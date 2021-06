Die globale Podcast-Plattform Wondery veröffentlicht drei neue deutsche Podcasts

Wondery veröffentlicht drei neue deutsche Podcasts, darunter WeCrashed: Der Aufstieg und Fall von WeWork

Wondery setzt internationale Expansion mit drei neuen deutschsprachigen Podcasts fort

WeCrashed: Der Aufstieg und Fall von WeWork; Innovationen: VR und Innovationen: Video Games; Kampf der Unternehmen: Marvel vs DC – alle launchen Mitte Juni diesen Jahres

Die Podcasts werden vom deutschen Wirtschafts-Kommentator Alexander Langer synchronisiert

Berlin, 14. Juni 2021 – Wondery, einer der führenden globalen Podcast-Plattformen, bekannt für sein immersives Storytelling, das den Hörer „die Geschichte spüren“ lässt, gibt heute die Veröffentlichung von drei deutschsprachigen Podcasts bekannt:

WeCrashed: der Aufstieg und Fall von WeWork; Innovationen: VR und Innovationen: Video Games und Kampf der Unternehmen: Marvel vs DC.

Die Ankündigung unterstreicht Wonderys Strategie, weiterhin deutschsprachige Podcasts zu erstellen und das Portfolio an internationalen Shows zu erweitern. Wondery startete im April bereits seinen ersten original-britischen Podcast British Scandal, der in Großbritannien auf Platz 1 der Apple Podcasts landete. Das Unternehmen zählte bisher 34 Nr. 1 Shows bei Apple Podcasts und war für 10 der Top 20 neuen US-Shows im Jahr 2020 verantwortlich, mit Hits wie Dr. Death, The Apology Line, Even the Rich und Business Wars. Die neuen Maßnahmen erfolgen aufgrund einer Studie Ende 2020, die besagt, dass bereits ein Drittel (33 %) aller Deutschen Podcasts* gehört haben.

Live ab dem 15. Juni, enthüllt WeCrashed: Der Aufstieg und Fall von WeWork die Geschichte des Unternehmens, das kurz davor stand Geschichte zu schreiben, nur um anschließend plötzlich zu verschwinden. Das Unternehmen wurde auf 47 Milliarden Dollar geschätzt und war bereit für einen gigantischen Börsengang, während der charismatische CEO Adam Neumann bereit war die Welt zu verändern. Adam hatte eine prophetische Vision für WeWork, die er an einige der versiertesten Investoren der Welt verkaufte – aber entsprach seine Vision jemals der Realität des Unternehmens? WeCrashed ist eine sechsteilige Serie über den Aufstieg und Fall von WeWork. Es ist eine Geschichte von Hoffnung und Hybris, viel Geld und größeren Fehlern von Menschen, die die Realität nicht wahrhaben wollen. Der Podcast ist überall verfügbar, einschließlich Apple Podcasts, Amazon Music und der Wondery-App. Die TV-Adaption von WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork mit Anne Hathaway und Jared Leto wird derzeit in New York produziert.

Der 10. Teil der deutschsprachigen Serie Kampf der Unternehmen, der ebenfalls am 15. Juni startet, befasst sich mit dem Kampf zwischen zwei der bekanntesten und beliebtesten Namen der Unterhaltungsbranche, die die Fantasie der ganzen Welt beflügelt haben: Marvel vs DC. Diese Serie mit mehreren Folgen verfolgt die Geschichte der Unternehmen ab den 1960er Jahren bis in die Moderne und betrachtet deren erfolgreichste und bekannteste Charaktere und Titel. Business Wars stand bereits in der Vergangenheit regelmäßig an der Spitze der Apple Podcast-Business-Charts in Deutschland.

Als dritte Neuerscheinung startet Innovationen: VR zum 12. Juni und verfolgt die Gesichte von VR bis zurück in die 1960er Jahre, als eine Gruppe von Wissenschaftlern und Ingenieuren die Vision hatte, eines Tages Menschen mithilfe von speziellen Brillen in eine neue Welt eintauchen zu lassen. Innovationen: Video Games wirft einen genaueren Blick auf die billionen-dollar-schwere Gaming-Industrie und untersucht, wie Videospiele aus den Computer Labors der Universitäten ausbrachen und die Popkultur, sowie das Gaming in seiner heutigen Form eroberten.

Die drei Podcasts werden vom deutschen Wirtschafts-Kommentator Alexander Langer synchronisiert, sprechen sowohl Podcast-Fans als auch neue Hörer des Mediums an und erörtern Themen wie Wirtschaft, Technologie und Unterhaltung. Jede Staffel behandelt unglaubliche Geschichten in ihrer Tiefe, sorgfältig recherchiert und belegt anhand aller verfügbaren Informationen und Beweise. Zum Ende jeder Staffel hören wir Fachexperten, die die weiteren globalen Auswirkungen und die daraus resultierenden Fragen für die Gesellschaft untersuchen.

Podcast-Sprecher Alexander Langer sagt: „Als Wondery-Fan freue ich mich, die deutschsprachigen Podcasts zu vertonen und fesselnde, spannende und unterhaltsame Geschichten mit universellem Charme zu erkunden. Durch akribische Recherche gehen wir bis ins feinste Detail, wo historische Fakten oft seltsamer sind als Fiktionen. Wir können es kaum erwarten, die Zuhörer mit hinter die Kulissen zu nehmen, um ihnen zu zeigen, was wirklich passiert ist.“

Declan Moore, Head of International bei Wondery, kommentierte: „Wir freuen uns sehr mit Alexander und unserem lokalen, deutschen Team zusammenzuarbeiten, um diese innovativen und informativen Podcasts in die Region zu bringen. Unser Ethos ist es, eindringliches, emotionales und unterhaltsames Audio-Storytelling mit einer vollendeten Klanglandschaft zu schaffen, die den Zuhörer in die Rolle der Hauptfigur versetzt, damit er die Geschichte wirklich spüren kann. Wir freuen uns darauf, bestehende Podcast-Fans und brandneue Zuschauer in Deutschland zu erreichen.“

Alle drei Wondery-Podcasts werden deutschlandweit verfügbar sein, darunter Apple Podcasts, Amazon Music und die Wondery-App.

__

* Statistik aus folgender Studie: Podcast-Boom hält an | Bitkom e.V.

__

ÜBER WUNDERY

Wondery ist eine im Jahr 2016 gegründete Premium-Podcast-Organisation, die für charakter-orientierte, berauschende Geschichten bekannt ist – darunter „Dr. Death“, „The Shrink Next Door“, „American Scandal“ und „Business Wars“. Wondery steht hinter 10 der Top 20 neuen Shows des Jahres 2020 und hat kürzlich seinen ersten internationalen Podcast, British Scandal, gestartet, der bei Apple Podcasts auf Platz 1 landete. Vierunddreißig von Wonderys Shows haben die Nummer 1 bei Apple Podcasts erreicht, einschließlich seiner neuesten Serie, „The Apology Line“. Einige Wondery Shows werden aktuell als TV-Scripts adaptiert, darunter Dirty John on USA, The Shrink Next Door auf Apple TV+ und Dr. Death with Peacock. Wondery erhielt kritische Anerkennung für seinen immersiven Ansatz für klangliches und emotionales Storytelling, das die Hörer die Geschichten fühlen lässt, großen Beifall und kommerziellen Erfolg erlangt. Wonderys einzigartige Podcast-Erfahrungen werden ab sofort ebenfalls für Fans in der Wondery-App personalisiert. Die App verfügt über ein werbefreies Premium-Angebot Wondery+ mit über 13.000 Episoden, darunter exklusive Podcasts, Bonus-Episoden und die vorzeitige Veröffentlichung einiger Shows.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rubber Communications – Wondery

Herr Nicolas Rider

schinkestrasse 8

12047 Berlin

Deutschland

fon ..: 00447825727805

web ..: http://www.rubbercommunications.com

email : contact@rubbercommunications.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in abgewandelter oder gekürzter Form – unter Verwendung des Quellenlinks auf unserer Homepage kostenlos auf Ihrer Website einbinden.

Lisa Eisel – Hello@lisaeisel.com – 017684431932

WonderyDE@indiehousepr.com

Pressekontakt:

Rubber Communications – Wondery

Herr Nicolas Rider

schinkestrasse 8

12047 Berlin

fon ..: 00447825727805

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Blue Lagoon will Explorationspotenzial auf Dome Mountain bestätigen Radware warnt vor neuen Ransom-DDoS-Attacken – Fancy Bear is back