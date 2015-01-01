Hoffnung auf vier Pfoten: Wie feste Partnerschaften die Versorgung von Hunden in Not nachhaltig sichern

Ein leerer Napf ist für viele Hunde auf Sardinien kein kurzfristiger Zustand, sondern eine existenzbedrohende Realität.

Sankt Michaelisdonn: Ein leerer Napf ist für viele Hunde auf Sardinien kein kurzfristiger Zustand, sondern eine existenzbedrohende Realität. Während die Fürsorge für Haustiere hierzulande oft keine Grenzen kennt, kämpfen tausende Tiere im Mittelmeerraum darum, den nächsten Morgen zu erleben. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, braucht es mehr als punktuelle Futterspenden: Es braucht eine geschlossene Rettungskette. Das norddeutsche Unternehmen Tales & Tails hat ein Modell etabliert, bei dem die Hilfe fest in die DNA des Geschäftsalltags einfließt, um dem Verein STREUNERHerzen e.V. eine verlässliche Basis für seine Arbeit vor Ort zu bieten.

Diese Rettungskette beginnt in geschützten Räumen wie der Welpenstation der Tierschützerin Celine auf Sardinien. Auf 600 Quadratmetern finden verwaiste Jungtiere nicht nur Schutz vor den Gefahren der Straße, sondern auch die notwendige medizinische Erstversorgung und Sozialisierung. Doch echte Aufklärung und Prävention sind der einzige Weg, um das Problem an der Wurzel zu packen: Der Verein setzt sich aktiv für die Prävention von Tierleid ein – insbesondere durch Kastrationsprogramme, Aufklärungsarbeit und eine enge Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung.

„Tierschutz muss ein System haben, um eine nachhaltige Wirkung zu erzielen“, erklärt Kaja Ringert, Gründerin von Tales & Tails. Laut Ringert geht es darum, den Hunden eine Chance zu geben, die auf den ersten Blick als unvermittelbar wirken. Ein zentraler Ankerpunkt ist hierfür das Projekt „Der Weinberg“, ein Schutzgelände für Langzeit-Hunde, die dort in Ruhe resozialisiert werden. „Wir als Unternehmen sehen unsere Aufgabe darin, die Brücke zu schlagen, damit Tierschutzvereine nicht jeden Tag um ihre Existenz bangen müssen,“ so Ringert. Die Unterstützung endet erst, wenn die Tiere über Partner wie DogsFit4Future sicher in ein neues Leben begleitet werden.

Transparenz und Verlässlichkeit sind die Währung, mit der in diesem Netzwerk bezahlt wird. Jedes verkaufte Produkt bei Tales & Tails löst automatisch eine Spende an Tierschutzprojekte aus. Bei speziellen Spendenprodukten fließt der Betrag sogar eins zu eins an die Streunerherzen – allein für das Jahr 2024 kam so eine Summe von 46.369,85 Euro zusammen. Zusätzlich schickt Tales & Tails alle paar Wochen eine Futterpalette als direkte Sachspende auf die Reise ins Tierheim. Durch zusätzliche Spendenbausteine wie den „Vollen Napf“, ein „Dach über dem Kopf“, „Schutzimpfung“ oder den „Welpenstation-Aufenthalt“ wird die lebenswichtige Grundversorgung vor Ort gesichert. Unterstützer entscheiden dabei selbst, an welcher Stelle ihre Hilfe im Tierschutzverein Streunerherzen e.V. die größte Wirkung entfalten soll. Tales & Tails verzichtet auf leere Marketing-Hülsen und setzt stattdessen auf messbare Taten: So entsteht ein Kreislauf, der zeigt, wie unternehmerisches Handeln und konsequenter Tierschutz Hand in Hand gehen können, um Tieren in Not eine echte Perspektive zu schenken.

Über Tales & Tails

Gegründet wurde Tales & Tails im Jahr 2018 von Kaja Ringert, Cathrin Wellens und Stella Mohr. Das Team aus engagierten Tierfreunden verfolgt eine klare Mission: Gesundes, hochwertiges und transparent hergestelltes Futter für Hunde und Katzen. Nachhaltigkeit steht im Zentrum des Geschäftsmodells – produziert wird mit erneuerbaren Energien, und pro verkauftem Produkt wird an Tiere in Not gespendet. Mehr Infos gibt es unter: https://talesandtails.de/pages/uber-uns

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tales & Tails

Frau Kaja Ringert

Matthias-Claudius-Straße 3

25693 St. Michaelisdonn

Deutschland

fon ..: 0800 – 001 0321

web ..: https://talesandtails.de/

email : support@talesandtails.de

Pressekontakt:

Tales & Tails

Frau Kaja Ringert

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