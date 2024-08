Anpassbare ERP-Systeme für dynamische Geschäftsprozesse statt teurer Branchensoftware

Viele Unternehmen kämpfen mit teurer und unflexibler Branchensoftware. Die gFM-Business ERP-Software bietet eine flexible Alternative, die sich individuell anpassen und kostengünstig einsetzen lässt.

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die richtige ERP-Software auszuwählen, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, wettbewerbsfähig zu bleiben und langfristig planen zu können. Oft bieten speziell für bestimmte Branchen entwickelte ERP-Systeme zwar maßgeschneiderte Funktionen, sind jedoch teuer, unflexibel und schwer an die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens anpassbar.

Hier kommt die gFM-Business ERP-Software ins Spiel, die auf der FileMaker-Plattform basiert und durch hohe Anpassungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz überzeugt. Die Software ist plattformübergreifend einsetzbar auf Apple Mac, Windows und iOS-Geräten. Durch ihre Skalierbarkeit eignet sie sich ideal für Unternehmen, die eine flexible Lösung benötigen, die mit ihnen wächst. Dieser Beitrag zeigt die Vorteile der gFM-Business ERP-Lösung im Vergleich zu starrer Branchensoftware und erklärt, warum immer mehr Unternehmen auf diese Lösung setzen.

Flexibilität und Anpassbarkeit von gFM-Business

Viele herkömmliche Branchensoftwarelösungen bieten nur eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten, was Unternehmen oft zwingt, ihre Prozesse an die Software anzupassen. Da sich Geschäftsabläufe im Laufe der Zeit ändern, stellt diese Unflexibilität ein erhebliches Problem dar.

Im Gegensatz dazu basiert die gFM-Business ERP-Software auf der Claris FileMaker-Plattform, einer Low-Code-Entwicklungsumgebung, die es ermöglicht, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Unternehmen können Bildschirmmasken, Tabellen, Felder und Workflows nach ihren individuellen Anforderungen anpassen. Wenn neue Anforderungen entstehen, können Module und Funktionen problemlos hinzugefügt werden, ohne die gesamte ERP-Architektur neu aufbauen zu müssen.

Kosten-Nutzen-Vorteil gegenüber etablierter Branchensoftware

Neben der Flexibilität bietet gFM-Business erhebliche Kostenvorteile im Vergleich zu herkömmlicher Branchensoftware. Solche Softwarelösungen sind oft mit hohen Anschaffungskosten, Lizenzgebühren und teuren Anpassungen verbunden. gFM-Business bietet hingegen verschiedene Lizenzmodelle, die den spezifischen Bedürfnissen und Budgets der Unternehmen gerecht werden. Es gibt eine kostenlose Basisversion und skalierbare Lizenzmodelle wie gFM-Business Basic und gFM-Business Professional, die erweiterte Funktionen wie CRM, Warenwirtschaft und mehr bieten.

Je nach Lizenzmodell können Unternehmen die Software nach ihren Bedürfnissen anpassen. Von der einfachen Standardlizenz, die das Anpassen von Drucklayouts ermöglicht, bis zur offenen Lizenz, die vollständige Modifikationen der Software erlaubt, bietet gFM-Business maximale Flexibilität zu geringen Kosten.

Einfache Bedienung durch die FileMaker-Plattform

Die FileMaker-Plattform ist bekannt für ihre intuitive Benutzeroberfläche und einfache Handhabung. Dadurch können Unternehmen die Software schnell implementieren, ohne umfangreiche IT-Ressourcen zu benötigen. Mit FileMaker können viele Anpassungen per Drag-and-Drop oder durch einfache Einstellungen vorgenommen werden, was die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter reduziert und die Notwendigkeit externer Entwickler minimiert.

Schnelle Einarbeitung durch umfangreiche Dokumentation

Die gFM-Business ERP-Software wird mit über 600 Seiten umfassender PDF-Dokumentation und einem integrierten Entwicklermodul geliefert. Die Dokumentation kann per Volltextsuche durchsucht werden und bietet eine wertvolle Ressource für Unternehmen, die ihre Software intern anpassen möchten. Zusätzlich enthält das Paket einen FileMaker-Crashkurs, der in 20 Kapiteln eine schnelle Einführung in die FileMaker-Entwicklung bietet, um eine effiziente Anpassung und Erweiterung der Software zu ermöglichen.

Integration mit anderen Systemen und Zukunftssicherheit

Im Gegensatz zu isolierten Branchensoftwarelösungen ermöglicht gFM-Business eine nahtlose Integration mit anderen Systemen. Durch API-Schnittstellen und die Möglichkeit, externe Datenquellen anzubinden, können Unternehmen Daten mit CRM-, ERP- oder Buchhaltungssystemen austauschen. Diese Flexibilität macht gFM-Business zu einer zukunftssicheren Investition, die kontinuierlich aktualisiert und erweitert werden kann.

Mehr Informationen zur gFM-Business ERP-Software:

https://gofilemaker.de/gfm-business-warenwirtschaft/

Fazit: Maßgeschneiderte ERP-Software für moderne Unternehmen

Die gFM-Business ERP-Software bietet Unternehmen eine flexible, kosteneffiziente und benutzerfreundliche Lösung für die Verwaltung von Geschäftsprozessen. Mit ihren vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten, dem modularen Aufbau und der integrierten Dokumentation ermöglicht gFM-Business es Unternehmen, ihre Software ohne externe Hilfe selbstständig weiterzuentwickeln. Dies macht gFM-Business zur idealen Alternative zu teurer und unflexibler Branchensoftware und bietet langfristige Zukunftssicherheit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 441-30 43 76 40

fax ..: +49 (0) 4 41-30 42 51 32

web ..: https://gofilemaker.de

email : info@gofilemaker.de

Entwicklung von anpassbarer ERP-Software mit CRM, Faktura und Warenwirtschaft für macOS, Windows und iOS auf Basis der Claris FileMaker Plattform. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.

Pressekontakt:

M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

fon ..: +49 (0) 441-30 43 76 40

email : info@gofilemaker.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

TerrAscend setzt Wachstumskurs fort und nimmt neue Märkte ins Visier „KiKA Award“ 2024: Kinder und Jugendliche wählen ihre Stars – Start der Nominierungsphase!