Eine alternative Sichtweise auf ,Professionalität‘

Taschenbuchausgabe

„Gib als Führungskraft dem Burnout keine Chance –

Eine Reise ins Sabbatical:

Selbstvertrauen statt Stress, Energie statt Überforderung“

Am 22.02.2024 wurde die Taschenbuchausgabe für den professionellen Gebrauch veröffentlicht. Für alle, die sich mit der Möglichkeit eines Sabbaticals zur Burnout-Prävention entweder aus persönlicher Betroffenheit oder professionellem Interesse befassen, ist diese Ausgabe gewidmet.

Inhaltlich unterscheidet sie sich nicht von der neuesten Fassung der digitalen Ausgabe. Vor der Veröffentlichung der Taschenbuchausgabe hatte der Autor bewusst Rückäußerungen von Lesern des E-Books abgewartet. So wurde insbesondere die Anregung einiger Leserinnen aufgegriffen, zusätzlich leere Seiten für eigene Notizen einzuarbeiten. Es ist also ein Workbook, in das Leser ihre eigenen Gedanken, Anmerkungen oder Fragen an den Autor oder nur für sich selbst schreiben können. Sie sollten auch für Gesprächsnotizen mit anderen reichen.

Mit dem Hinweis auf die Professionalität ist nicht nur die berufliche Seite dieses Themas gemeint. Vielmehr geht es um das Bekenntnis (,Professio‘) zu der Auseinandersetzung mit der möglichen Inanspruchnahme eines Sabbaticals. Denn dieser Weg des Eintauchens in die eigene Seele (über die Ebenen des Geistes und des Körpers hinaus) ist nicht beim geflissentlichen Vorbeigehen möglich. Einem solchen Prozess muss die Entscheidung vorausgehen, die hier gebotenen Chancen wirklich zu nutzen. Sie zu erkennen und dann bewusst zu nutzen, verlangt auch Mut.

Denn nicht selten ahnen wir bereits beim ersten Gedanken an eine Chance, dass sie von uns ein Einlassen auf etwas Unbekanntes verlangt. Und genau das Unbekannte löst nicht selten Unbehagen, wenn nicht sogar Angst aus. Tatsächlich ist es aber auf der anderen Seite so, dass allein schon ein pragmatisches und bewertungsfreies Beobachten ,kritischer‘ Themen angstauflösend wirkt. Mut bedeutet ja nicht das zwangsläufige Eingehen eines großen oder unkalkulierbaren Risikos.

An dieser Stelle möchte ich auch gezielt auf das Kapitel „Wann ein Sabbatical ein ,echtes‘ Sabbatical ist“ hinweisen. Wer befürchtet, sich wegen einer langen Auszeit nicht aus seinen vielfältigen Herausforderungen herausziehen zu können, erfährt in diesem Abschnitt eine Befreiung.

