Kosmetik-Overdose im Badezimmer: Wenn der aktuelle Gesichtspflege-Hype reifer Haut den Rest gibt

Retinol am Abend, Vitamin C am Morgen und regelmäßig ein hochdosiertes Fruchtsäure-Peeling: In den Kosmetikschränken vieler Frauen ab 40 stehen die Tiegel dicht an dicht.

Mannheim: Retinol am Abend, Vitamin C am Morgen und regelmäßig ein hochdosiertes Fruchtsäure-Peeling: In den Kosmetikschränken vieler Frauen ab 40 stehen die Tiegel dicht an dicht. Wer Falten und Pigmentflecken gezielt bekämpfen möchte, verwandelt das eigene Bad schnell in ein chemisches Labor. Viele Frauen jagen jedem Anti-Aging-Trend hinterher und tragen unzählige Wirkstoffe übereinander auf. Das Ergebnis erinnert oft an ein verbranntes Feld: Die reife Haut reagiert mit Rötungen, Ausbrüchen und brennt wie Feuer. Marco Dors, Gründer der BEAUTYMANUFACTUR aus Mannheim, warnt vor diesem Überpflege-Effekt. Wer im Kampf gegen die Hautalterung zu viele Produkte schichtet, zerstört ausgerechnet die eigene Schutzschicht.

Rund 74 Prozent der Frauen in Deutschland nutzen laut IKW¹ täglich Gesichtspflege. Doch gerade reife Haut verträgt diesen Dauerstress nicht: Laut einer Appinio-Studie² berichten 54 Prozent der Befragten über empfindliche Haut oder Hautreizungen durch Kosmetika. Ein Teufelskreis setzt ein: Wenn das Gesicht spannt, tragen Betroffene erst recht reichhaltige Anti-Aging-Cremes auf. Sie schichten Seren und Öle übereinander, ohne die chemischen Wechselwirkungen zu verstehen. Statt jugendlicher Frische kassieren sie Entzündungen und Reizungen. Mehr Produkte stehen eben nicht automatisch für ein langes, gesundes Hautleben.

Marco Dors, Gründer der Beautymanufactur steht diesem Trend zur Überpflege kritisch gegenüber. Seit über 25 Jahren berät er Kundinnen in Sachen Hautpflege und beobachtet den Wunsch nach zeitloser Hautgesundheit. Viele Frauen ab 40 stehen ratlos vor vollen Regalen und überfordern ihr Gesicht täglich neu. „Wahres Anti-Aging und echte Skin-Longevity beginnen nicht mit einem beliebigen Mix aus zehn verschiedenen Produkten, sondern mit gezielter Pflege“, erklärt Dors. „Eine gezielte Abstimmung von Wirkstoffen ist wertvoll bei der Pflege von reifer Haut.“ Dors empfiehlt deshalb einen strukturierten Hautfahrplan, der überflüssige Produkte konsequent aus der Routine streicht.

Eine gezielte und durchdachte Pflege hält die Hautbarriere intakt und schützt die Zellen nachhaltig. Statt ständiger Produktwechsel erhält die Haut genau die Dosis, die sie verarbeiten kann. Wer den Skin-Overload stoppen und die Hautalterung entschleunigen möchte, setzt auf wenige, genau aufeinander abgestimmte Inhaltsstoffe. Zudem meidet die richtige Routine austrocknende Alkohole, synthetische Duftstoffe sowie aggressive Tenside. Diese gezielte Entlastung beruhigt das Hautbild dauerhaft und bewahrt die gesunde Strahlkraft der Haut bis ins hohe Alter.

Quellen:

¹ IKW (Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel) – https://www.ikw.org/presse/frauen-und-ihre-gesichtspflege-eine-ganz-besondere-beziehung

² Appinio Skincare Studie – https://www.appinio.com/de/blog/insights/hautpflege-der-deutschen

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Herr Marco Dors

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68161 Mannheim

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Über die Beautymanufactur

Die Beautymanufactur aus Mannheim steht für ehrliche, persönliche Hautpflege. Das Team rund um Gründer Marco Dors setzt auf individuelle Beratung statt anonymer Massenware. Mit handgeschriebenen Briefen, persönlicher Telefon-Betreuung und einer kostenlosen Hautfahrplan-Analyse baut das Unternehmen echtes Vertrauen zu seinen Kundinnen auf. Gründer Marco Dors bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Kundenberatung mit und macht verständliche Wirkstoff-Expertise für jeden zugänglich. Weitere Informationen gibt es unter: www.beautymanufactur.de.

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