BMW M Motorsport setzt auf Fahrerlebnisexpertise von MdynamiX

Virtuelle Fahrerlebnisentwicklung auf hohem Niveau: BMW M Motorsport und MdynamiX kooperieren bei Simulations- und Lenksystemtechnologien.

München, 30. April 2026 – MdynamiX und BMW M Motorsport gehen eine strategische technische Partnerschaft ein. Im Mittelpunkt steht die virtuelle Fahrerlebnisentwicklung von Hochleistungsfahrzeugen mit dem Ziel, Entwicklungsprozesse spürbar zu beschleunigen und Performancepotenziale früher und effizienter auszuschöpfen.

Im Rahmen der Kooperation setzt BMW M Motorsport auf die tiefgreifende Expertise von MdynamiX in den Bereichen Fahrerlebnisbewertung, virtuelle Methoden und hochpräzise Lenksystemsimulation. MdynamiX stellt hierfür zudem seine selbst entwickelten, hochperformanten Force-Feedback-Systeme für Lenkungen zur Verfügung.

Realistisches Lenkgefühl durch High-End-Simulation

Die Technologie von MdynamiX ermöglicht ein hochrealistisches Fahrerlebnis an der wichtigsten Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine: der Lenkung. Durch den Einsatz der eigenentwickelten Force-Feedback-Hardware und präziser Modelle zur Lenksystemsimulation können Rennfahrer und Ingenieure:

* Lenkungseigenschaften frühzeitig bewerten: Fahrzeugcharakteristika und das haptische Feedback der Lenkung werden in frühen Phasen der Fahrerlebnisentwicklung optimiert – noch bevor physische Prototypen existieren.

* Gezielte Abstimmung: Die durchgängige Entwicklungsumgebung erlaubt es, komplexe Lenksysteme unter Rennbedingungen virtuell abzusichern.

* Wettbewerbsvorteil durch Speed: Schnellere Iterationen und belastbare Entscheidungsgrundlagen führen zu einer deutlichen Performancesteigerung bei gleichzeitig verkürzten Entwicklungszyklen.

Gerade im Motorsport, wo Entwicklungszeit direkt in Wettbewerbsfähigkeit übersetzt wird, entsteht durch diese präzise virtuelle Validierung ein messbarer Vorteil auf der Rennstrecke.

Stimmen zur Partnerschaft

„Die virtuelle Fahrerlebnisentwicklung gewinnt im Motorsport zunehmend an Bedeutung. Mit MdynamiX arbeiten wir mit einem Partner zusammen, der uns nicht nur methodisch unterstützt, sondern mit seinen eigenentwickelten Force-Feedback-Systemen für Lenkungen die technologische Basis liefert, um das Fahrverhalten im Simulator präzise erlebbar zu machen.“

– Erik Schuivens,

Head of Vehicle Performance and Simulation bei BMW M Motorsport

„BMW M Motorsport steht für präzise Ingenieursarbeit und Performance. Dass unsere Expertise in der Lenksystemsimulation und unsere Force-Feedback-Hardware nun einen Beitrag zur Performance dieser Fahrzeuge leisten, bestätigt unseren Ansatz. Gemeinsam setzen wir neue Standards in der virtuellen Fahrerlebnisentwicklung.“

– Prof. Dr. Peter Pfeffer, CEO von MdynamiX

Die Partnerschaft ist langfristig angelegt und unterstreicht die wachsende Bedeutung virtueller Entwicklungsansätze für den Motorsport.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MdynamiX AG

Frau Kristina Wolf

Junkersstraße 4 Shelter 16

87734 Benningen

Deutschland

fon ..: 01629189422

web ..: https://mdynamix.de/

email : kristina.wolf@mdynamix.de

MdynamiX unterstützt BMW M Motorsport bei der virtuellen Entwicklung mittels Fahrsimulatoren und bei der Optimierung fahrdynamischer Komponenten. Mit tiefgreifender Modellexpertise, datenbasierten Auswertemethoden und skalierbaren HiL-Prüfständen beschleunigt MdynamiX den Weg von der Idee über den Prototypen bis zur Serienreife. Dank modernster Force-Feedback-Technologie und hochpräziser Simulationsmethoden optimieren Ingenieure das Fahrererlebnis und ihre Systeme effizienter denn je. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit: maximale Performance, verkürzte Entwicklungszyklen und ein entscheidender Vorsprung auf der Rennstrecke.

Pressekontakt:

MdynamiX AG

Frau Kristina Wolf

Junkersstraße 4 Shelter 16

87734 Benningen

fon ..: 01629189422

email : kristina.wolf@mdynamix.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Intertours setzt auf KI-gestützte Preisüberwachung: Geschäftsreisekosten im Mittelstand systematisch senken Effiziente Druckprozesse werden für Unternehmen zum Kostenfaktor