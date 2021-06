Keine Säulen der Weisheit – Aphorismen zum vergnüglichen Nachdenken

Klaus D. Franks neustes Buch „Keine Säulen der Weisheit“ ist die perfekte Lektüre für Menschen, die gerne nachdenken und dabei auch gerne mal schmunzeln.

Wer bereits das Buch „Ich sage nicht, dass ich recht habe“ von Klaus D. Frank gelesen hat, der weiß, dass der Autor gerne philosophiert und mit seinen Worten bewirken will, dass auch andere Menschen zum Philosophieren angeregt werden. Wo das Buch voller Essays eher eine längere, interessante Lektüre ist, ist diese neue Sammlung ideal für alle, die sich nicht für langwierige philosophische Essays oder komplette Bücher interessieren, um zum Nachdenken gebracht zu werden und/oder bestimmte Konzepte zu verstehen. Manchmal reicht nämlich ein einziger Satz, um das Gehirn in Schwung zu bringen und die Gedanken hinter diesem Satz zu verstehen, obwohl es eigentlich mehr als einen Satz benötigen würde, um das Konzept eindeutig zu erklären. Dieses Buch beinhaltet Jede Menge Aphorismen, die genau diesen Effekt haben – und oft verstehen die Leser dank einem Satz auch das gesamte Konzept.

Die Leser werden in „Keine Säulen der Weisheit“ von Klaus D. Frank nicht nur zum Nachdenken gebracht, sondern auch prächtig unterhalten, wenn sie sich die Zeit nehmen, um die Sätze in Ruhe zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Manche sind lustig, manche eher nachdenklich. Einige der Sätze lassen sich auch ideal im eigenen Alltag einsetzen, um anderen seine Meinung zu sagen und sie zu beeindrucken – oder das vielleicht nicht ganz so intelligente Gegenüber ein wenig zu verwirren.

„Keine Säulen der Weisheit" von Klaus D. Frank ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32659-0 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

