschland. „Mit jeder Bestellung können unsere Kunden einen direkten Beitrag zur Hilfe leisten.“

Die Pegelstände sinken langsam und das volle Ausmaß der Zerstörung wird sichtbar. Zahlreiche Gemeinden stehen vor immensen Herausforderungen, die nur durch schnelle und gezielte Hilfe bewältigt werden können. Alpaka Store Deutschland steht für Nachhaltigkeit und soziales Engagement und hat bereits in der Vergangenheit erfolgreiche Spendenaktionen durchgeführt und Menschen in Not geholfen.

Jetzt einkaufen und helfen! Alpaka Store Deutschland lädt alle Kunden ein, bis Sonntag einzukaufen und somit einen Beitrag zur Unterstützung der Hochwasseropfer zu leisten. Die gesammelte Spendensumme wird aufgestockt und anschließend veröffentlicht, um maximale Transparenz zu gewährleisten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte deren Website: https://alpaka-store.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alpaka Store Deutschland UG (haftungsbeschränkt)

Herr Thomas Oberhofer

Goldregenstraße 12

71083 Herrenberg

Deutschland

fon ..: 07032 / 35 96 747

web ..: https://alpaka-store.de/

email : presse@alpaka-store.de

Alpaka Store Deutschland UG (haftungsbeschränkt) ist der führende Anbieter nachhaltiger Alpaka-Mode und hochwertiger Alpaka-Bettwaren mit Sitz in Herrenberg (Baden-Württemberg). Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen neben umweltfreundlichen und ethisch produzierten Textilien auf Bettwaren mit Alpakawolle spezialisiert und konnte damit bisher den Schlaf von mehreren tausend Menschen verbessern. Alpaka Store Deutschland setzt auf Transparenz und soziale Verantwortung, indem es enge Partnerschaften mit peruanischen und deutschen Alpaka-Züchtern pflegt und faire Arbeitsbedingungen fördert. Weitere Informationen finden Sie unter https://alpaka-store.de/.

