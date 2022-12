Auf ein wildwestliches Ranchabenteuer mit Kanadareisen.de

Wildwest-Fans erwartet in British Columbia ein waschechtes Rancher-Abenteuer: Kanadareisen.de organisiert mehrtägige Aufenthalte in der Big Creek Lodge.

Bereits im Kindesalter entdecken viele Menschen eine Faszination für das Leben eines Cowboys – sei es nun durch Film und Fernsehen oder Literatur. Nicht umsonst gehört das Cowboy-Kostüm unter Kindern auch heute noch zu den beliebtesten Outfits an Karneval. Einmal selbst auf einem Pferd durch den Wilden Westen streifen, bleibt für die meisten jedoch nur ein Kindheitstraum. Für dessen Erfüllung sorgt jetzt aber der auf die Organisation von Nordamerika-Urlauben spezialisierte Reiseveranstalter Kanadareisen.de. Über den Experten können mehrtägige Aufenthalte in der Big Creek Lodge in Kanada gebucht werden. Hier warten erfahrene Scouts und Pferde auf die Gäste – dem ein oder anderen Ausritt durch die Natur steht damit nichts im Weg.

Ein Ausritt durch die kanadische Wildnis

Die 4 Sterne Big Creek Lodge selbst, die als Ausgangspunkt aller Ausflüge fungiert, wird von deutschen Auswanderern geleitet und verfügt über allen Komfort, den man auch als Hotelgast genießt – vom Pool bis hin zum WLAN. So hat man nach den Strapazen jedes Tagesabenteuers die Möglichkeit, auszuspannen. Gerade die Anstrengungen machen aber natürlich die Faszination des Kanadatrips aus. 20 bis 25 Pferde leben auf der Ranch und bieten sich für die unterschiedlichsten Arten von Reitern an, sodass sich auch „Greenhorns“ in den Sattel schwingen können. Ist erst das passende Tier gefunden, wird an den Folgetagen die Gegend erforscht – dabei geht es über Stock, Stein und Bach, vorbei an idyllischen Seen, weiten Feldern – und natürlich auch durch die kanadischen Wälder. Die filmreifen Szenerien erinnern unwillkürlich an die Schauplätze des ein oder anderen Hollywood-Klassikers. Um den Pferden während des Aufenthalts auch mal eine Auszeit zu gönnen, steht jeweils ein Tag des Urlaubs im Zeichen eines Ausflugs zu näheren Sightseeing-Highlights. So wird beispielsweise das First-Nation-Reservat Nemaia Valley besucht, in dem die Beobachtung von Wildpferden auf dem Programm steht. Bei den richtigen Wetterbedingungen ist auch eine Führung durch den Big Creek Park und dessen unberührte Natur möglich. Für ein authentisches Erlebnis sorgt zusätzlich die Verpflegung: Drei Western-kanadische Mahlzeiten stehen pro Tag auf dem Speiseplan. Besonders „hartgesottene“ Abenteurer tauschen zwei Nächte auf der Ranch durch zwei Nächte in einem Outdoor-Wildniscamp ein.

Kanada entdecken: Zwischen Bären & Orcas

Der Veranstalter Kanadareisen.de legt großen Wert auf individuelles Reisen. So ist es möglich, jeden Trip nach dem Bausteinprinzip zu erweitern. Zu den beliebtesten gehört etwa eine dreitägige Kanutour über den Deka Lake, auf der rund 50 Kilometer Strecke zurückgelegt werden. Geschlafen wird im Zelt – eine Nacht am Westufer des Sees, eine andere auf einer kleinen Insel (ab 520,- Euro pro Person). Weitere zubuchbare Ausflüge ermöglichen beispielsweise die Beobachtung von Grizzlybären (ab 319,- Euro pro Person) oder einen mehrtägigen Aufenthalt in einem Orca-Camp. Von hier aus geht es per Kajak zur Walbeobachtung auf hoher See (4 Tage, ab 1.436,- Euro pro Person). Ob man seinen kompletten Kanadaurlaub nun in der Big Creek Lodge verbringt oder weitere Reisebausteine anhängt: Der Norden Kanadas ist groß – und deshalb ist man bestens beraten, die Organisation einer Reise in die Hände eines echten Experten zu legen. Buchungsmöglichkeiten und weitere Informationen finden sich unter www.kanadareisen.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beyond Five Stars

Herr Pascal Ambros

Am Glockenturm 6

63814 Mainaschaff

Deutschland

fon ..: +49 6021-58388 40

web ..: https://bfs-presse.de

email : mail@bfs-presse.de

Beyond Five Stars“ ist ein Full-Service-Dienstleister, der sich auf kreative PR-Lösungen spezialisiert hat.

Seit 2009 unterstützt unser Team aus erfahrenen Fachjournalisten, Grafik- und Vertriebs-Spezialisten zahlreiche Unternehmen bei der Umsetzung von individuellen PR-, Presse- & Marketingprojekten.

Als Teil der „rundy group“ verfügen wir über ein umfangreiches Leistungsspektrum – über alle Medienkanäle hinweg.

Pressekontakt:

Beyond Five Stars

Herr Pascal Ambros

Am Glockenturm 6

63814 Mainaschaff

fon ..: +49 6021-58388 40

email : mail@bfs-presse.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

stiebel-eltron.at – Nachhaltige Spitzen-Technologien für eine bessere Zukunft Das widerstandsfähigste Metall der Welt – eine Chrom-Kobalt-Nickel-Legierung