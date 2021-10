Herrschaftszeit – Historischer Roman mit philosophischen Elementen

Claude Strübis Protagonist sucht in „Herrschaftszeit“ während einer herausfordernden Zeit der deutschen Geschichte nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens.

Es ist der heiße Sommer 1914, in dem überall in Europa die Lichter ausgehen. Cay lebt in seiner Welt der Zahlen, als er sich in jener der Waffen verliert. Doch der begabte kleine Junge, der lachen nicht gelernt hat, wollte dort niemals groß werden. Seine Geschichte dreht sich mit seiner leisen Stimme um Freiheit, um den Großen Krieg und um die großen Fragen des Lebens.

Auf seiner Schicksalsreise trifft Cay auf Außenseiter einer Gesellschaft, deren Fortschritt nicht aufzuhalten ist. Es ist die Herrschaftszeit der Maschinen. Menschen mit natürlicher Intelligenz leben gefährlich. Mitten in Berlin, der Hauptstadt des Verbrechens, wird nach dem Krieg wieder von einer solchen Herrschaftszeit geträumt.

Der Roman „Herrschaftszeit“ von Claude Strübi kombiniert Elemente aus historischen und philosophischen Romanen mit einer interessanten Entwicklungsgeschichte. Der im Jahr 1968 in der Schweiz geborene Autor Claude Strübi wollte schon als Kind Geschichten erzählen, deren Pläne er in seiner Schreibtischschublade als Entwürfe begrub. 20 Jahre lang lebte er als Ingenieur von Programmen, die er in Computersprachen schrieb. Heute lebt er für die Sprache wie ein Leben lang für Geschichte. Der spannende Roman „Herrschaftszeit“ ist sein Debüt-Roman, der Leser gleich auf der ersten Seiten in den Bann ziehen wird.

„Herrschaftszeit" von Claude Strübi ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38482-8 zu bestellen.

