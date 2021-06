Roter Faden Psychiatrie und Psychotherapie für Heilpraktiker – Heilpraktikerprüfungswissen

Stefan Barres fasst in „Roter Faden Psychiatrie und Psychotherapie für Heilpraktiker“ prüfungsrelevante Stoff für den Themenbereich Psychiatrie zusammen.

Wer mit kranken oder leidenden Menschen arbeiten möchte, der benötigt in Deutschland dafür eine Erlaubnis. Der Autor erklärt, dass es für körperliche Erkrankungen und Methoden den „großen“ Heilpraktiker und den „kleinen“ Heilpraktiker, der auf das Gebiet der psychischen Leiden und der Psychotherapie eingeschränkt ist, gibt. Beide müssen jedoch in der Prüfung Fragen zur Psychiatrie beantworten können. Mit diesem Buch können sich genau diese Menschen optimal vorbereiten. Das Buch ist begleitend zu dem Videotraining des Autors erschienen, das den Lesern alle Themen und Prüfungsfragen gründlich erklärt. Dieses Buch fasst alles zusammen und gibt den Lesern einen klaren Überblick darüber, was sie wissen müssen. Es ist ein roter Faden für eine zielgerichtete und stressfreie Prüfungsvorbereitung. Alle Themen werden in diesem Buch übersichtlich auf den Punkt gebracht.

Die Leser lernen in dem Buch „Roter Faden Psychiatrie und Psychotherapie für Heilpraktiker“ von Stefan Barres Schritt für Schritt alle wichtigen psychopathologischen Befunde und Störungsbilder kennen und unterscheiden. Dazu erhalten sie in dem Buch auch Zugang zu vielen MindMaps, welche die Themen dem Gehirn der Leser noch einmal anders präsentieren. Das Ziel des Buch ist es, dass die Leser schneller und effektiver lernen,

– leichter den Überblick behalten und auf den Punkt kommen, anstatt sich zu verzetteln.

„Roter Faden Psychiatrie und Psychotherapie für Heilpraktiker" von Stefan Barres ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32462-6 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

