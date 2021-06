BELLO JO – Humorvoller Tier-Roman

Ein trendiger Hund sorgt in Jo Zieglers „BELLO JO“ für viel Aufregung und Unterhaltung.

Malerfürst Konrad Optenhövel residiert auf den Ruhrhöhen. In jedem Herbst bevorratet er sich im Elsass mit ausgesuchten Rieslingweinen. Auf der Rückfahrt verfährt er sich an der Grenze zu Deutschland in einer unübersichtlichen Baustelle, muss in einer Sackgasse wenden, durchbricht dabei einen maroden Maschendrahtzaun und sorgt zeitnah für Aufruhr in den Zwingern für Hunde in Not. Das Resultat: Konrad berappt 100 EURO für den Zaun und bekommt als Zugabe Jo, einen schwarzen Hund, der sich schon seit drei Tagen im Hungerstreik befindet. Jo wurde einst als trendiger Frenchie-Welpe via eBay ersteigert. Als er jedoch ein Jahr später „unerwartet“ kein Welpe mehr war, wurde er in den Zwinger gebracht. Er findet bei dem Malerfürst ein neues Zuhause, denn dieser sieht in den Augen des Tiers eine treue, liebevolle Hundeseele. Doch auf was hat er sich da wirklich eingelassen?

Der witzige, aber zugleich auch informative Roman „BELLO JO“ von Jo Ziegler steckt voller Situationskomik und wird vor allem bei Hundeliebhabern punkten. Der Autor wurde 1949 im Ruhrgebiet geboren und lebt auch heute noch dort. Er ist ein bildender

Künstler und der Autor einer großen Revier-Chronographie

in drei Romanen mit dem Buchtitel „Die Ruhr-Trilogie“. Ab 2018 veröffentlichte er auch via tredition eine Vielzahl an unterhaltsamen Titeln wie z.B. „UNSER NEUER DALMATINER“, „MEGA MASCHINSKI STORYS“, „Omas kleines Häuschen“ und „GROßER MANN – KLEINER MANN“.

„BELLO JO“ von Jo Ziegler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-31769-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Batterien: Absatzvolumen soll bis 2030 auf bis zu 151 Mrd. USD explodieren