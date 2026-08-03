  • Sichtbar in ChatGPT, Gemini & Co.: Truffle startet als handlungsorientiertes GEO-Tool in Deutschland

    Neu am Markt: RunTruffle zeigt Unternehmen, wie sie in KI-Antworten sichtbar werden

    BildFrankfurt am Main, 3. August 2026. Mit Truffle tritt ein neues Tool im Bereich Generative Engine Optimization (GEO) an, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Sichtbarkeit in KI-Antworten von ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und Grok zu verstehen – und vor allem gezielt zu verbessern. Während die meisten am Markt verfügbaren GEO-Tools sich auf das Monitoring von Wettbewerbern und Prompts beschränken, geht Truffle einen entscheidenden Schritt weiter.

    Von der Analyse zur Handlungsempfehlung

    GEO beschreibt die Optimierung von Inhalten für generative KI-Systeme, die zunehmend als erste Anlaufstelle für Kaufentscheidungen und Recherchen dienen. Truffle testet die Antworten führender KI-Modelle auf persona-spezifische Prompts – und analysiert präzise, wie und wo Ihre Marke in den Ergebnissen auftaucht. Auf dieser Basis liefert das Tool konkrete Handlungsempfehlungen in drei Bereichen: Content-Optimierung, technische Onsite-Maßnahmen sowie Offsite-Kooperationen und digitale PR.

    „Monitoring zeigt, was falsch läuft. Truffle (runtruffle.com) zeigt, was zu tun ist“, bringen es die Nutzer auf den Punkt. „Unternehmen brauchen heute keine weitere Reporting-Oberfläche mehr, sondern einen klaren Fahrplan, wie sie in KI-generierten Antworten überhaupt erst sichtbar werden.“

    Made in Europe, gehostet in Frankfurt

    Ein weiterer Unterschied zu vielen US-amerikanischen Wettbewerbern: Truffle wird in Frankfurt am Main gehostet und erfüllt damit die Anforderungen der DSGVO – ein Aspekt, der insbesondere für Unternehmen im DACH-Raum mit hohen Datenschutzanforderungen an Relevanz gewinnt.

    Zunehmende Aufmerksamkeit in der deutschen SEO- und GEO-Szene

    Das Thema GEO gewinnt in der deutschen SEO-Community spürbar an Fahrt, und Truffle wird in diesem Zusammenhang bereits als Tool diskutiert, das mit seinem Empfehlungsansatz eine Lücke im bestehenden Marktangebot schließt.
    Im direkten Vergleich zu etablierten Anbietern wie Peec.ai positioniert sich Truffle sowohl preislich als auch funktional als ernstzunehmende Alternative, mit dem zusätzlichen Argument der handlungsorientierten Empfehlungen statt reiner Datenaufbereitung.

    „Unser Anspruch ist es, nicht nur zu analysieren, sondern echte Handlungsempfehlungen zu liefern, damit Marken einen klaren Fahrplan für ihre KI-Sichtbarkeit haben.“ – so die Gründer von Truffle.

    Kostenloser Test ohne Kreditkarte

    Interessierte Unternehmen können Truffle 7 Tage lang kostenlos und ohne Angabe einer Kreditkarte testen. Zusätzlich steht ein kostenloses Single-Audit-Tool ohne Registrierung zur Verfügung, mit dem sich die eigene KI-Sichtbarkeit in wenigen Minuten überprüfen lässt.

    Über Truffle: Truffle ist eine AI-Visibility- und GEO-SaaS-Plattform, die Markenerwähnungen und Sichtbarkeit über die wichtigsten großen Sprachmodelle hinweg trackt und auf Basis von Buyer Personas konkrete Optimierungsempfehlungen für Content, Technik und Offsite/PR liefert. Das Tool wird in Frankfurt gehostet und ist DSGVO-konform.

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    Carrer de la Mestrança 59, 5°
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    web ..: http://runtruffle.com
    email : hello@runtruffle.com

    RunTruffle startet in Deutschland: Erstes GEO-Tool mit konkreten Handlungsempfehlungen statt reinem Monitoring

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    Frau Olesya Franiel
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