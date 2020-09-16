Changan beschleunigt mit dem „Vast Ocean Plan“ – Eine neue Ära globaler Serviceführerschaft beginnt

Durch gezielte Talententwicklung und konsequente lokale Integration baut Changan ein starkes Servicenetzwerk im Ausland auf

„Kompetenz ohne Grenzen, Service ohne Barrieren“ – Am 27. und 28. August 2025 veranstaltete Changan Automobile erfolgreich den ersten Global Service Skills Competition in Bangkok, Thailand. Bei diesem Wettbewerb traten 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 19 Ländern in drei zentralen Disziplinen gegeneinander an: Service-Wettbewerb, Fehlersuche im Motorenbereich sowie Diagnose elektrischer Fahrzeugsysteme. Die Veranstaltung war ein eindrucksvoller Beleg für Changans globale Servicekompetenz und sein Engagement in der internationalen Talentförderung.

Als erster weltweiter Servicewettbewerb, der von einer chinesischen Automobilmarke organisiert wurde, markiert dieses Ereignis einen bedeutenden Meilenstein – nicht nur in der Darstellung von Changans globaler Servicestärke, sondern auch in der strategischen Weiterentwicklung des unternehmenseigenen „Vast Ocean Plan“, einer Schlüsselinitiative zur internationalen Expansion.

Durch gezielte Talententwicklung und konsequente lokale Integration baut Changan ein starkes Servicenetzwerk im Ausland auf – mit dem klaren Ziel, weltweit verlässliche, professionelle und kundenorientierte Serviceerlebnisse zu bieten.

Von Januar bis Juli 2025 verzeichnete Changan einen Absatz von 1.565.860 Fahrzeugen, was einem Anstieg von 4,07 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darin enthalten sind 348.825 Auslieferungen auf internationalen Märkten, was einem deutlichen Zuwachs von 34,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses starke weltweite Wachstum basiert auf dem kontinuierlichen Ausbau von Changans Serviceinfrastruktur.

Im Jahr 2024 führte Changan seine globale Nutzer-Marke „withU“ ein und beschleunigte die Umsetzung der internationalen „Changan Premium Service Experience“. Dabei wurde ein integriertes Servicekonzept unter dem Leitbild „One Network, Three Systems“ etabliert. Dieses umfasst mehr als 14.000 globale Servicestandorte, fünf zentrale Lager weltweit, 82 nationale Lagerhäuser, vier internationale Callcenter sowie die pilotierte Einführung der sogenannten „Super Three-Electric Repair Centers“.

Besonders hervorzuheben ist, dass Changan bereits zwei Jahre in Folge in der Rangliste der BrandZ Chinese Global Brand Builders gelistet wurde.

Durch die effiziente Verzahnung von „Changan-Standards“ mit den „lokalen Anforderungen“ stellt Changan sicher, dass seine Serviceerlebnisse weltweit einheitlich und zugleich lokal anpassungsfähig sind. Auf diese Weise hat Changan ein neues Modell für unternehmensweite Servicestandards geschaffen und einen neuen Maßstab für die Serviceentwicklung in der Automobilbranche gesetzt.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Changan entschlossen, sein kundenorientiertes Full-Cycle-Service-Ökosystem kontinuierlich weiterzuentwickeln – stets geleitet von der Unternehmensphilosophie:

„Fortschrittliche Technologie schafft herausragende Produkte; exzellenter Service schafft unvergessliche Erlebnisse.“

So gestaltet Changan gemeinsam mit seinen weltweiten Nutzerinnen und Nutzern die Mobilität von morgen.

