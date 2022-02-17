  • Kulinarische Reisen am eigenen Herd: Sternekoch Ernst Schassberger begeistert mit veganen Online-Kochkursen

    Feinschmecker erleben mit Ernst Schassberger französische Eleganz, italienisches Lebensgefühl und Heimatküche neu interpretiert – authentisch, hochwertig und pflanzenbasiert.

    Bild[Stuttgart, August 2025] – Vegane Gourmetküche auf höchstem Niveau direkt zuhause erleben: Sternekoch und Ernährungsexperte Ernst Schassberger lädt mit seinen Online-Kochkursen zu kulinarischen Entdeckungsreisen ein. Ob französische Eleganz, mediterrane Lebensfreude oder traditionelle Heimatküche – jeder Kurs verbindet hochwertige Zutaten, kreative Rezepte und die Expertise eines Spitzenkochs.
    Im Sommer 2025 stehen drei besondere Themen im Mittelpunkt:
    La Vie est Belle – französische Leichtigkeit und pflanzliche Eleganz
    Sapore Italiano – mediterrane Aromen, frisch und aromatisch interpretiert
    Heimat – vertraute Gerichte neu gedacht, vegan und zeitgemäß
    Jeder Kurs bietet mehr als nur Rezepte: Teilnehmer:innen lernen Profi-Techniken, erhalten wertvolle Tipps zur Produktwahl, erfahren kleine Geheimnisse aus internationalen Spitzenrestaurants und genießen die Geschichten hinter jedem Gericht. Die Kurse sind so gestaltet, dass man das Gefühl hat, direkt mit einem Sternekoch am Herd zu stehen. Authentisch, inspirierend und genussvoll – ein Erlebnis, das sich flexibel in den Alltag integrieren lässt und Lust macht, selbst kreativ zu werden.
    „Meine Mission ist es, zu zeigen, dass vegane Küche keine Grenzen kennt, sondern Vielfalt, Kreativität und höchste Genusskultur bietet“, erklärt Schassberger. „Mit meinen Kursen möchte ich Menschen inspirieren, ihre eigenen Küchen in kleine Bühnen kulinarischer Erlebnisse zu verwandeln – für Freunde, Familie oder besondere Anlässe. Jede Session ist ein Eintauchen in Aromen, Techniken und Geschichten, die Freude am Kochen und Genießen wecken.“
    Alle Informationen zu Kursen, Inhalten und Teilnahme finden sich auf www.ernstschassberger.de.

