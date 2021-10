Ausgerechnet: zwanzig. – Illustriertes Regionalbuch führt in die schönste Stadt der Welt: Hamburg

Peter M. Förster beschreibt in „Ausgerechnet: zwanzig.“ 20 Spaziergänge durch 20 Parks in den Elbvororten.

Das Stadt-Strand-Fluss-Gefühl der Elbvororte in Hamburg ist geprägt von der Bebauung, der einzigartigen Topographie, den Menschen und den Parks. In den Augen des Autors Peter M. Förster ist dies einmalig und er will andere Menschen daran teilhaben lassen und sie dazu einladen, dieses Gefühl selbst zu erleben. Förster beschreibt in seinem bebilderten Buch „Ausgerechnet: zwanzig.“ seine Spaziergänge mit der intimen Ortskenntnis eines „Elbvorortlers“ und Immobilienmaklers. Er erzählt dabei von geschichtlichen Hintergründen, teilt menschliche Anekdoten und natürlich auch die geografische Fakten. Wunderbare farbige Illustrationen der auch in Hamburg ansässigen Joanna Hegemann beschreiben den Charakter der Parks besser als jedes Foto es könnte.

Das Buch „Ausgerechnet: zwanzig.“ von Peter M. Förster ist eine Einladung an alle Menschen, die in Hamburg nicht nur die urbanen Attraktionen besuchen möchten, sondern auch ihre Sehnsucht nach Natur, Frieden und Vergnügen unter freiem Himmel stillen möchten – dieses Buch nimmt die Leser an die Hand und führt sie in die schönste Stadt der Welt.

Der Autor Peter M. Förster wurde 1944 in Trebnitz geboren. Seit 1958 lebt er in Hamburg. Sein Beruf, Hausmakler, trug wesentlich zur Festigung seiner Ortskenntnisse bei. Seine Leidenschaft gilt seit seinem 15. Lebensjahr allerdings der Fotografie – und dem Leben vor der Tür. Vor einigen Jahren kam eine frische Liebe zum Schreiben hinzu – und dieses packende Regionalbuch ist das Ergebnis seiner Passionen – aber vor allem einer Liebe, zu seiner Stadt Hamburg.

„Ausgerechnet: zwanzig.“ von Peter M. Förster ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38677-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Herrschaftszeit – Historischer Roman mit philosophischen Elementen