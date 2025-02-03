Digitalisierung der Parkraumbewirtschaftung vorangetrieben: PRM blickt auf erfolgreiches Jahr 2025

Die ParkRaum-Management PRM GmbH, einer der führenden Anbieter digitaler Parkraumlösungen im deutschsprachigen Raum, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück.

So ist das Unternehmen operativ stark gewachsen, hat die Zahl der bewirtschafteten Stellplätze auf mehr als 45.000 erhöht und verzeichnet mittlerweile täglich rund 600.000 Parkvorgänge auf mehr als 450 Parkflächen. Mit seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung, gilt PRM als Pionier des schrankenlosen Free-Flow-Parkens in Deutschland und hat diese innovative, datenschutzkonforme Technologie als einer der ersten Anbieter großflächig eingeführt. Klaus Gumpp, Geschäftsführer von PRM: „2025 hat gezeigt, dass unsere konsequente Ausrichtung auf durchgängig digitale, nutzerfreundliche und wirtschaftliche Parkraumlösungen vom Markt stark nachgefragt ist. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Präsenz stark ausdehnen konnten und zahlreiche neue Leuchtturmprojekte abgeschlossen haben.“

Sowohl im Pachtmodell als auch im Dienstleistungsmodell für Kommunen, Stadtwerke, Projektentwickler, Klinikbetreiber, Einzelhandelsketten und Immobilienunternehmen konnte PRM weiter wachsen. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit etablierten Partnern aus den Bereich Projektentwicklung und Asset-Management zusammen. Besondere Highlightprojekte 2025 waren unter anderem die technische Ausstattung und der Betrieb des Mobilitätshubs Europabrücke in Konstanz mit 750 Stellplätzen auf 17 Halbgeschossen oder die Elektrifizierung des Plärrer-Parkhauses in Nürnberg, eine der wichtigsten Parkgaragen der Frankenmetropole. Beide Anlagen nutzen das innovative Free-Flow-System von PRM, das einen ticketlosen, kontaktlosen und einfachen Parkvorgang ermöglicht.

Zukunft des Parkens – schon heute

Wie sich die Zukunft des Parkens gestaltet, hat PRM im Sommer auf der Branchenleitmesse PARKEN vorgestellt. Dabei präsentierte das Unternehmen sein vollständig vernetztes Parkraum-Ökosystem, das als durchgängige All-in-one-Lösung, bestehend aus Kameraüberwachung, barrierefreien Parkautomaten und moderner App, überzeugt. Zahlreiche renommierte Auftraggeber profitieren bereits vom Know-how der Erlanger, darunter die Deutsche Post, die DB, REWE, ALDI SÜD, die MEDIAN Kliniken oder Fressnapf. Eine Vielfalt, die den branchenübergreifenden Fokus von PRM – von Einzelhandel bis Kliniken und von Bildungseinrichtungen bis hin zu Kommunen und Tourismus – unterstreicht. Klaus Gumpp: „Unser Erfolgsrezept ist, dass wir keine One-fits-all-Lösungen implementieren, sondern immer individuell auf die besonderen Voraussetzungen unserer Auftraggeber eingehen, um die Zufriedenheit von deren Parkkunden und zugleich eine optimale Auslastung und Umsatzentwicklung sicherzustellen.“ Auf diesem Weg managt das Unternehmen mehr als 30 Millionen Kundeninteraktionen im Monat.

Große Ziele für 2026

Für das kommende Jahr plant PRM, die Digitalisierung seiner Produkte weiter voranzutreiben und gleichzeitig zusätzliche Erlösquellen für seine Auftraggeber zu erschließen. Schwerpunkte bilden der flächendeckende Ausbau von Echtzeit-Belegungsdaten und Sensorik zur noch präziseren Steuerung der Auslastung, die Weiterentwicklung von Mobilitätshubs mit nahtloser Anbindung an ÖPNV, Carsharing- und Fahrradangebote sowie die Einführung dynamischer Tarifmodelle und Predictive-Pricing-Systeme. Ergänzend sollen zielgruppengenaue Werbe- und Zusatzangebote direkt in die PRM-App, an Kassenautomaten und auf digitalen Informationsflächen integriert werden. Durch diese Maßnahmen sollen bestehende Flächen noch effizienter genutzt und die Erlöse der Betreiber spürbar gesteigert werden. Parallel wird PRM die ohnehin kurze Zeit für die Inbetriebnahme neuer Anlagen – aktuell häufig unter vier Wochen, inklusive Vertragsverhandlung, Konzeption und technischer Umsetzung – weiter reduzieren und die Marktpräsenz in Deutschland gezielt ausbauen, insbesondere bei großen Einzelhandels-, Klinik- und Immobilienkunden. Klaus Gumpp: „Unser Ziel ist es, Parkraum nicht nur zu bewirtschaften, sondern als echtes, datenbasiertes Asset zu managen und für unsere Kunden nachhaltig rentabler zu machen!“

Weitere Informationen zu PRM finden Sie unter www.prm-parking.com.

Die ParkRaum-Management PRM GmbH mit Sitz in Erlangen (Bayern) gehört zu den führenden Anbietern innovativer digitaler Parkraumlösungen für Kommunen und die Wirtschaft. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt etabliert. Gemäß ihrem Leitbild „Digital parken“ entwickelt und betreibt die PRM GmbH ganzheitlich gedachte Bewirtschaftungs- und Überwachungssysteme. Diese Systeme ermöglichen Endkundinnen und Endkunden ein erstklassiges Parkerlebnis und stellen für die Auftraggeberinnen und Auftraggeber maximale Erlöse mit ihren Flächen sicher.

Dabei setzt das Unternehmen auf digitale, effiziente und nutzerfreundliche Systeme wie die schrankenlose Kennzeichenerfassung und begleitet seine Kunden ganzheitlich von der Planung bis zum Betrieb. Die PRM GmbH beschäftigt rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders wichtig sind die rechtssicheren Prozesse, maximale Transparenz und faire Partnerschaften. Mit eigenen Service- und Technikteams reagiert das Unternehmen schnell und zuverlässig und sichert höchste Qualität. Als Pioniere im Enforcement und Experten für innovative Mobilitätslösungen steht die PRM GmbH für Verlässlichkeit, Innovation und partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Seit Anfang 2025 ist der internationale IT- und Service-Delivery-Dienstleister Hemmersbach als Gesellschafter an Bord und ermöglicht PRM, die Parkraumlösungen auch weltweit zu implementieren. Geschäftsführer von PRM ist Klaus Gumpp.

