  • Changan beschleunigt mit dem „Vast Ocean Plan“ – Eine neue Ära globaler Serviceführerschaft beginnt

    Durch gezielte Talententwicklung und konsequente lokale Integration baut Changan ein starkes Servicenetzwerk im Ausland auf

    Bild„Kompetenz ohne Grenzen, Service ohne Barrieren“ – Am 27. und 28. August 2025 veranstaltete Changan Automobile erfolgreich den ersten Global Service Skills Competition in Bangkok, Thailand. Bei diesem Wettbewerb traten 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 19 Ländern in drei zentralen Disziplinen gegeneinander an: Service-Wettbewerb, Fehlersuche im Motorenbereich sowie Diagnose elektrischer Fahrzeugsysteme. Die Veranstaltung war ein eindrucksvoller Beleg für Changans globale Servicekompetenz und sein Engagement in der internationalen Talentförderung.

    Als erster weltweiter Servicewettbewerb, der von einer chinesischen Automobilmarke organisiert wurde, markiert dieses Ereignis einen bedeutenden Meilenstein – nicht nur in der Darstellung von Changans globaler Servicestärke, sondern auch in der strategischen Weiterentwicklung des unternehmenseigenen „Vast Ocean Plan“, einer Schlüsselinitiative zur internationalen Expansion.

    Durch gezielte Talententwicklung und konsequente lokale Integration baut Changan ein starkes Servicenetzwerk im Ausland auf – mit dem klaren Ziel, weltweit verlässliche, professionelle und kundenorientierte Serviceerlebnisse zu bieten.

    Von Januar bis Juli 2025 verzeichnete Changan einen Absatz von 1.565.860 Fahrzeugen, was einem Anstieg von 4,07 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darin enthalten sind 348.825 Auslieferungen auf internationalen Märkten, was einem deutlichen Zuwachs von 34,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses starke weltweite Wachstum basiert auf dem kontinuierlichen Ausbau von Changans Serviceinfrastruktur.

    Im Jahr 2024 führte Changan seine globale Nutzer-Marke „withU“ ein und beschleunigte die Umsetzung der internationalen „Changan Premium Service Experience“. Dabei wurde ein integriertes Servicekonzept unter dem Leitbild „One Network, Three Systems“ etabliert. Dieses umfasst mehr als 14.000 globale Servicestandorte, fünf zentrale Lager weltweit, 82 nationale Lagerhäuser, vier internationale Callcenter sowie die pilotierte Einführung der sogenannten „Super Three-Electric Repair Centers“.

    Besonders hervorzuheben ist, dass Changan bereits zwei Jahre in Folge in der Rangliste der BrandZ Chinese Global Brand Builders gelistet wurde.

    Durch die effiziente Verzahnung von „Changan-Standards“ mit den „lokalen Anforderungen“ stellt Changan sicher, dass seine Serviceerlebnisse weltweit einheitlich und zugleich lokal anpassungsfähig sind. Auf diese Weise hat Changan ein neues Modell für unternehmensweite Servicestandards geschaffen und einen neuen Maßstab für die Serviceentwicklung in der Automobilbranche gesetzt.

    Mit Blick auf die Zukunft bleibt Changan entschlossen, sein kundenorientiertes Full-Cycle-Service-Ökosystem kontinuierlich weiterzuentwickeln – stets geleitet von der Unternehmensphilosophie:

    „Fortschrittliche Technologie schafft herausragende Produkte; exzellenter Service schafft unvergessliche Erlebnisse.“

    So gestaltet Changan gemeinsam mit seinen weltweiten Nutzerinnen und Nutzern die Mobilität von morgen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Changan
    Herr Yuhan Wang
    Chongqing 001
    400010 Chongqing
    Volksrepublik China

    fon ..: 08613281086282
    fax ..: 08613281086282
    web ..: https://www.globalchangan.com
    email : wangyh19@changan.com.cn

    Als erster weltweiter Servicewettbewerb, der von einer chinesischen Automobilmarke organisiert wurde, markiert dieses Ereignis einen bedeutenden Meilenstein – nicht nur in der Darstellung von Changans globaler Servicestärke, sondern auch in der strategischen Weiterentwicklung des unternehmenseigenen „Vast Ocean Plan“, einer Schlüsselinitiative zur internationalen Expansion.

    Pressekontakt:

    Changan
    Herr Yuhan Wang
    Chongqing 001
    400010 Chongqing

    fon ..: 08613281086282
    email : wangyh19@changan.com.cn


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Das erste Produkt, das Future of Cheese im Einzelhandel einführt, verkauft sich innerhalb von 48 Stunden aus, und das Unternehmen beschleunigt seinen Plan zur Steigerung seiner Produktion
      Der Vertriebshändler des Unternehmens hat die erste Produktionsserie der pflanzlichen Butter Future of Butter ausverkauft, und die Nachfrage steigt weiter, während das Unternehmen seine Pläne für eine höhere Produktion früher...

    2. Adastra beginnt mit Plan zur Erweiterung von Cannabis-Kohlenwasserstoffextraktion
      Langley (British Columbia), 16. September 2020 – Adastra Labs Holdings Ltd. (CSE: XTRX, Frankfurt: D2EP) (Adastra) ein vom Gesundheitsministerium Health Canada lizenzierter Anbieter von Verarbeitungs- und Analysedienstleistungen für den Cannabissektor,...

    3. Liebe beginnt bei uns selbst: Ein Vier-Schritte-Plan zu einer erfüllten Partnerschaft
      In diesem Artikel erfahren Sie, warum Selbstzweifel und geringes Selbstwertgefühl sind nicht die besten Voraussetzungen für eine erfüllte Partnerschaft auf Augenhöhe zu leben....

    4. PLAN-B NET ZERO gründet PLAN-B NET ZERO GREEN HYDROGEN GmbH: Fokus auf grünen Wasserstoff und E-Methanol
      PBNZ-Ausgründung für grünen Wasserstoff...

    5. ADEC Innovations schließt Übernahme von Kedge Pty Ltd und Southern Ocean Carbon Company ab
      ADEC Innovations weitet seine Blue Economy-Lösungen auf die Bereiche Bestätigung von Schiffstüchtigkeit (Marine Assurance) und nachhaltige Aquakultur aus HOBART, AUSTRALIEN / ACCESSWIRE / 13. März 2023 / ADEC Innovations, ein...

    6. Ocean Adventure Week 2025
      Nova Maldives & PADI laden vom 13. bis 20. Juli zum Tauchen mit India Black!...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.